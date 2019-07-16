Футбол
Инсинье назвал предательством переход Сарри в «Ювентус»Чемпионат вчера в 20:00
Вингер «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился мнением о назначении бывшего главного тренера команды Маурицио Сарри на пост наставника туринского «Ювентуса».
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Инсинье – о переходе Сарри в «Ювентус»: Для нас, неаполитанцев, это предательство
Советский спортвчера в 19:00
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 12:07, Вашингтон
Политика
ЕС призвал Россию признать вину за катастрофу малазийского Boeing
ЕС обратился к России с призывом взять на себя ответственность за падение малазийского Boeing над Донбассом в 2014 году, Совет Европы выпустил соответствующее заявление.
Обновлено в 12:01
Политика
Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Политика
Любови Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму
Юристу ФБК забраковали почти 15% подписей Согласно данным проверки, 387 подписей признаны недействительными на основании заключения эксперта 16 июля окружная избирательная комиссия района Арбат отказала в регистрации кандидату в депутаты Мосгордумы по избирательному округу № 43, юристу ФБК Любови Соболь.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
Пушков ответил на слова Турчинова об «уничтожении» Крымского моста
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 10:00
Финансы
Сбербанк и ВТБ выйдут из капитала санкционной биржи
Из капитала СПВБ уже вышли частные Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург» (они владели пакетами по около 11% акций), другой акционер — Национальный расчетный депозитарий — еще с 14 февраля перестал владеть долей в бирже, писал ранее РБК.
Обновлено в 09:57
Политика
Танкер ОАЭ пропал в Ормузском проливе
Нефтяной танкер Riah под флагом Панамы, приписанный к порту Шарджи в ОАЭ, перестал подавать сигнал о своем местонахождении в Ормузском проливе.
Обновлено в 10:36
Футбол
«Тоттенхэм» сделал предложение «Реалу» по трансферу Бэйла
Обновлено в 01:23
Экономика
Туркменистан переживает худший кризис за 30 лет и находится на грани катастрофы
По данным британского Центра внешней политики, на которые ссылается Al Jazeera, экономика Туркменистана столкнулась с самыми большими проблемами за последние 30 лет.
Обновлено в 05:25
Интернет
Twitter представил новый дизайн
Сервис микроблогов Twitter представил новый дизайн сайта социальной сети.
Обновлено в 06:01
Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Футбол
БК УНИКС стартует в Еврокубке 2 октября матчем в Италии
Казанский баскетбольный клуб УНИКС начнет выступление на групповом этапе Еврокубка сезона-2019/20 2 октября в гостевом матче против итальянской "Брешиа Леонессы".
Обновлено в 10:54
Экономика
Пенсионеры в России отказались копить на старость
Копить на пенсионный возраст отказались около четверти российских граждан.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой
Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
Обновлено в 06:16
Политика
Путин разрешил Минобороны оборудовать спецсигналами 22 машины
Как сообщает ТАСС, в указе главы государства от 2012 года Минобороны было разрешено оборудовать спецсигналами 20 машин.
Обновлено в 10:28
Политика
Возможный глава Пентагона назвал главной целью США сдерживание РФ
Кандидат на должность министра обороны Соединённых Штатов Марк Эспер заявил, что основной целью Вашингтона в вопросе безопасности является сдерживание Москвы.
Обновлено в 11:57
Политика
Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на себя
Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.
Обновлено в 11:45
Политика
Французский министр ушел в отставку после скандала с шикарными обедами
Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи подал в отставку на фоне скандала с заказом шикарных обедов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:28
Здоровье
Медики назвали две малоизвестные причины появления рака
Ранее сообщалось, что французские учёные нашли взаимосвязь между потреблением сладких напитков и возникновением онкологических заболеваний.
Обновлено в 05:53
Политика
Кристин Лагард уходит с поста главы МВФ
Лагард занимала должность главы МВФ с июля 2011 года. До этого она была министром экономики Франции с 2009 по 2011 годы.
Обновлено в 10:59
Происшествия
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
В Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представляться при обращении к гражданам.
Обновлено в 10:25
Происшествия
В результате ДТП в Самарской области погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате аварии большегруза и легковушки в Самарской области.
Обновлено в 09:22
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Футбол
«Барселона» хочет обменять Коутиньо и Дембеле на Неймара
"ПСЖ" хочет компенсировать как можно больше из тех €222 млн, которые они потратили на Неймара в 2017 году.
Обновлено в 11:40
Общество
В Москве зафиксировали большое количество крылатых муравьев
«В этом году муравьев действительно больше в Москве, но лёт муравьев — обычное явление в середине лета», — приводит сообщение ведомства «РИА Новости».
Обновлено в 11:52
Гаджеты
Стала известна стоимость нового смартфона Xiaomi Mi A3
Накануне презентации стало известно, что Xiaomi Mi A3 будет предлагаться в нескольких конфигурациях по цене от 219 евро.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Музыканта Игоря Извекова нашли мертвым в Москве
Полиция обнаружила тело композитора Игоря Извекова в его квартире в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 16 июля.
Обновлено в 10:53
Экономика
Задолженность по зарплате в России в июне снизилась на 12,8%
Задолженность по заработной плате в России на 1 июля 2019 года составила 2 млрд 569,7 млн рублей, что на 12,8% меньше, чем месяцем ранее, сообщается в материалах Росстата.
Обновлено в 09:34
Политика
Вердикт по делу о скифском золоте в суде Амстердама отложен
В мааре 2019 года на слушаниях в апелляционном суде Амстердама представляющая российскую стороны адвокат Мариэль Коппенол-Лафор заявила, что крымские музеи должны оставаться хранителями так называемого скифского золота, напомнив, что все экспонаты коллекции скифского золота были найдены в Крыму крымскими археологами в течение многих лет работы.
Обновлено в 06:09