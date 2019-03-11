Футбол

Инсинье может пропустить оба матча против «Арсенала»Бомбардир.ру 08:46

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье может не помочь команде в обоих матчах 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала».
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Анчелотти: «Инсинье сыграет с „Арсеналом“»

Евро-футбол.ру08:44

Инсинье может пропустить оба матча против «Арсенала»

Бомбардир.ру08:46

СМИ: Инсинье может пропустить матчи ЛЕ с «Арсеналом» из-за травмы

Матч ТВ08:16

СМИ: Инсинье может пропустить оба матча с «Арсеналом» из-за травмы

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Инсинье вернется в строй через 2-3 дня

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СМИ: Инсинье может пропустить матчи ЛЕ с «Арсеналом» из-за травмы

Sportbox.RU08:16

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Итальянский футболист, нападающий сборной Италии, капитан клуба «Наполи» . Участник чемпионата мира 2014 и чемпионата Европы 2016 годов.
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Итальянский футбольный клуб из Неаполя, основан в 1926 году. В настоящее время играет в Серии А. Цвета клуба - лазурно-белые. Домашний стадион - «Сан-Паоло».
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