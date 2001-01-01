Футбол
Инсинье рискует пропустить две встречи с «Арсеналом» из-за травмыSoccer.ru 06:03
СМИ сообщают, что нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье рискует пропустить две встречи с "Арсеналом" в Лиге Европы.
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Экономика
Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года
Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Снежная лавина заблокировала дорогу к трем селам в горах Дагестана
Дорога к трем населенным пунктам Тляратинского района Дагестана заблокирована из-за схода снежной лавины, пострадавших нет.
Обновлено в 10:46
Происшествия
В США экстренно сел Boeing 737 из-за вони на борту
Лайнер Boeing 737 компании United Airlines совершил экстренную посадку в Вашингтоне из-за невыносимого запаха на борту.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская пожаловалась на хозяина своей съёмной квартиры
Настасья Самбурская пожаловалась на хозяина съёмной квартиры, с которой съехала на днях.
Обновлено в 09:20
Политика
МВД Украины получило более 150 заявлений о нарушениях в «день тишины»
Украинская полиция получила 159 заявления о нарушении избирательного законодательства в "день тишины" накануне выборов президента страны, сообщил в субботу замглавы МВД Сергей Яровой.
Обновлено в 10:28
Происшествия
В США суд приговорил геймера к 20 годам тюрьмы за неудачный розыгрыш
В США 26-летний геймер Тайлер Баррис приговорен к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям, один из которых привел к смерти человека.
Обновлено в 00:49
Политика
Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии
Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю
Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.
Обновлено в 06:02
Гаджеты
Apple официально отказалась от беспроводной зарядки AirPower
Впервые компания заявила о разработке беспроводного зарядного устройства AirPower во время официальной презентации iPhone X в сентябре 2017 года.
Обновлено вчера в 20:02
Армия и оружие
ВСУ в Донбассе привели в высшую степень боевой готовности
Бойцов оперативно-тактической группировки «Восток» Вооруженных сил Украины (ВСУ) перевели на высшую степень боевой готовности в преддверии очередных выборов главы государства, сообщил глава пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов в субботу, 30 марта.
Обновлено в 08:47
Спорт
Роднина назвала фигуристок скоропортящимся товаром
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась на тему участия юниорок в чемпионате России среди взрослых.
Обновлено вчера в 04:39
Шоу-бизнес
36-летняя Анна Седокова подтвердила роман с 24-летним хоккеистом
Осенью 2018 года появились слухи, что у трижды разведенной Анны Седоковой роман с 24-летним хоккеистом — игроком московского хоккейного клуба «Динамо» Андреем Мироновым.
Обновлено в 00:27
Происшествия
В Геленджике во время соревнований разбился автогонщик
В Геленджике произошел трагический случай: спортивный внедорожник перевернулся во время автогонки, его водитель погиб, а штурман находится в тяжелом состоянии, сообщается в соцсетях.
Обновлено в 10:46
Транспорт
Московские дороги после зимы помоют шампунем
Обновлено в 10:05
Гаджеты
3D-карта NVIDIA GeForce GTX 1650 выйдет 22 апреля
По предварительным данным, GeForce GTX 1650 получит графический процессор TU117, от 896 до 1024 ядер CUDA и 4 ГБ памяти GDDR5.
Обновлено в 07:03
Политика
Порошенко и Зеленский не пришли на дебаты с Тимошенко
Обновлено вчера в 13:22
Шоу-бизнес
Анастасия и Юлиан поженились, сообщил Андрей Малахов
Звезды российской эстрады 90-х годов Анастасия и Юлиан поженились. Об этом в сториз в своем инстаграме сообщил Андрей Малахов.
Обновлено в 07:14
Путешествия
Больше не «Баунти». Пляжи известного курорта Гоа залило мазутом
Искупаться в «черном золоте» могут теперь туристы в Гоа. Райские пляжи известного индийского курорта окрасились в черный цвет из-за мазута.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ
Прощание с бывшим главным редактором журнала "Коммерсантъ-Власть" Максимом Ковальским, скончавшимся на 55-м году жизни, пройдет в понедельник в Центральном доме литераторов.
Обновлено в 08:19
Политика
Кремль прокомментировал намерение Трампа обсудить Венесуэлу с Путиным
Ранее американский лидер Дональд Трамп отметил, что готов обсудить тему Венесуэлы с Путиным, а также с председателем КНР Си Цзиньпином и другими мировыми лидерами.
Обновлено в 06:52
Политика
Высылкой российской журналистки с Украины возмутились в МИДе
Как отмечается, этот комментарий последовал вслед за высылкой российской журналистки Маргариты Бондарь.
Обновлено в 08:48
Общество
Вторжение полярного воздуха ожидает москвичей в первые дни апреля
Вторжение очередного полярного воздуха ожидает местные синоптики в первые дни апреля 2019 года, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 05:14
Политика
Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву
В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
Обновлено в 10:45
Наука
Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы
Обновлено 28 марта в 12:13
Происшествия
Виновный в смертельном ДТП чеченец арестован
Обновлено в 11:01
Происшествия
Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым
Обновлено вчера в 02:47
Музыка
Группа The Rolling Stones отложила тур по США и Канаде
Обновлено в 10:38