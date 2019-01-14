Экономика
Иностранные туристы за 9 месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублей
Иностранные туристы за 9 месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублейИзвестия18:51
С начала введения в России системы tax free в апреле 2018 года иностранные туристы потратили в нашей стране около 8 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Известия18:51
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«Известия»: Туристы из-за границы за девять месяцев потратили в РФ 8 млрд рублей
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