Футбол
Инсинье считает, что Сарри предаст «Наполи», если возглавит «Ювентус»Спорт-Экспресс 13:04
Форвард "Наполи" Лоренцо Инсинье негативно отреагировал на новость о том, что главный тренер "Челси" Маурицио Сарри, который ранее работал с неаполитанцами, может возглавить "Ювентус".
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Хоккей
СКА подписал контракт с Кагарлицким
Обновлено в 11:18
Армия и оружие
США пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35
Пресс-служба американского шестого флота проинформировала о том, что над Средиземным морем российский Су-35 перехватил разведывательный самолет США.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Зеленский рассказал о смерти российского «имперского проекта»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление страны в ЕС смертью "российского имперского проекта".
Обновлено в 11:07
Политика
Половина жителей Украины оказалась довольна работой Зеленского
Полностью довольны деятельностью нового президента 23%, еще 27% ответили, что они скорее довольны его работой.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено в 09:02
Политика
Захарова пошутила о встрече Жириновского с журналисткой из США
Официальный представитель МИД Мария Захарова в фейсбуке прокомментировала встречу лидера ЛДПР Владимира Жириновского с американской журналисткой Джилл Догерти в Москве.
Обновлено в 12:45
Футбол
УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ
Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.
Обновлено в 05:01
Игры
СМИ: Destiny 2 получит кроссплатформенные сохранения и выйдет на Google Stadia
Редактор Kotaku Джейсон Шрайер поделился очередной порцией инсайдерской информации: его источники подтвердили, что шутер от Bungie получит систему кроссплатформенных сохранения (по крайней мере, они будут работать на ПК и Xbox One - с PS4 пока непонятно), а заодно ему сообщили, что Destiny 2 станет доступен в Google Stadia.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Нюша опровергла обвинения Крида в своей меркантильности
Певица рассказала, что стало истинной причиной расставания с Егором Кридом. Егор Крид неоднократно говорил об отношениях с Нюшей.
Обновлено в 04:56
Общество
В Петербурге открыли первый легальный бордель с секс-куклами
В заведении не будут работать реальные люди В Санкт-Петербурге открыли легальный бордель, где вместо живых секс-работниц будут куклы.
Обновлено в 06:31
Политика
Контактная группа на следующем заседании рассмотрит вопрос о снятии блокады Донбасса
Контактная группа по урегулированию на востоке Украины на следующем заседании рассмотрит вопрос о снятии экономической блокады в Донбассе.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ
Красногорский городской суд арестовал предполагаемого убийцу экс-спецназовца Никиты Белянкина, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:15
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено вчера в 19:36
Происшествия
Дацик пытался сорвать конференцию партии «Яблоко»
В Петербурге сегодня, 5 июня, в офис партии «Яблоко» ворвался Вячеслав Дацик, известный как «Рыжий Тарзан».
Обновлено в 13:03
Политика
Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскими
Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 08:52
Политика
Лидеры стран Запада почтили память погибших при высадке в Нормандии
Лидеры западных стран — участников антигитлеровской коалиции почтили в Портсмуте память воинов, погибших 6 июня 1944 года при высадке в Нормандии, передаёт SkyNews.
Обновлено в 12:32
Общество
YouTube запретил шовинистические видео
Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено в 12:58
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
Обновлено в 06:18
Политика
Жителя Ставрополья ждет суд за пост о Путине
Канал «Дождь» сообщает, что административное дело против жителя города Изобильный (Ставропольский край) возбудили за запись в «ВКонтакте», в которой он назвал главу государства «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком.
Обновлено в 10:49
Футбол
Молодежная сборная России проиграла Чехии в товарищеском матче
Обновлено в 13:57
Футбол
Защитник «Беневенто» интересен «Спартаку» и «Динамо»
Московские "Спартак" и "Динамо" рассматривают возможность приобретения защитника "Беневенто" Луки Кальдиролы.
Обновлено в 13:34
Кино
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»
Американская актриса Джулия Робертс рассказала об альтернативной концовке фильма «Красотка», которая изначально была запланирована сценаристами.
Обновлено в 14:22
Происшествия
Названа причина крушения самолета Качиньского
В Следственном комитете России заявили, что результаты осмотра обломков упавшего лайнера польского президента Леха Качиньского свидетельствуют об ошибке экипажа.
Обновлено в 13:37
Общество
Ученые предсказали скорую гибель человеческой цивилизации
Как сообщает издание The Independent, австралийские ученые из университета Мельбурна подготовили доклад, в котором обосновали свою теорию о скорой гибели современной человеческой цивилизации.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Звезда сериалов «Солдаты» и «Каменская» попал в больницу
Российский актер Виталий Абдулов попал в одну из клиник Москвы из-за проблем со здоровьем. Об этом стало известно РЕН ТВ в среду, 5 июня.
Обновлено в 12:46
Футбол
ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона
Обновлено в 12:36