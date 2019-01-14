Экономика

Иностранные туристы за 9 месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублей
Известия
18:51

С начала введения в России системы tax free в апреле 2018 года иностранные туристы потратили в нашей стране около 8 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Известия18:51
с чего всё началось

Икра по-черному: средний чек интуристов в РФ составил 100 тыс

Иностранцы скупали всё — от ювелирных украшений до черной икры. Пока система действует в торговых точках 12 городов страны, среди которых Москва и Санкт-Петербург. По словам министра, с апреля по декабрь 2018 года туристы купили товары на общую сумму около 8 млрд рублей.
Известия16:01

Подробнее о событии

Минпромторг назвал общую сумму покупок иностранцев по tax free

РБК19:03

Иностранные туристы потратили в РФ около 8 млрд рублей за девять месяцев

Интерфакс19:49

Иностранные туристы купили в России товаров на 8 млрд рублей за 9 месяцев

Телеканал 360°19:48

Стало известно, сколько тратят в РФ иностранные туристы

РЕН ТВ19:16

Иностранцы потратили в России 8 миллиардов рублей благодаря tax free

Life.ru22:03

«Известия»: иностранные туристы за девять месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублей

ТАСС18:44

Иностранные туристы за 9 месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублей

Известия18:51
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 22:33, Ашберн
Происшествия

Мэра Гданьска ударили ножом во время концерта

Мэр польского Гданьска Павел Адамович госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения мужчины с ножом во время благотворительного концерта.
Обновлено в 19:05
Происшествия

Учительница в Сызрани госпитализирована после удара ученика

В одной из школ Сызрани Самарской области ученик напал на учительницу.
Обновлено в 09:14
Политика

МИД Японии отрицает отказ от пресс-конференции на переговорах в Москве

МИД Японии отрицает, что Токио отказался от пресс-конференции по итогам переговоров в Москве министров иностранных дел двух стран, сообщил в понедельник телеканал NHK.
Обновлено в 22:19
Космос

Космический корабль Dragon отстыковался от МКС

Космический грузовой корабль Dragon отделился от Международной космической станции, утром в понедельник он прибудет на Землю, сообщает компания SpaceX в Twitter.
Обновлено в 21:11
Теннис

Калинская уступила Соболенко в первом круге Australian Open

Ранее россиянка Мария Шарапова одержала победу над представительницей Великобритании Хэрриет Дарт в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.
Обновлено в 20:54
Армия и оружие

Трамп пригрозил Турции разорением, если Анкара атакует курдов в Сирии

Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции разорением, если после ухода американских войск из Сирии Анкара в ходе своих операций будет атаковать сирийских курдов.
Обновлено в 18:32
Политика

В Германии отреагировали на угрозы посла США немецким компаниям

Таблоид Bild ранее рассказал, что Гренелл разослал письма ряду компаний ФРГ с угрозами введения санкций со стороны США из-за поддержки "Северного потока — 2". При этом представитель посла пояснил, что письма дипломата нужно воспринимать не как "угрозу", а как "ясное выражение политики Соединенных Штатов".
Обновлено в 16:51
Общество

Нобелевского лауреата лишили званий за расизм

Первооткрыватель ДНК нобелевский лауреат Джеймс Уотсон лишен почетных званий в лаборатории ColdS pring Harbor, которую он ранее возглавлял, за расистские высказывания об интеллекте африканцев.
Обновлено в 14:44
Политика

В РПЦ ответили на призыв Порошенко показать томос

РПЦ ответила на призыв Петра Порошенко показать свой томос.
Обновлено в 13:03
Армия и оружие

Рота ВСУ в полном составе отказалось воевать в Донбассе — Марочко

Обновлено в 10:21
Космос

Возможной причиной сбоя радиотелескопа «Спектр-Р» названа радиация

Обновлено в 18:23
Происшествия

Доставленную в морг живой пенсионерку не сумели спасти

В реанимации Белогорской больницы (Амурская область) врачи в течение двух часов врачи пытались спасти пациентку, доставленную к ним из морга, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 05:39
Общество

Электромобили в России предложили выделить номерами зеленого цвета

Обновлено в 20:09
Экономика

«Коммерсантъ» узнал стоимость предстоящей реконструкции зданий Госдумы

На масштабную реконструкцию зданий Госдумы государство выделит более 4 млрд руб.
Обновлено в 18:57
Политика

Польша построит остров в Калининградском заливе

Обновлено в 06:58
Экономика

В HeadHunter рассказали, кого ждет рост зарплаты в 2019 году

Анализ динамики зарплат в 2018 году показал, что во главе рейтинга профессиональных областей находятся разработчики программного обеспечения.
Обновлено в 08:05
ЖКХ

Дома предложили оснащать плитами с автоматическим отключением газа

В новостройках и жилых зданиях, прошедших капремонт, предлагается устанавливать газовые плиты с автоматическим отключением в случае утечки.
Обновлено в 16:20
Хоккей

Два очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Рейнджерс»

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19 Российский нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин провёл на льду 22 минуты 4 секунды, нанёс три броска в створ ворот, набрал 2 (1+1) очка и окончил матч с показателем полезности «+4». Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 22 броска из 27.
Обновлено в 20:59
Экономика

Товарооборот России и Китая в 2018 году вырос на 27,1%

Товарооборот между Россией и Китаем в 2018 году вырос на 27,1% - до более $107 млрд.
Обновлено в 22:11
Политика

Более половины россиян выступают за отставку правительства

Важно, что люди активнее отвечают на вопрос о претензиях к правительству, дают более разнообразные и конкретные ответы.
Обновлено в 14:42
Единоборства

Хабиба Нурмагомедова назвали трусом

Обновлено в 20:00
Происшествия

В Туле более 40 человек спасли из пожара в многоэтажке

Обновлено в 17:58
Спорт

Женская сборная РФ по биатлону выиграла эстафету на этапе Кубка мира

Женская сборная России по биатлону завоевала золото в эстафете 4х6 км в рамках очередного этапа Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 07:21
Политика

ABC: в США хотят допросить переводчиков со встреч Путина и Трампа

Адвокаты нескольких комитетов палаты представителей конгресса США могут вызвать на беседу переводчиков со встреч президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 19:50
Кино

Объявлена дата выхода финального сезона «Игры престолов»

Первая серия восьмого, заключительного сезона телесаги «Игра престолов» будет показана 14 апреля 2019 года.
Обновлено в 22:10
Финансы

Грозят интервенцией: выдержит ли рубль закупки валюты Банком России

С возобновлением с 15 января закупок валюты Банком России для Минфина курс рубля может начать падать и в ближайшие месяцы при негативном сценарии достигнуть 68–69 рублей за доллар, предполагают некоторые из опрошенных «Известиями» экспертов.
Обновлено в 16:01
Происшествия

В Шереметьеве самолет выкатился за пределы ВПП

Самолет, летевший из Москвы в Прагу, во время разбега выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено в 08:22
Политика

США решительно осудили задержание главы парламента Венесуэлы

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео выступили с осуждением действий спецслужб Венесуэлы, которые задержали главу оппозиционной Национальной ассамблеи этой страны Хуана Гуаидо.
Обновлено в 16:42
Общество

Суд вернул иск главы Росгвардии к Навальному

Люблинский суд Москвы 11 января вернул главе Росгвардии Виктору Золотову его иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к известному оппозиционеру Алексею Навальному.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Появилось видео с места стрельбы в Башкирии

Обновлено в 10:14
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