Футбол
Инсинье назвал «предательством» переход Сарри в «Ювентус»Чемпионат 20:00
Вингер «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился мнением о назначении бывшего главного тренера команды Маурицио Сарри на пост наставника туринского «Ювентуса».
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 22:28, Вашингтон
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Сегодня свое 57-летие отмечает один из самых популярных российских артистов Григорий Лепс.
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«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций
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В Сирии провалилось очередное наступление боевиков
Буквально за 48 часов до попытки штурма Джалме сирийские военные вернули под свой контроль город Хамамият и вершину Таль-Хамамият на северо-западе провинции Хама, которые потеряли в ходе атаки боевиков 10 июля 2019 года.
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Samsung подготовилась к торговой войне между Японией и Кореей
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Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
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В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
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