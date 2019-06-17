Финансы

Иностранные инвестиции в ценные бумаги России в мае достигли рекордаRT на русском 12:07

«В целом за месяц нерезиденты на биржевом и внебиржевом рынках приобрели бумаги на 217 млрд рублей, а их вложения обновили исторический максимум, составив почти 2,5 трлн рублей», — отметил регулятор.
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Доходность ОФЗ обновила годовой минимум

Коммерсантъ18:38

Вложения нерезидентов в ОФЗ в мае обновили исторический максимум

ПРАЙМ11:56

Иностранные инвестиции в российские ценные бумаги в мае достигли рекордных 2,5 трлн рублей

Реальное время12:23

Иностранные инвестиции в ценные бумаги России в мае достигли рекорда

RT на русском12:07

ЦБ: Вложения иностранцев в госдолг России побили рекорд

Российская газета12:23

Иностранные инвестиции в ценные бумаги России в мае достигли рекордных 2,5 трлн рублей

ТАСС11:51

Планы по росту дивидендных выплат оказали существенную поддержку российскому рынку в мае - ЦБ РФ

Финмаркет12:23
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 19:32, Вашингтон
Шоу-бизнес

Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя

Обновлено в 06:36
Армия и оружие

Три американских бомбардировщика пропали недалеко от Крыма

Несколько часов назад стало известно о том, что с территории Соединённых Штатов Америки к российским границам направились три американских стратегических бомбардировщика-ракетоносца B-52, которые должны были принять участие в кульминационной фазе учений НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Путину доложили о событиях в Чемодановке

Президент России Владимир Путин проинформирован о конфликте в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которого один человек погиб, а еще один находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Пилотов сгоревшего SSJ-100 отстранили от полетов

Командир и второй пилот самолета Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот", который потерпел крушение в аэропорту "Шереметьево", временно отстранены от полетов.
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес

Бари Алибасов выписан из больницы

Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 07:45
Происшествия

Появилось видео с места стрельбы на параде в Торонто

Ранее сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу во время праздничного парада в честь победы баскетбольной команды «Торонто Рэпторс» в НБА.
Обновлено в 18:25
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Авто

Введение новых правил автотюнинга отложено на год

Вместо 1 июля 2019 года новые правила процедуры по внесению конструктивных изменений в автомобили вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Обновлено в 03:12
Общество

«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару

Компания «Магнит» начала тестировать прием использованных алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок объемом от 0,25 до 2 л в шести магазинах в Москве, Красногорске и Краснодаре.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие

Под Мурманском нашли останки немецкого солдата

«В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.
Обновлено в 11:08
Экономика

ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек

По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.
Обновлено в 16:43
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Интернет

Создан Telegram-бот для поиска «слитых» паролей по email

Специалист по информационной безопасности из Казахстана Батыржан Тютеев создал Telegram-бота MailSearchBot, который ищет пароли от аккаунтов электронной почты по утекшим базам данных.
Обновлено в 14:45
Наука

Российские физики сделали большой шаг к созданию «плащей-невидимок»

Обновлено в 07:40
Общество

ФАС не понравилась реклама от Burger King, возбуждено дело

ФАС возбудила дело в отношении сети фастфуда Burger King из-за оскорбительной рекламы.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие

Вашингтон заподозрили в планах нанести авиаудар по объекту в Иране

В администрации американского президента обсуждается возможность нанесения авиаудара по объекту в Иране, который связан с ядерной программой.
Обновлено в 17:50
Происшествия

Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось

Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Наука

В Шотландии обнаружили искусственные острова древнее Стоунхенджа

Ученые нашли на территории Шотландии искусственные острова, которые по своему возрасту оказались старше знаменитого Стоунхенджа.
Обновлено 14 июня в 23:30
Общество

В России введены штрафы за нарушение сбора и переработки мусора

В России введены штрафы за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортировке, обработке и утилизации мусора.
Обновлено в 11:27
Происшествия

В Новосибирске пассажиры покинули самолёт, который не могли завести

Пассажиры в международном аэропорту "Толмачево" города Новосибирска в панике покинули самолёт, который долго не могли завести.
Обновлено в 18:39
Политика

В МИД Украины припугнули ЕС газовым кризисом

В интервью Bloomberg замглавы МИД Украины Елена Зеркаль сообщила, что европейцы могут столкнуться с газовым кризисом, если Киев и Москва не достигнут соглашения по транзиту на топливо, договор прекратит действовать в конце текущего года.
Обновлено в 18:08
Политика

Умер генерал армии Филипп Бобков

Генерал советской армии скончался на 94-м году жизни, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:18
Политика

Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю

Президент России Владимир Путин подписал изменения в законах о кадастровой деятельности и госрегистрации недвижимости.
Обновлено в 19:01
Происшествия

Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым

Скончался бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, который был фигурантом в деле о коррупции.
Обновлено в 12:46
Музыка

Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ»

Чтобы полностью восстановить картину звездного скандала, Super публикует фрагмент видео происходящего на премии и разъясняет, что именно случилось в «Арене Мегаспорт».
Обновлено в 05:56
Гаджеты

Раскрыты характеристики iPhone 2020 года

Обновлено в 15:21
Происшествия

Лжекосметолог, изуродовавшая лица 19 пациенток, сядет на 5,5 лет

Обновлено в 09:33
Футбол

«Бенфика» опровергла информацию о продаже Фелиша в «Атлетико»

«Бенфика» опубликовала заявление с официальным опровержением договоренности с «Атлетико» относительно трансфера полузащитника Жоау Фелиша.
Обновлено в 13:40
Общество

Юлия Пересильд без белья покрасовалась на закрытии «Кинотавра»

Отечественные знаменитости не упустили возможность покрасоваться на красной дорожке и с удовольствием показали свои лучшие наряды.
Обновлено в 02:45
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
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