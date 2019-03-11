Инсинье может пропустить оба матча против «Арсенала»Бомбардир.ру 08:46

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье может не помочь команде в обоих матчах 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала».

Инсинье может пропустить оба матча против «Арсенала»

Политика Павел Гриб прекратил голодовку в СИЗО 25 марта Гриб официально передал заявление руководству СИЗО №4 о начале голодовки.

Происшествия Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.

Политика Медведев прокомментировал дело Абызова Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.

Общество В Госдуме оценили флешмоб учителей с фото в купальниках Заместитель председателя думского комитета по культуре Елена Драпеко в интервью радиостанции "Говорит Москва" прокомментировала флешмоб российских учителей, публикующих фотографии в купальниках.

Футбол Рахимов уверен, что арбитр испугался удалять игрока «Спартака» Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов после поражения от московского «Спартака» со счётом 3:1 заявил, что ему не в чем упрекнуть команду и раскритиковал работу арбитра.

Происшествия В Москве загорелся «Олимпийский» В здании спорткомплекса «Олимпийский» в Москве произошло возгорание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Наука Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.

Кино Составлен список главных кинопремьер недели В список главных кинопремьер недели вошли: возвращение легендарного мультфильма «Дамбо» в пересказе Тима Бертона; комедия с Мэттью МакКонахи и Снуп Доггом, новый вариант истории Ромео и Джульетты и еще несколько лент.

Экономика Правительство выделит ОАК 2,22 млрд рублей для производства Ил-114 Правительство России инвестирует 2,22 млрд рублей в Объединённую авиастроительную корпорацию для финансирования производственной инфраструктуры и обслуживания самолётов Ил-114-300.

Происшествия СКР начал проверку по факту гибели участника трофи-рейда в Геленджике Доследственная проверка организована следственным управлением следственного комитета по Краснодарскому краю в связи с инцидентом, произошедшим во время автомобильной гонки по преодолению бездорожья, которая проводится в городе Геленджике.

Транспорт Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.

Шоу-бизнес После развода Сергей Шнуров оставил большую часть имущества Матильде Основатель музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров поделился подробностями развода со своей бывшей женой Матильдой.

Спорт Фигуристка Туктамышева выложила фото в откровенном наряде Секс-символ фигурного катания Елизавета Туктамышева показала поклонникам новое весьма откровенное платье, в котором она будет выступать в Японии.

Политика Слово «Россия» предложили писать с маленькой буквы на Украине На официальном сайте президента Украины Петра Порошенко появилась петиция, предлагающая писать слово "Россия" с маленькой буквы.

Футбол Барселона — Эспаньол 1:0 (2-й тайм) Букмекеры.РФ представляют вашему вниманию прогноз эксперта БК «Олимп» и спортивного телекомментатора Георгия Черданцева на матч испанской Примеры Барселона – Эспаньол.

Технологии Международные VPN-сервисы воспротивились Роскомнадзору Представители крупных международных VPN-сервисов отказались работать с Роскомнадзором и закрывают российские серверы.

Происшествия По смертельному ДТП на Невском проспекте возбуждено дело Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело по факту тяжелого ДТП на Невском проспекте 30 марта, в котором один человек погиб, четверо получили ранения и травмы.

Происшествия Талибы атаковали кортеж первого вице-президента Афганистана Боевики движения "Талибан" атаковали кортеж первого вице-президента Афганистана Абдул-Рашида Дустума, один из его телохранителей погиб, еще два получили ранения, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на ближайшего помощника вице-президента Канишку Туркистани.

Политика В МИД России оценили угрозы США ввести новые санкции из-за Венесуэлы Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала угрозы США ввести новые санкции в отношении России из-за ситуации в Венесуэле.