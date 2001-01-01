Инсинье рискует пропустить две встречи с «Арсеналом» из-за травмыSoccer.ru 06:03

СМИ сообщают, что нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье рискует пропустить две встречи с "Арсеналом" в Лиге Европы.

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