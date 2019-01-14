Экономика

Иностранные туристы за 9 месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублей
Известия
вчера в 18:51

С начала введения в России системы tax free в апреле 2018 года иностранные туристы потратили в нашей стране около 8 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Известиявчера в 18:51
Денис Мантуров
Этих покупок могло бы попросту не быть без tax free. Проект является наглядным примером важности создания механизмов стимулирования торговли вместо воздвигания искусственных барьеров.
— Денис Мантуров, российский политикКоммерсантъ вчера в 22:35
с чего всё началось

Икра по-черному: средний чек интуристов в РФ составил 100 тыс

Иностранцы скупали всё — от ювелирных украшений до черной икры. Пока система действует в торговых точках 12 городов страны, среди которых Москва и Санкт-Петербург. По словам министра, с апреля по декабрь 2018 года туристы купили товары на общую сумму около 8 млрд рублей.
Известиявчера в 16:01

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Иностранцы купили в России товаров на 8 млрд рублей по tax free в 2018 году

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Иностранные туристы купили в России товаров на 8 млрд рублей за 9 месяцев

Телеканал 360°вчера в 19:48

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РБКвчера в 19:03

Иностранные туристы потратили в РФ около 8 млрд рублей за девять месяцев

Интерфаксвчера в 19:49

Иностранные туристы за 9 месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублей

Известиявчера в 18:51
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