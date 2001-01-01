Футбол
Инсинье: «Если Сарри возглавит „Ювентус“, это будет предательством»Soccer.ru 08:57
Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье прокомментировал возможность того, что бывший наставник неаполитанцев Маурицио Сарри может возглавить "Ювентус".
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Здоровье
Наивный вопрос внука заставил мужчину похудеть на 150 килограммов
Житель Великобритании Джейсон Пэрриш (Jason Parrish), весивший около 250 килограммов, рассказал, как похудел на 150 килограммов после неудобного вопроса внука.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Смерть Бари Алибасова опровергли
Новости о смерти музыкального продюсера Бари Алибасова оказались неправдой.
Обновлено в 15:23
Хоккей
Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»
Воспитанник "Автомобилиста" Павел Дацюк с 2001 по 2016 годы выступал в НХЛ за "Детройт Ред Уингз".
Обновлено в 06:07
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с января 2019 года, свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE).
Обновлено в 12:41
Политика
Контактная группа по Донбассу договорилась о новом перемирии
Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе встречи в Минске договорилась о подготовке к новому перемирию в Донбассе.
Обновлено в 12:50
Экономика
Всемирный банк еще раз понизил оценку роста российской экономики
В апреле прогноз роста российского ВВП на 2019 год эксперты организации понизили с 1,5 до 1,4%. Причиной этого во Всемирном банке называли низкие цены на нефть по всему миру.
Обновлено вчера в 19:26
Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
Обновлено вчера в 14:24
Музыка
Группировка «Ленинград» выпустила новый клип
В начале ролика зрителей предупреждают, что видео не преследует цели оскорбить чувства верующих и не направлено на разжигание ненависти к представителям какой-либо религиозной или иной социальной группы.
Обновлено в 03:21
Политика
МВД предложило проверять сведения в загранпаспортах россиян
Министерство внутренних дел РФ предложило внести поправки в законодательство, позволяющие ведомству проверять сведения, указанные в заграничных паспортах граждан и устанавливать порядок признания этих документов недействительными, сообщает в среду ТАСС.
Обновлено в 13:19
Космос
Спутник «Ямал-601» не вышел на рабочую орбиту
После отделения от разгонного блока «Бриз-М» спутник «Ямал-601» не сумел выйти на рабочую орбиту из-за неполадок с двигателем.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца
Обновлено вчера в 06:38
Общество
Навальный обвинил сотрудников мэрии Москвы в покупке элитных квартир по заниженным ценам
Обновлено в 12:50
Футбол
Шаронов может возглавить «Рубин»
Сегодня «Рубин» объявил об уходе главного тренера Курбана Бердыева. По информации «Бизнес Online», команду может возглавить Роман Шаронов.
Обновлено в 14:16
Авто
Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
Обновлено в 10:46
Происшествия
Пострадавшие при учениях солдаты подали иск на 5 млн
Обновлено в 13:15
Футбол
Португалия — Швейцария 1:1 (2-й тайм)
Обновлено в 02:46
Политика
Россию пригласили на торжества в Нормандии
Россия получила приглашение на торжественные мероприятия по случаю 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии, однако уровень представительства не уточнялся.
Обновлено 03 июня в 11:14
Общество
Алтайские выпускники пишут ЕГЭ по физике и иностранным языкам
Стоит отметить, что 18 июня - резервный день для сдачи ЕГЭ по физике, устный иностранный язык можно сдать 27 июня, письменный - 28 июня.
Обновлено в 00:27
Политика
Принц Гарри встретился с Дональдом Трампом, оскорбившим Меган Маркл
Супруг Меган Маркл явно был не в восторге от общения с президентом США, ведь ранее политик оскорбил его возлюбленную.
Обновлено вчера в 19:30
Религия
Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня
Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.
Обновлено в 07:08
Здоровье
Глава Минздрава России проведет рабочее совещание в Петербурге
Сегодня в НМИЦ имени Алмазова министр здравоохранения Вероника Скворцова проведет рабочее совещание с руководителями региональных министерств Северо-Западного федерального округа.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Политика
Медведев допустил продление договора о транзите газа через Украину
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:35
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Обновлено в 05:51
Политика
Бабушкин возглавил Астраханскую область вместо Морозова
Владимир Путин принял его отставку и назначил на должность временного исполняющего обязанности главы региона Игоря Бабушкина, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 07:33
Общество
Блогеру BadComedian собрались предложить мировое соглашение
Представители кинокомпании KD Studios (ранее называлась Kinodanz) готовы к встрече с видеоблогером Евгением Баженовым (BadComedian) для обсуждения условий мирового соглашения, сообщил продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.
Обновлено в 14:52
Игры
PlayStation 5 получит SSD в базовой версии и 4К с частотой 120 Гц
Предположительно, новинка появится осенью 2020 года. Также стоит отметить, что PlayStation 5 это условное обозначение консоли.
Обновлено в 10:01
Политика
Глава украинского Минздрава оскорблена высказыванием Зеленского
Напомним, что ранее в среду Зеленский дал отрицательную оценку деятельности Супрун и даже намекнул на её расхожее прозвище Доктор Смерть.
Обновлено в 11:28