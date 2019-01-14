Экономика
Иностранные туристы за 9 месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублей
Иностранные туристы за 9 месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублейИзвестия18:51
С начала введения в России системы tax free в апреле 2018 года иностранные туристы потратили в нашей стране около 8 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Известия18:51
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с чего всё началось
Иностранцы скупали всё — от ювелирных украшений до черной икры. Пока система действует в торговых точках 12 городов страны, среди которых Москва и Санкт-Петербург. По словам министра, с апреля по декабрь 2018 года туристы купили товары на общую сумму около 8 млрд рублей.Известия16:01
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В воскресенье в 19.40 (мск) в пермском аэропорту экстренно приземлился самолет авиакомпании "Аэрофлот", следующий из Иркутска в Москву.
Обновлено в 13:28
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