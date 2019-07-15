Футбол
Инсинье обвинил Сарри в предательстве из-за работы в «Ювентусе»Sport.ru 17:29
Форвард итальянского "Наполи" Лоренцо Инсинье жёстко и без всяких компромиссов оценил решение бывшего наставника неаполитанской команды Маурицио Сарри вернуться на родину в качестве нового главного тренера туринского "Ювентуса". По словам нападающего, Сарри совершил предательство.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 17:49, Вашингтон
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