Футбол

Инсинье считает, что Сарри предаст «Наполи», если возглавит «Ювентус»Спорт-Экспресс 13:04

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Форвард "Наполи" Лоренцо Инсинье негативно отреагировал на новость о том, что главный тренер "Челси" Маурицио Сарри, который ранее работал с неаполитанцами, может возглавить "Ювентус".
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Инсинье считает, что Сарри предаст «Наполи», если возглавит «Ювентус»

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Лоренцо Инсинье
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий сборной Италии, капитан клуба «Наполи» . Участник чемпионата мира 2014 и чемпионата Европы 2016 годов.
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