Футбол

Инсинье назвал предательством переход Сарри в «Ювентус»Чемпионат вчера в 20:00

Вингер «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился мнением о назначении бывшего главного тренера команды Маурицио Сарри на пост наставника туринского «Ювентуса».
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Инсинье считает, что Сарри предал «Наполи»

Спорт-Экспрессвчера в 20:15

Нападающий «Наполи» обвинил Сарри в предательстве

Матч ТВвчера в 16:58

Инсинье обвинил Сарри в предательстве из-за работы в «Ювентусе»

Sport24.ruвчера в 16:35

Инсинье – о переходе Сарри в «Ювентус»: Для нас, неаполитанцев, это предательство

Советский спортвчера в 19:00

Сарри обвинили в предательстве

Газета.Ruвчера в 18:15

Инсинье обвинил Сарри в предательстве из-за работы в «Ювентусе»

Sport.ruвчера в 17:29

Инсинье назвал предательством переход Сарри в «Ювентус»

Чемпионатвчера в 20:00
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 04:29, Вашингтон
Общество

Жители России в ночь на 17 июля увидят лунное затмение

Обновлено в 01:34
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 13:34
Политика

Дмитрий Медведев приедет в Тулу с рабочим визитом

Премьер-министр посетит одно из металлургических предприятия Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев приедет Тульскую область с рабочим визитом, как сообщает пресс-служба регионального правительства.
Обновлено в 02:48
Политика

МИД Британии исключил экстрадицию Ассанжа в страны со смертной казнью

Замглавы МИД Великобритании Алан Данкан заявил, что Лондон не экстрадирует основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страны, где применяется смертная казнь.
Обновлено в 03:22
Авто

Ford заменит Mondeo, S-Max и Galaxy новым кроссовером

Первым шагом станет выпуск нового среднеразмерного кроссовера, который с 2021 года заменит собой сразу три модели – Mondeo, S-Max и Galaxy.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия

В Чечне самолет упал на жилой дом

Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в Чечне. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:46
Происшествия

Сын депутата в Челябинской области сбил насмерть двух человек

Обновлено в 02:49
Экономика

Цены на сахар в России рекордно упали

Как отмечается, в июне 2019 года цены на сахар снизились на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
Обновлено в 03:19
Общество

Град размером с перепелиное яйцо выпал в Пермском крае

На территории Прикамья прошел крупный град, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:23
Политика

На Украине вступил в силу закон о госязыке

На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.
Обновлено в 01:37
Армия и оружие

Stratfor назвала «слабые стороны» C-400

Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 является одной из самых эффективных среди существующих систем ПВО, однако обладает уязвимостью, заявили в американском центре частной разведки Stratfor.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия

В Домодедово вернулся самолет с отказавшим двигателем

В московском аэропорту Домодедово совершил посадку с одним работающим двигателем самолет авиакомпании Air Moldova, вылетевший ранее оттуда в Кишинев.
Обновлено в 04:24
Политика

Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму

Кандидаты, которым отказали в регистрации, могут оспорить это решение, подав жалобу в Мосгоризбирком или через суд.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Семь человек найдены мертвыми на пляже в России

Правоохранительные органы Якутска рассказали о том, что на одном из несанкционированных пляжей были найдены тела семи человек.
Обновлено в 03:48
Политика

«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций

Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия

Оба погибших пилота вертолета оказались инструкторами Путина

Вторым погибшим пилотом при крушении вертолета Robinson в Подмосковье оказался Олег Чернигин, который ранее обучал президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.
Обновлено вчера в 08:00
Армия и оружие

Появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой

Ранее в Минобороны РФ отметили, что, несмотря на реакцию западных партнеров, все полеты российских самолетов - как над Балтикой, так и над другими морями - проходят в строгом соответствии с международными правилами.
Обновлено вчера в 17:58
Экономика

Mail.ru Group нашла партнера для развития киберспортивного бизнеса

Интернет-компания Mail.ru Group договорилась о передаче 51% в киберспортивном холдинге Esforce производителю гоночных компьютерных игр Modern Pick, рассказал «Ведомостям» представитель Mail.ru Group.
Обновлено в 02:01
Финансы

Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года

Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Армия и оружие

Сенатор назвал дымовой завесой сообщения об угрозе удара РФ по Европе

Член Совета Федерации Владимир Джабаров назвал дымовой завесой публикацию Die Welt, в которой Россию обвиняют в подготовке к ведению региональных войн в Европе с угрозой применения ядерного оружия.
Обновлено в 04:20
Общество

Кто из южноуральцев сможет узаконить излишки используемой земли

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области информирует об изменениях в действующем законодательстве.
Обновлено в 01:47
ЖКХ

Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора

Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Происшествия

На Камчатке полицейский выманил у иностранки 2,3 миллиона рублей

Участковый незаконно изъял у него сим-карту, с помощью которой затем оформил кредит на 205 тысяч рублей.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие

Задержанный в Албании террорист назвал себя Диего Марадоной

В ходе допроса подозреваемый представился албанским властям как Диего Марадона, сообщило местное издание Panorama.
Обновлено вчера в 23:31
Политика

Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
Обновлено вчера в 11:33
Технологии

Пассажиры «Ситимобила» смогут купить у таксистов газировку и чипсы

Проект позволит «Ситимобилу» расширить сервис и увеличить лояльность клиентов, а водителям дополнительно заработать, рассуждает представитель «Ситимобила».
Обновлено вчера в 17:03
Политика

Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов

Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено вчера в 17:04
Армия и оружие

ВВС США защитят инопланетян и «Зону 51»

ВВС США пообещали защищать военную базу «Зона 51» в американском штате Невада от американцев, записавшихся в Facebook в качестве участников штурма по поиску инопланетян на базе.
Обновлено в 02:14
Политика

В России отреагировали на санкции ЕС против Турции

Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа.
Обновлено вчера в 20:51
Политика

Украинский депутат рассказал о гостеприимной России

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович прокомментировал свою поездку в Россию.
Обновлено вчера в 23:20
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Лоренцо Инсинье
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий сборной Италии, капитан клуба «Наполи» . Участник чемпионата мира 2014 и чемпионата Европы 2016 годов.
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий итальянский футбольный клуб «Ювентус».
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