Футбол

Инсинье: «Если Сарри возглавит „Ювентус“, это будет предательством»Soccer.ru 08:57

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Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье прокомментировал возможность того, что бывший наставник неаполитанцев Маурицио Сарри может возглавить "Ювентус".
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