Инсинье может пропустить оба матча против «Арсенала»Бомбардир.ру 08:46

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье может не помочь команде в обоих матчах 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала».

Инсинье может пропустить оба матча против «Арсенала»

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