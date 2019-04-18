Роналду разочаровался в «Ювентусе» после вылета из Лиги чемпионовLenta.ru 08:31

34-летний Роналду разочарован выступлением туринского клуба в Лиге чемпионов. «Ювентус» выбыл из турнира на стадии четвертьфинала, и португалец впервые за девять лет лишился выступления в полуфинале еврокубка. В связи с этим Роналду может покинуть команду после сезона-2019/2020.

Роналду разочаровался в «Ювентусе» после вылета из Лиги чемпионов

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