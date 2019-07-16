Футбол
Инсинье назвал «предательством» переход Сарри в «Ювентус»Чемпионат 20:00
Вингер «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился мнением о назначении бывшего главного тренера команды Маурицио Сарри на пост наставника туринского «Ювентуса».
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 20:53, Вашингтон
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер полностью разделась ради фотосессии
Обновлено в 19:00
Политика
В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
Конгрессвумен Ильхам Омар заявила, что президент США Дональд Трамп в открытую нарушает основополагающие права человека и настало время для его импичмента.
Обновлено в 18:32
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 12:50
Политика
Закон о госязыке вступил в силу на Украине
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и использовании во всех сферах общественной жизни в стране вступил в силу во вторник, 16 июля.
Обновлено в 19:08
Космос
Астрономы обнаружили 1500-метровый астероид
Специалисты в области астрономии заявили, что недавно в ходе астрономических наблюдений за космическим пространством им удалось обнаружить необычный астероид, получивший название 2019 LF6.
Обновлено в 17:11
Политика
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие
Американские ВВС обязались защитить «Зону 51» от «штурма»
Военно-воздушные силы США обязуются защитить военную базу "Зона 51" в Неваде от "штурма", на который записалось уже больше 1 миллиона американцев, желающих увидеть инопланетян, заявила представитель ВВС Лора Макэндрюс.
Обновлено в 17:35
Музыка
Пятиметровую фигуру певца Эда Ширана установили в парке Горького
В столичном парке Горького установили пятиметровую фигуру британского музыканта Эда Ширана, который 19 июля впервые даст в России стадионный концерт, сообщается на сайте парка.
Обновлено в 10:26
Транспорт
По воде как по земле
Небольшие желтые катера помогали добраться из одной точки города до другой, а попутно полюбоваться на Петербург с воды.
Обновлено в 08:04
Космос
Российские астрономы отследили обсерваторию «Спектр-РГ»
Обновлено в 09:32
Происшествия
МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ
В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилете из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено вчера в 18:04
Общество
Москвичи вряд ли смогут увидеть лунное затмение, считают синоптики
Жители Москвы и Московской области вряд ли смогут увидеть предстоящее частичное лунное затмение, которое пройдет в ночь на 17 июля, из-за облачной погоды, сообщил РИА Новости специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Обновлено в 20:12
Армия и оружие
Эрдоган назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире
Обновлено в 15:30
Происшествия
Показания сестер Хачатурян могли быть сфальсифицированы
Адвокат, представляющий интересы старшей из сестер Крестины Хачатурян, Алексей Липцер заявил, что первоначальные показаниядевушек могли быть сфальсифицированы в ходе их допроса.
Обновлено в 09:16
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Здоровье
В Краснодарском крае работает более 650 ФАПов и 250 ВОПов
На территории Краснодарского края работает свыше 650 фельдшерско-акушерских пунктов и более 250 офисов врача общей практики.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
Три советских истребителя попали в список самых быстрых самолетов
Американский портал WeAreTheMighty опубликовал список самых быстрых военных самолетов.
Обновлено в 08:28
Футбол
Слух о переходе Облака из «Атлетико» в «ПСЖ» появился из-за голкипера «Сочи» Фролова
Вратарь "Сочи" Евгений Фролов рассказал, что из-за него появился слух о переходе голкипера "Атлетико" Яна Облака в "ПСЖ".
Обновлено в 18:17
Здоровье
Жителей России попросили не употреблять в пищу насекомых
Маргарита Королева - врач-диетолог пояснила, что люди, которые не привыкли к подобной еде и она не является привычной, лучше отказаться от такого блюда в качестве постоянного питания.
Обновлено в 15:51
Общество
Россиян призвали покупать куриное мясо с кишечной палочкой
Рябинкин пояснил, что в каждом цехе должно быть +12-14 градусов Цельсия, иначе мясо становится теплым и в нем появляется кишечная палочка.
Обновлено в 17:42
Политика
Конгресс США одобрил санкции против суверенного долга России
Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, предусматривающую введение ограничений по суверенному долгу России из-за якобы вмешательства в американские выборы, сообщает телеканал RT.
Обновлено 13 июля в 09:52
Авто
Появились фотографии салона новой Skoda Octavia
Новая Octavia разработана на одной платформе с Volkswagen Golf, Seat Leon и Audi A3.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки
Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 11:41
Политика
Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников
Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено в 12:37
Авто
Названы 10 самых популярных авто с пробегом до 100 000 км
Обновлено в 04:59
Космос
Зонд NASA обнаружил на спутнике Юпитера новый вулкан
Обновлено в 10:41
Политика
США предложат России новый договор по ядерному оружию
Представители Соединенных Штатов заявили, что намерены встретиться с российской делегацией в Женеве и поговорить о возможном трехстороннем договоре по ядерному оружию между странами и Китаем.
Обновлено в 19:34
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено в 01:25