Экономика

Иностранные лекарства вытесняются российскими аналогамиКоммерсантъ 17:52

Иностранные лекарства вытесняются российскими аналогами Появление на российском рынке аналогов иностранных лекарств привело к сокращению импорта в 2018 году.
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Импорт иностранных лекарств в Россию сократился из-за появления российских аналогов

Snob.ru20:30

Иностранные лекарства вытесняются российскими аналогами

Коммерсантъ17:52
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