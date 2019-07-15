Форвард итальянского "Наполи" Лоренцо Инсинье жёстко и без всяких компромиссов оценил решение бывшего наставника неаполитанской команды Маурицио Сарри вернуться на родину в качестве нового главного тренера туринского "Ювентуса". По словам нападающего, Сарри совершил предательство.

Инсинье обвинил Сарри в предательстве из-за работы в «Ювентусе»

Общество Александр Беглов потребовал за неделю очистить Петербург от свалок Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов потребовал в течение семи дней убрать мусорные свалки с территории города и привлечь организации, которые не следят за своими участками к административной ответственности.

Армия и оружие Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.

Политика ЕС одобрил санкции в отношении Турции Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили введение санкций против Турции из-за разведки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра.

Армия и оружие СК представил видеопроект с именами виновных в преступлениях на Донбассе Следственный комитет (СК) на своем сайте представил новый видеопроект на канале ведомства на YouTube под названием «Украина: хроника огненных лет».

Футбол Локомотив — Рубин 1:1 Московский «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия Тройное убийство совершено в Липецкой области По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.

Армия и оружие В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.

Политика МИД России прокомментировал призыв ЕС сохранить ДРСМД В МИД подчеркнули, что полностью разделяют и приветствуют интерес Евросоюза к сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Армия и оружие Китайские СМИ восхитились новой российской огнеметной системой ТОС-1А Огнеметная система ТОС-1А является передовым вооружение, предназначенным для уничтожения объектов на расстоянии до 12 км. Всего за 7 секунд установка способна выпустить 30 снарядов нескольких видов.

Происшествия Защитники конституционного строя из ФСБ попались на вымогательстве В Москве задержали двух офицеров ФСБ из Управления по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом (2-й службы).

Экономика Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.

Происшествия Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.

Политика Найдено решение миграционного кризиса в США Администрация президента США Дональда Трампа нашла решение, которое поможет ограничить возможность просить убежище для мигрантов из стран Центральной Америки.

Наука Возбуждение мужчин и женщин оказалось одинаковым в мозге Ученые из Института биологической кибернетики Общества Макса Планка во главе с Хамидом Ноори (Hamid R. Noori) оценили различия в активации коры больших полушарий у мужчин и женщин во время просмотра эротики.

Происшествия В Азербайджане умерла одна из пострадавших при падении ветки дерева Одна из 19 пострадавших в результате падения ветки дерева в городе Шеки на северо-западе Азербайджана скончалась.

Наука Портрет Алана Тьюринга украсит новую банкноту Великобритании Банк Англии принял решение выпустить новую банкноту номиналом в £50.

Политика МИД России не отзывал предложений Киеву по украинским морякам Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что российская сторона не отзывала своих предложений Киеву по освобождению из-под стражи задержанных моряков ВМС Украины.

Политика Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.

Игры Авторы Watch Dogs Legion рассказали о смерти Творческий директор Watch Dogs Legion Клинт Хокинг рассказал порталу GamingBolt о главной игровой механике: возможности брать под контроль любого из неигровых персонажей, населяющих Лондон будущего.

Армия и оружие Американские военные пообещали защитить «Зону 51» от штурма ВВС США обязуются защитить военную базу «Зона 51» в Неваде от штурма желающих увидеть инопланетян.