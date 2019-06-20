Финансы
Иностранные инвесторы выкупили весь выпуск евробондов РФГазета.Ru 03:58
Как отмечается, министерство разместило выпуск еврооблигаций в долларах на $1,5 млрд с погашением в 2029 году, а также выпуск евробондов на $1 млрд с погашением в 2035 году. Уточняется, что покупателями евробондов стали инвесторы из Британии, США, Европы и Азии.
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Действительно, конъюнктура неплохая, аппетит такой разыгрался у инвесторов на наши бумаги. Поэтому рассматриваем такие возможности. Действительно, рассматриваем, почему бы нет.
— Антон Силуанов, российский экономистВести.Финанс вчера в 05:07
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Инвесторы из Великобритании купили почти 60% доразмещенных евробондов РФ, из США - 26%
Интерфаксвчера в 15:09
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