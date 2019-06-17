Финансы

Иностранные инвестиции в ценные бумаги России в мае достигли рекордаRT на русском вчера в 12:07

«В целом за месяц нерезиденты на биржевом и внебиржевом рынках приобрели бумаги на 217 млрд рублей, а их вложения обновили исторический максимум, составив почти 2,5 трлн рублей», — отметил регулятор.
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Доходность ОФЗ обновила годовой минимум

Коммерсантъвчера в 18:38

ЦБ: Вложения иностранцев в госдолг России побили рекорд

Российская газетавчера в 12:23

Иностранные инвестиции в ценные бумаги России в мае достигли рекорда

RT на русскомвчера в 12:07

Иностранные инвестиции в российские ценные бумаги в мае достигли рекордных 2,5 трлн рублей

Реальное времявчера в 12:23

Иностранные инвестиции в ценные бумаги России в мае достигли рекордных 2,5 трлн рублей

ТАССвчера в 11:51

Планы по росту дивидендных выплат оказали существенную поддержку российскому рынку в мае - ЦБ РФ

Финмаркетвчера в 12:23

Эмитенты РФ планируют выплатить в мае-августе на 43% больше дивидендов, чем годом ранее

ПРАЙМвчера в 11:58
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:08, Вашингтон
Происшествия

В Китае произошло мощное землетрясение

Обновлено вчера в 21:09
Общество

Алибасов воссоединился с семьей

Обновлено вчера в 14:57
Общество

В Сочи завершился фестиваль «Кинотавр»

В 2019 году кинотеатр под открытым небом собрал более 30 тыс. зрителей.
Обновлено вчера в 14:43
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

В Хабаровском крае двухлетнюю девочку сбило потоком воздуха от поезда

Двухлетняя девочка в Хабаровском крае упала на железнодорожные пути во время прохождения рядом поезда, ребенка госпитализировали, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

В Ростове-на-Дону произошёл крупный пожар на складе

В Ростове-на-Дону более 80 спасателей МЧС участвуют в тушении пожара повышенного уровня сложности на складе, есть риск распространения огня на соседние здания.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыгане

Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
Политика

В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства

Планируется, что подобные действия будут квалифицироваться как преступление средней степени тяжести, то есть предусматривающее наказание до шести лет лишения свободы в зависимости от наступивших общественно опасных последствий, пояснил депутат.
Обновлено вчера в 20:08
Политика

Зеленский придумал фразу для первой встречи с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский на своей первой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным сказал бы ему, что Крым и Донбасс являются частью Украины.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия

В Петербурге за участие в пикете задержали 16-летнего школьника

В Петербурге 17 июня полицейские задержали 16-летнего школьника, вышедшего на пикет у здания городского комитета по образованию, передает издание «Сноб».
Обновлено вчера в 13:26
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено вчера в 09:15
Гаджеты

Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России

Обновлено вчера в 19:51
Армия и оружие

В Алеппо заработал мебельный завод

Завод по производству мебели, восстановленный после завершения боевых действий, заработал в сирийском городе Алеппо, сообщил сотрудник предприятия Мохаммед Садды.
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Экономика

Российские авиакомпании получили рекордный убыток

Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.
Обновлено вчера в 10:01
Баскетбол

В Торонто проходит чемпионский парад «Рэпторс»

В Торонто проходит парад в честь первого чемпионского титула «Рэпторс».
Обновлено вчера в 11:42
Здоровье

Названы регионы с самой высокой распространенностью рака

Самое высокое значение распространенности рака по итогам 2018 г. зафиксировано в Курской области – 3331,1 случая заболевания на 100 000 населения.
Обновлено вчера в 04:45
Армия и оружие

Три американских бомбардировщика пропали недалеко от Крыма

Несколько часов назад стало известно о том, что с территории Соединённых Штатов Америки к российским границам направились три американских стратегических бомбардировщика-ракетоносца B-52, которые должны были принять участие в кульминационной фазе учений НАТО в Балтийском море.
Обновлено вчера в 10:25
Футбол

Неймар уже договаривается с «Барселоной» о возвращении

Обновлено вчера в 19:24
Происшествия

В аэропорту «Толмачево» взбунтовались пассажиры задержанного рейса

В Новосибирском аэропорту проблемы с самолетом вызвали бунт среди пассажиров.
Обновлено вчера в 17:52
Гаджеты

Названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10

Инсайдером в сети были названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10. В этом списке оказался в общей сложности 21 смартфон.
Обновлено 16 июня в 14:54
Происшествия

Калужанка пожаловалась Путину на ущемление жилищных прав

В Калуге Следственный комитет проводит проверку по обращению местной жительницы о нарушении жилищных прав.
Обновлено вчера в 06:55
Общество

Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия

В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова

Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено вчера в 11:49
Футбол

Сборная Чили разгромила Японию на Кубке Америки

Обновлено вчера в 20:50
Экономика

Назван главный способ сокращения курения

Общество, в свою очередь, продвигает ограничения на курение в общественных местах, что ведет к увеличению бюджетных ассигнований на борьбу с табаком.
Обновлено вчера в 21:28
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев показал оригинальный ответ на слухи о себе

Обновлено вчера в 10:11
Общество

Бутина начала преподавать заключенным в тюрьме США

Осужденной в США россиянке Марии Бутиной разрешили преподавать четыре дисциплины в тюрьме. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия

Boeing остался без заказов на авиасалоне в Ле-Бурже

Обновлено вчера в 23:29
Шоу-бизнес

Виталий Гогунский вышел в свет с бывшей женой

Звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский не может жить в браке. Он сосредоточен на работе, а его близким это не всегда нравится.
Обновлено вчера в 22:00
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