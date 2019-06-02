Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировалиИзвестия 16:45
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали. Менее чем за сутки после скандальной выходки число подписчиков девушки увеличилось с нескольких сотен тысяч до 2,5 млн подписчиков.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 19:58, Ашберн
Технологии
Huawei купил технологии российской компании в области распознавания лиц
О сделке Huawei «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одной из ее сторон, человек, знающий ее условия, и знакомый одного из акционеров российской компании.
Обновлено в 17:43
Финансы
Инвестиционная пауза затянулась
Капитальные инвестиции крупных и средних компаний в первом квартале 2019 года сократились на 1,2%, свидетельствуют данные Росстата, за год в них еще сильнее выросла доля собственных средств.
Обновлено в 17:55
Политика
Канада решила приостановить работу посольства в Венесуэле
Канада решила временно остановить работу посольства в Венесуэле, а также оценивает сейчас статус венесуэльских дипломатов в Оттаве, говорится в заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд.
Обновлено в 19:27
Политика
Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России
Международный суд ООН с 3 по 7 июня намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Обновлено в 18:17
Армия и оружие
Сухопутные войска получат 2,5 тысячи новых образцов вооружения
Более 2,5 тысячи новых основных образцов вооружения, военной и спецтехники будет направлено в сухопутные войска в 2019 году.
Обновлено в 19:00
Политика
Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом
Северокорейский лидер Ким Чен Ын пришел на публичное мероприятие вместе с помощником Ким Ён Чхолем, которого, по данным южнокорейских СМИ, «отправили» на принудительные работы после саммита КНДР и США.
Обновлено в 18:34
Происшествия
AP: 13 человек погибли при взрыве заминированной машины в Сирии
Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля на северо-западе Сирии составило не менее 13 человек.
Обновлено в 16:14
Наука
Учеными обнаружена усиливающая иммунитет против рака молекула
В организме человека учеными-медиками обнаружена молекула, усиливающая иммунитет против рака.
Обновлено 31 мая в 15:34
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко в купальнике обеспокоила поклонников излишней худобой
Многие поклонники оценили фотографию любимой певицы на испанском курорте, однако нашлось и немало тех, кого обеспокоил внешний вид Дайнеко - они считают, что ей срочно нужно поправляться.
Обновлено в 12:03
Общество
Минстрой хочет отменить установку счетчиков тепла
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило прекратить обязательную установку счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 16:21
Транспорт
Сахалинцы добираются в Москву через Камчатку
В зале ожидания аэропорта Южно-Сахалинска оживленно — в Москву вылетает один из двух ежедневных рейсов авиакомпании "Россия".
Обновлено в 02:49
Футбол
Сеск Фабрегас: «Отдал бы все, чтобы стать таким, как Головин»
Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас в интервью журналу Mundial дал оценку действиям на тренировках его партнера по команде из княжества – хавбека сборной России Александра Головина.
Обновлено в 06:59
Общество
Стали известны самые популярные товары у россиян этой весной
Ранее стало известно, что россияне стали больше беспокоиться о жизни и здоровье своих детей и чаще покупать предметы из так называемой корзины безопасности, писал News.ru.
Обновлено в 10:59
Политика
Депутат Рады: Порошенко бросил пенсионеров в нищету
Как заявил депутат, дети, видящие, как людей, честно отработавших на свою страны, бросают в нищету, не будут работать на благо своей родины.
Обновлено в 18:28
Общество
Начальника орловской колонии уволят после банкета для заключенных
Ранее издание «Орловские новости» опубликовало видео из исправительной колонии № 2 города Ливны, на котором видно, как заключенные праздную Пасху.
Обновлено в 13:20
Экономика
Антипинский НПЗ берут в переработку
SOCAR создала СП со Сбербанком по загрузке завода Как стало известно "Ъ", азербайджанская SOCAR и Сбербанк создали совместное предприятие для переработки нефти на принадлежащем банку Антипинском НПЗ.
Обновлено в 17:55
Интернет
Google сообщил о сбоях в работе сервисов
Сервисы Google Cloud, YouTube и G Suite работают с перебоями, снижена производительность одноименных приложений.
Обновлено в 19:34
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Армия и оружие
Беспилотник йеменских хуситов атаковал участников военного парада
Беспилотник йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) совершил атаку на участников военного парада в Адене, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Massira.
Обновлено в 19:53
Экономика
РФПИ пробует инвестиции в говядину
Фонд может приобрести долю в мясокомбинате в Оренбургской области Несмотря на несостоявшиеся сделки с агрохолдингами "Эфко" и "АФГ Националь", Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не утратил интерес к сельскохозяйственному бизнесу.
Обновлено в 17:55
Общество
Муниципалитет продает «Серовавтодор»?
На очередном заседании думы Серовского городского округа, которое состоялось 28 мая, рассматривался вопрос «О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
Обновлено в 09:00
Происшествия
Военнослужащего убили ножом в драке под Красногорском
Молодой человек убит в ходе драки в подмосковной деревне Путилково близ Красногорска.
Обновлено в 16:30
Политика
Максакова назвала имя убийцы Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Здоровье
Пять вещей, которые незаметно вредят глазам
Проблемы со здоровьем глаз могут вызвать самые, на первый взгляд, обычные и безобидные вещи.
Обновлено в 15:14
Общество
Чиновники готовятся к приему поддержанных «японок». Мало никому не покажется
Новый ГОСТ уже вызвал панику на Дальнем Востоке.
Обновлено в 18:25
Общество
Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут 674 тыс. выпускников
Единый госэкзамен по русскому языку сдадут более 670 тыс. выпускников 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.
Обновлено в 17:02
Экономика
Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозки
Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозки Срок контракта с авиакомпаниями на субсидируемых региональных маршрутах может вырасти до трех лет, также могут увеличиться дотации для труднодоступных территорий.
Обновлено в 17:55
Экономика
Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет
С заботой об экологии Письмо с предложением взимать экологический сбор с производителей сигарет "Трезвая Россия" направила главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и главе Минздрава Веронике Скворцовой 28 мая.
Обновлено в 17:02