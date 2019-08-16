Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией и зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой способствовать блокировке аккаунта телеведущей и певицы Ольги Бузовой в Instagram из-за видео, на котором она облизывает тарелку и называет себя «блокадницей».

с чего всё началось

Общественники обратились в Генпрокуратуру с требованием заблокировать аккаунт певицы и телеведущей Ольги Бузовой в Instagram из-за видео, где она смеется и называет себя блокадницей.

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