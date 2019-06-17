Финансы

Иностранные инвестиции в ценные бумаги России в мае достигли рекордаRT на русском вчера в 12:07

«В целом за месяц нерезиденты на биржевом и внебиржевом рынках приобрели бумаги на 217 млрд рублей, а их вложения обновили исторический максимум, составив почти 2,5 трлн рублей», — отметил регулятор.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Доходность ОФЗ обновила годовой минимум

Коммерсантъвчера в 18:38

Эмитенты РФ планируют выплатить в мае-августе на 43% больше дивидендов, чем годом ранее

ПРАЙМвчера в 11:58

Иностранные инвестиции в российские ценные бумаги в мае достигли рекордных 2,5 трлн рублей

Реальное времявчера в 12:23

Иностранные инвестиции в ценные бумаги России в мае достигли рекорда

RT на русскомвчера в 12:07

Иностранные инвестиции в ценные бумаги России в мае достигли рекордных 2,5 трлн рублей

ТАССвчера в 11:51

Планы по росту дивидендных выплат оказали существенную поддержку российскому рынку в мае - ЦБ РФ

Финмаркетвчера в 12:23

ЦБ: Вложения иностранцев в госдолг России побили рекорд

Российская газетавчера в 12:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 01:39, Вашингтон
Экономика

Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности

Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.
Обновлено в 01:03
Происшествия

Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде

24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено вчера в 10:10
Армия и оружие

Поставки Бе-200 американской компании начнутся в 2020-2021 годах

Обновлено в 01:07
Политика

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда

В возрасте 67 лет во время судебного заседания умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси.
Обновлено вчера в 12:25
Футбол

Сергей Семак: «Развею мифы — я не идеальный тренер»

Развею мифы: никакой я не идеальный семьянин, никакой я не идеальный отец и тем более не идеальный тренер, — сказал Семак в эфире «Вечернего Урганта».
Обновлено вчера в 22:12
Авто

Toyota Land Cruiser лишат двигателей V8

Внедорожник Toyota Land Cruiser следующего поколения лишат восьмицилиндровых двигателей.
Обновлено вчера в 09:48
Политика

Зеленский нашел ошибку в словах Макрона о переговорах по Донбассу

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по-прежнему занимает выжидательную позицию по Зеленскому, поскольку до сих пор не понимает отношения нового украинского руководителя к минским договоренностям.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия

Директора Фонда кино избили в Москве

Исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова избили в Москве.
Обновлено вчера в 19:45
Политика

Франция против выхода России из Совета Европы, заявил Макрон

Франция хочет избежать выхода России из Совета Европы, так как это негативно скажется в том числе и на гражданах России, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
Обновлено вчера в 12:42
Политика

Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено вчера в 23:00
Космос

Астронавт NASA Кристина Кох показала снимки Южного сияния из космоса

Астронавт NASA Кристина Кох запечатлела Аврору Аустралис или Южное сияние с борта МКС, после чего поделилась захватывающими снимками в Сети.
Обновлено вчера в 01:49
Шоу-бизнес

Собчак поссорилась с Бондарчук из-за фото с Богомоловым

Конфликт возник между Ксенией Собчак и редакцией журнала «Hello!», которым руководит Светлана Бондарчук.
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыгане

Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
Общество

В ООН опубликовали новый прогноз численности мирового населения

Ожидается, что к 2050 году численность населения сократится как минимум на 1% в 55 странах, среди которых Россия, Украина, Беларусь, Армения, Латвия и Литва.
Обновлено вчера в 18:07
Политика

Госдума обсудит приостановление действия ДРСМД

Сегодня, 18 июня, Госдума на пленарном заседании обсудит законопроект «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности», сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон отвергла ухаживания принца Гарри

Голливудская актриса Дженнифер Энистон проигнорировала ухаживания очарованного ею принца Гарри.
Обновлено вчера в 21:49
Наука

Раскопки древнего города Иерихона раскрыли его тайну

Раскопки в городе Иерихон начались в 2010–2013 годах, но только в 2019 году археологи полностью раскрыли всю площадь раскопа, изучив два историко-культурных комплекса — жилой и производственный.
Обновлено в 01:28
Кино

Скончался французский актер из фильма «Амели»

Обновлено в 00:16
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Армия и оружие

Пентагон отправит на Ближний Восток 1000 военнослужащих

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан одобрил отправку на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана дополнительно 1000 американских военнослужащих.
Обновлено вчера в 20:05
Космос

Астрономы обновили каталог гамма-всплесков

Особенно горячие и яркие при коллапсе могут испускать струи в самой жесткой части электромагнитного спектра — гамма-всплески.
Обновлено вчера в 05:37
Технологии

В работе мессенджера WhatsApp произошёл сбой

Пользователи мессенджера WhatsApp из разных стран мира сообщают о сбоях в работе сервиса.
Обновлено вчера в 19:36
Происшествия

Полицейские раскрыли кражу икон из подмосковного храма

Обновлено в 01:13
Политика

Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимирым Путиным.
Обновлено в 01:29
Армия и оружие

Во время учений НАТО в Польше загорелся полигон

Обновлено вчера в 12:47
Политика

Си Цзиньпин посетит с государственным визитом КНДР

Обновлено вчера в 20:21
Экономика

Яхты и катера вышли на летний спрос

Вместе с ростом спроса увеличивается и цена на этот вид водного транспорта: в январе — мае средняя по РФ стоимость выросла на 7,4%, до 1,3 млн руб. При этом падение цены зафиксировано в шести из 23 крупнейших городов, наиболее заметно яхты и катера подешевели в Уфе — на 26,5%.
Обновлено вчера в 02:00
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Спорт

Легкоатлет Вручинский дисквалифицирован на четыре года

Российский спринтер Павел Вручинский дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга.
Обновлено вчера в 11:18
Кино

Цискаридзе рассказал, зачем пересматривает фильмы о Гарри Поттере

Обновлено вчера в 10:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное