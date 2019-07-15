Футбол

Инсинье обвинил Сарри в предательстве из-за работы в «Ювентусе»Sport.ru 17:29

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Форвард итальянского "Наполи" Лоренцо Инсинье жёстко и без всяких компромиссов оценил решение бывшего наставника неаполитанской команды Маурицио Сарри вернуться на родину в качестве нового главного тренера туринского "Ювентуса". По словам нападающего, Сарри совершил предательство.
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Инсинье обвинил Сарри в предательстве из-за работы в «Ювентусе»

Sport24.ru16:35

Инсинье обвинил Сарри в предательстве из-за работы в «Ювентусе»

Sport.ru17:29

Нападающий «Наполи» обвинил Сарри в предательстве

Матч ТВ16:58

Инсинье: «Для нас, неаполитанцев, поступок Сарри был предательством»

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Лоренцо Инсинье
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий сборной Италии, капитан клуба «Наполи» . Участник чемпионата мира 2014 и чемпионата Европы 2016 годов.
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