Футбол

Инсинье согласовал новый контракт с «Наполи»Soccer.ru 03:18

Сообщается, что нападающий Лоренцо Инсинье согласовал новый контракт с "Наполи".
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СМИ: Инсинье продлит контракт с «Наполи»

Советский спорт04:41

Инсинье продлит контракт с «Наполи» до 2024 года с зарплатой 5 млн евро

Sports.ru05:57

«Наполи» согласовал трансфер Лосано

Чемпионат03:59

Инсинье останется в «Наполи» и продлит контракт с клубом

Бомбардир.ру06:55

«Наполи» согласовал сделку по Лосано

Soccer.ru04:52

Инсинье продлит контракт с «Наполи» до 2024 года

Sport24.ru04:16

СМИ: Лосано перейдет в «Наполи» за 40 миллионов евро

Спорт-Экспресс04:25
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Шоу-бизнес

Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу

Обновлено в 05:47
Происшествия

В Челябинской области произошло массовое убийство

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, пояснил старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП, где погибли комики из Stand Up

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Хоккей

Россия — Финляндия 0:0 (1-й период)

Ворота сборной России в матче Чешских хоккейных игр — 2019 против команды Финляндии будет защищать Александр Георгиев, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:45
Политика

Путин поручил обеспечить жильем нуждающихся сотрудников «Роскосмоса»

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить жильем работников корпорации «Роскосмос», нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Обновлено в 06:56
Происшествия

Посольство РФ в Минске не проинформировано об аресте россиян

Посольство РФ в Минске официально не получило уведомления об аресте двух граждан России, обвиняемых в даче взяток должностным лицам Белоруссии.
Обновлено в 06:23
Политика

Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине

На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Энергетика

Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн

Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн грн (около $1 млн) выручки.
Обновлено вчера в 19:02
Кино

Съемки фильма «Гардемарины-4» стартовали в Крыму

Съемки продолжения популярной исторической трилогии «Гардемарины» начались в Крыму.
Обновлено в 02:08
Политика

Лавров 5 мая проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы

"В воскресенье, 5 мая, в Москве пройдут переговоры глав МИД России и Венесуэлы", - информировали в министерстве.
Обновлено в 06:46
Политика

Зеленский обсудил с главой Верховной рады предстоящую инаугурацию

Как сообщил в субботу, 4 мая, украинский портал «Деловая столица» со ссылкой на собственные источники, Зеленский и Парубий обсудили работу парламента и предстоящую инаугурацию президента.
Обновлено в 05:39
Общество

Над Москвой пролетела боевая авиация

Современные боевые вертолеты и самолеты пролетели над центром Москвы в рамках репетиции парада Победы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:51
Здоровье

Эксперты предупредили об опасности мытья курицы перед приготовлением

Специалисты рекомендуют не мыть курицу перед ее приготовлением.
Обновлено в 05:03
Общество

Данные из тотальной системы слежки КНР попали в Сеть

Система распознавания лиц автоматически сохраняет информацию о прохожих и отправляет на специальный сервер.
Обновлено в 07:52
Экономика

Коллекторы рассказали, как нужно планировать семейный бюджет

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) порекомендовали планировать бюджет.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Падение воздушного шара с ребенком в Крыму попало на видео

Обновлено вчера в 08:30
Общество

Крымско-татарский праздник Хыдырлез собрал более 55 тысяч человек

Национальный крымско-татарский праздник Хыдырлез собрал более 55 тысяч человек, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.
Обновлено в 06:31
Политика

Церемония прощания с великим герцогом Жаном прошла в Люксембурге

Церемония прощания с великим герцогом Жаном прошла в люксембургском соборе Нотр-Дам. Бывший глава Люксембурга скончался в возрасте 98 лет.
Обновлено в 07:21
Политика

Захарова прокомментировала слова Климкина про «Бессмертный полк»

Обновлено вчера в 09:36
Религия

В РПЦ прокомментировали сообщения о болезни патриарха

«В связи с тем, что в последние дни был очень напряженный график у патриарха и в отношении богослужений, всё же была и страстная седмица, затем Пасха и светлая седмица, было множество встреч и мероприятий, сейчас есть необходимость на пару дней сделать перерыв в его рабочем графике.
Обновлено в 05:11
Происшествия

В Махачкале мужчина пострадал при хлопке газа в жилом доме

Один человек пострадал при хлопке газовоздушной смеси в частном жилом доме в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 06:49
Политика

В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 03:02
Политика

США пригрозили Ирану новыми санкциями

Напомним, что в прошлом году США расторгли в одностороннем порядке ядерную сделку с Ираном и в очередной раз ввели санкции против Тегерана.
Обновлено вчера в 17:04
Политика

Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.
Обновлено в 03:34
Авто

Названы пять рамных внедорожников для трофи-рейда

Стоит еще вспомнить японский Suzuki Jimny — это маленький рамный внедорожник, а за счет короткой колесной базы и коротких свесов на бездорожье показывает удивительные результаты.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУ

Ранее военный корреспондент минобороны ДНР Дмитрий Астрахань сообщил о появлении флага вермахта в расположении полка "Азов", который перебросили в Донбасс для усиления 24-й бригады ВСУ.
Обновлено в 05:54
Музыка

20 тыс. человек отдали голоса на «Московской весне A Cappella»

Первые три дня конкурса «Московская весна A Cappella» принесли его участникам 21 118 голосов.
Обновлено в 05:27
Политика

Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку

Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ, освобождающий Артеменко от должности главы Нацсовета.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес

В больницу к пострадавшей в ДТП певице МакSим пригласили священника

В минувшую пятницу, 3 мая, стало известно, что к известной певице МакSим, пострадавшей в конце апреля в дорожно-транспортном происшествии, пригласили священника.
Обновлено в 04:57
Политика

Трамп назвал продуктивными телефонные переговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в пятницу были продуктивными.
Обновлено вчера в 13:26
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