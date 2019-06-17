Иностранные инвестиции в ценные бумаги России в мае достигли рекордаRT на русском вчера в 12:07

«В целом за месяц нерезиденты на биржевом и внебиржевом рынках приобрели бумаги на 217 млрд рублей, а их вложения обновили исторический максимум, составив почти 2,5 трлн рублей», — отметил регулятор.

Иностранные инвестиции в ценные бумаги России в мае достигли рекорда

Общество В Сочи завершился фестиваль «Кинотавр» В 2019 году кинотеатр под открытым небом собрал более 30 тыс. зрителей.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Происшествия В Хабаровском крае двухлетнюю девочку сбило потоком воздуха от поезда Двухлетняя девочка в Хабаровском крае упала на железнодорожные пути во время прохождения рядом поезда, ребенка госпитализировали, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО.

Происшествия В Ростове-на-Дону произошёл крупный пожар на складе В Ростове-на-Дону более 80 спасателей МЧС участвуют в тушении пожара повышенного уровня сложности на складе, есть риск распространения огня на соседние здания.

Происшествия Из Чемодановки уехали все цыгане Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.

Политика В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства Планируется, что подобные действия будут квалифицироваться как преступление средней степени тяжести, то есть предусматривающее наказание до шести лет лишения свободы в зависимости от наступивших общественно опасных последствий, пояснил депутат.

Политика Зеленский придумал фразу для первой встречи с Путиным Украинский президент Владимир Зеленский на своей первой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным сказал бы ему, что Крым и Донбасс являются частью Украины.

Происшествия В Петербурге за участие в пикете задержали 16-летнего школьника В Петербурге 17 июня полицейские задержали 16-летнего школьника, вышедшего на пикет у здания городского комитета по образованию, передает издание «Сноб».

Армия и оружие В Алеппо заработал мебельный завод Завод по производству мебели, восстановленный после завершения боевых действий, заработал в сирийском городе Алеппо, сообщил сотрудник предприятия Мохаммед Садды.

Происшествия В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.

Экономика Российские авиакомпании получили рекордный убыток Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.

Баскетбол В Торонто проходит чемпионский парад «Рэпторс» В Торонто проходит парад в честь первого чемпионского титула «Рэпторс».

Здоровье Названы регионы с самой высокой распространенностью рака Самое высокое значение распространенности рака по итогам 2018 г. зафиксировано в Курской области – 3331,1 случая заболевания на 100 000 населения.

Армия и оружие Три американских бомбардировщика пропали недалеко от Крыма Несколько часов назад стало известно о том, что с территории Соединённых Штатов Америки к российским границам направились три американских стратегических бомбардировщика-ракетоносца B-52, которые должны были принять участие в кульминационной фазе учений НАТО в Балтийском море.

Происшествия В аэропорту «Толмачево» взбунтовались пассажиры задержанного рейса В Новосибирском аэропорту проблемы с самолетом вызвали бунт среди пассажиров.

Гаджеты Названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10 Инсайдером в сети были названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10. В этом списке оказался в общей сложности 21 смартфон.

Происшествия Калужанка пожаловалась Путину на ущемление жилищных прав В Калуге Следственный комитет проводит проверку по обращению местной жительницы о нарушении жилищных прав.

Общество Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.

Происшествия В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.

Экономика Назван главный способ сокращения курения Общество, в свою очередь, продвигает ограничения на курение в общественных местах, что ведет к увеличению бюджетных ассигнований на борьбу с табаком.

Общество Бутина начала преподавать заключенным в тюрьме США Осужденной в США россиянке Марии Бутиной разрешили преподавать четыре дисциплины в тюрьме. Об этом сообщает газета "Известия".