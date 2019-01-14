Экономика

Иностранные туристы за 9 месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублей
Известия
18:51

С начала введения в России системы tax free в апреле 2018 года иностранные туристы потратили в нашей стране около 8 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Известия18:51
с чего всё началось

Икра по-черному: средний чек интуристов в РФ составил 100 тыс

Иностранцы скупали всё — от ювелирных украшений до черной икры. Пока система действует в торговых точках 12 городов страны, среди которых Москва и Санкт-Петербург. По словам министра, с апреля по декабрь 2018 года туристы купили товары на общую сумму около 8 млрд рублей.
Известия16:01

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Туристы из-за рубежа за девять месяцев купили в России товаров на 8 млрд рублей

ФАН20:26

Иностранные туристы за 9 месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублей

Известия18:51

Иностранные туристы купили в России товаров на 8 млрд рублей за 9 месяцев

Телеканал 360°19:48

Стало известно, сколько тратят в РФ иностранные туристы

РЕН ТВ19:16

Минпромторг назвал общую сумму покупок иностранцев по tax free

РБК19:03

«Известия»: иностранные туристы за девять месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублей

ТАСС18:44

Иностранные туристы потратили в РФ около 8 млрд рублей за девять месяцев

Интерфакс19:49
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 21:03, Ашберн
Происшествия

Мэра Гданьска ударили ножом во время концерта

Мэр польского Гданьска Павел Адамович госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения мужчины с ножом во время благотворительного концерта.
Обновлено в 19:05
Происшествия

В Сызрани старшеклассник ударил по голове учительницу

Пятнадцатилетний ученик одной из школ города Сызрани Самарской области ударил по голове учительницу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 08:41
Космос

Возможной причиной сбоя радиотелескопа «Спектр-Р» названа радиация

Обновлено в 18:23
Политика

В Германии отреагировали на угрозы посла США немецким компаниям

Немецкие политики подвергли критике посла США в Германии Ричарда Гренелла за его угрозы в адрес немецких компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода "Северный поток — 2", сообщил журнал Spiegel.
Обновлено в 16:51
Общество

Нобелевского лауреата лишили званий за расизм

Первооткрыватель ДНК нобелевский лауреат Джеймс Уотсон лишен почетных званий в лаборатории ColdS pring Harbor, которую он ранее возглавлял, за расистские высказывания об интеллекте африканцев.
Обновлено в 14:44
Космос

Грузовой корабль Dragon покинул МКС спустя месяц

Американский грузовой корабль покинул Международную космическую станцию и приводнится в Тихом океане. Dragon один месяц пребывал на орбите.
Обновлено в 20:10
Теннис

Калинская уступила Соболенко в первом круге Australian Open

Обновлено в 20:54
Армия и оружие

Трамп пригрозил разорить Турцию

Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции, если Анкара ударит по сирийским курдам.
Обновлено в 19:43
Происшествия

В Шереметьеве самолет выкатился за пределы ВПП

Самолет, летевший из Москвы в Прагу, во время разбега выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено в 08:22
Политика

Польша планирует построить остров в Калининградском заливе

По проекту искусственный остров должен быть локализован на Вислинском заливе.
Обновлено в 12:55
Политика

В РПЦ ответили на призыв Порошенко показать томос

РПЦ ответила на призыв Петра Порошенко показать свой томос.
Обновлено в 13:03
Армия и оружие

Трамп объявил о начале вывода войск США из Сирии

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что американская сторона начинает вывод войск из Сирии.
Обновлено в 18:15
Политика

Более половины россиян выступают за отставку правительства

Важно, что люди активнее отвечают на вопрос о претензиях к правительству, дают более разнообразные и конкретные ответы.
Обновлено в 14:42
Общество

В России электромобили могут получить номера зелёного цвета

Обновлено в 20:59
Происшествия

В Туле более 40 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме

Обновлено в 19:56
Спорт

Стало известно о госпитализации Евгения Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 16:27
Финансы

Грозят интервенцией: выдержит ли рубль закупки валюты Банком России

С возобновлением с 15 января закупок валюты Банком России для Минфина курс рубля может начать падать и в ближайшие месяцы при негативном сценарии достигнуть 68–69 рублей за доллар, предполагают некоторые из опрошенных «Известиями» экспертов.
Обновлено в 16:01
Общество

Супруга Карлоса Гона пожаловалась на жестокое обращение с мужем в тюрьме

Супруга экс-председателя совета директоров Nissan Карлоса Гона направила в правозащитную организацию Human Rights Watch (HRW) жалобу на «жестокое обращение» с ее мужем в японской тюрьме, передает Reuters со ссылкой на письмо, адресованное директору японского подразделения HRW.
Обновлено в 18:12
Происшествия

В Перми экстренно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира

В воскресенье в 19.40 (мск) в пермском аэропорту экстренно приземлился самолет авиакомпании "Аэрофлот", следующий из Иркутска в Москву.
Обновлено в 13:28
Общество

Суд вернул иск главы Росгвардии к Навальному

Люблинский суд Москвы вернул иск главы Росгвардии Виктора Золотова к основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному.
Обновлено в 05:42
Спорт

Мужская сборная России по биатлону выиграла эстафету в Оберхофе

Обновлено в 09:52
Политика

В Венесуэле задержали главу парламента страны

Обновлено в 11:37
Армия и оружие

Восстановить русло Буреи поможет военная авиация

Самолеты Ил-76 и Ан-124 "Руслан" доставят в Хабаровский край тяжелое инженерное оборудование и специальные заряды, с помощью которых будут расчищать завалы, перекрывшие русло реки.
Обновлено в 00:57
Общество

Студентку отчислили из университета за объятия с мужчиной

Студентку египетского университета аль-Азхар в Каире отчислили из-за объятий с мужчиной.
Обновлено в 19:21
Экономика

«Ъ» узнал стоимость реконструкции зданий Госдумы и Совета Федерации

Обновлено в 19:09
Экономика

Иностранные туристы за 9 месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублей

С начала введения в России системы tax free в апреле 2018 года иностранные туристы потратили в нашей стране около 8 млрд рублей.
Обновлено в 18:51
Политика

На Украине составили список политиков-предателей

Украинское издание Realist составило «народный» список политиков-предателей 2018 года. Об этом сказано на сайте онлайн-журнала.
Обновлено в 19:36
Происшествия

Трое немецких лыжников погибли в Австрии из-за схода лавины

Трое граждан Германии погибли в Австрии в результате схода лавины, 13 января сообщает баварская газета Merkur.
Обновлено в 07:25
Экономика

В России спрогнозировали рост цен на продукты

По словам директора Ассоциации Дмитрия Вострикова, увеличение ставки НДС отразится на стоимости сырья, оборудования, упаковки продуктов, а также на их отпускных ценах.
Обновлено 11 января в 21:10
Спорт

Российские биатлонистки выиграли эстафету в Оберхофе

Обновлено в 07:12
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Денис Валентинович Мантуров
Российский политик
Российский политик. Министр промышленности и торговли Российской Федерации с 21 мая 2012 года. Заведующий кафедрой социальных технологий социологического факультета МГУ.
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