Футбол
Инсинье: «Если Сарри возглавит „Ювентус“, это будет предательством»Soccer.ru 08:57
Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье прокомментировал возможность того, что бывший наставник неаполитанцев Маурицио Сарри может возглавить "Ювентус".
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Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
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Политика
Новые правила правописания потребовали отменить на Украине
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О чем говорили Владимир Путин и Си Цзиньпин в Кремле
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Армия и оружие
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В сети появилось фото перспективного палубного вертолета «Минога» В сети интернет опубликованы фотографии нового вертолета Ка-65 «Минога».
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Польская комиссия осмотрела детали Ту-154 Качиньского
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Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня
Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.
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Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
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Общество
Уголовную ответственность введут за оборот глазного лекарства
С 1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов: тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).
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Политика
Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины
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Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
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