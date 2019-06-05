Инсинье считает, что Сарри предаст «Наполи», если возглавит «Ювентус»Спорт-Экспресс 13:04

Форвард "Наполи" Лоренцо Инсинье негативно отреагировал на новость о том, что главный тренер "Челси" Маурицио Сарри, который ранее работал с неаполитанцами, может возглавить "Ювентус".

Инсинье считает, что Сарри предаст «Наполи», если возглавит «Ювентус»

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