Инсайдеры сообщают, что Эден Азар переходит в «Реал»Вести.Ru 01:20

Еще недавно ведущий полузащитник футбольной сборной Бельгии и лондонского "Челси" Эден Азар опровергал даже факт переговоров с представителями мадридского "Реала". Но шила в мешке не утаишь и инсайдеры, которые следят за одним из крупнейших трансферов сезона, сообщили: договор подписан.

Инсайдеры сообщают, что Эден Азар переходит в «Реал»

Общество Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 рабочих дней.

Шоу-бизнес Екатерина Стриженова показала подросшего внука Мальчика назвали в честь его отца. Стриженовы были рады прибавлению в семье, а вчера ребенку исполнился первый год.

Армия и оружие Ракетные стрельбы на учениях в Черном море попали на видео В Сети появился видеоролик, на котором экипажи катеров Черноморского флота "Ивановец" и "Р-60" демонстрируют навыки использования ракетного оружия.

Политика Климкин назвал Крым украинским и пожаловался на «столетия оккупации» Предъявить России счет за ущерб, причиненный за все столетия оккупации страны Россией, пригрозил глава МИД Украины Павел Климкин.

Армия и оружие Хафтар отказался от переговоров с Сараджем в Женеве Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отклонил предложение генсека ООН Антониу Гутерриша о встрече в Женеве с главой столичного правительства Фаизом Сараджем.

Армия и оружие Украинская крылатая ракета «Нептун» не смогла полететь Ранее специалисты выразили серьёзную озабоченность тем, что Украина осуществляет пуски своих крылатых ракет на сравнительно небольшом расстоянии от Крыма, особенно с учётом того, что сама ракета пока что не была принята на вооружение украинской армией, и, фактически, сейчас только проходит свои испытания.

Общество Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей Самые высокие зарплаты предлагают потенциальным управленцам высшего звена и программистам – сумма их дохода достигает 500 тысяч рублей в месяц и даже превышает их.

Хоккей ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.

Транспорт Стамбульский аэропорт имени Ататюрка закрывается Фото: Hürriyet Daily News Стамбульский аэропорт имени Ататюрка закрывается шестого апреля, сообщает Trend со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры Турции.

Политика Пушков прокомментировал поражение Украины по спору с Россией в ВТО Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал победу России в споре с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) относительно ограничений на транзит украинских товаров через территорию РФ.

Политика Песков обозначил цели встречи Путина с президентом Эстонии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с эстонским президентом Керсти Кальюлайд планирует развеять опасения Эстонии по поводу безопасности.

Футбол Мамаев играет в футбол с сокамерниками в «Бутырке» Футболист Павел Мамаев, сидящий в московском следственном изоляторе "Бутырка", раз в несколько недель играет в футбол с сокамерниками, когда их выводят на прогулку во внутренний двор, сообщил РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Политика Замминистра финансов США стал президентом Всемирного банка Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас стал президентом Всемирного банка.

Хоккей Панарин признан первой звездой дня НХЛ, Бобровский — третьей Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин признан главной звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Теннис Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее В четвертьфинале турнира Азаренко сыграет с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой.

Транспорт Несколько станций фиолетовой ветки метро Москвы закрыли В Twitter метро Москвы указывается, что «участок Таганско-Краснопресненской линии (7) от «Пролетарской» до «Котельников» будет закрыт с 6 по 10 апреля включительно».

Шоу-бизнес Ольга Бузова публично обвинила дизайнера Беллу Потемкину в плагиате Ольга Бузова публично обвинила дизайнера Беллу Потемкину в плагиате Стоит отметить, что Ольга Бузова часто оказывается в центре различных конфликтов.

Происшествия Дикий волк искусал ребенка в парке Челябинска В челябинском парке имени Гагарина дикий волк искусал ребенка, когда тот захотел поиграть с ним.

Политика На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Происшествия Задержан скрывавшийся ранее фигурант по делу Абызова По делу, фигурантом которого является Ильичёв, ранее был задержан один из «министров «Открытого правительства России»» Михаил Абызов.