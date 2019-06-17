Финансы
Иностранные инвестиции в ценные бумаги России в мае достигли рекордаRT на русском вчера в 12:07
«В целом за месяц нерезиденты на биржевом и внебиржевом рынках приобрели бумаги на 217 млрд рублей, а их вложения обновили исторический максимум, составив почти 2,5 трлн рублей», — отметил регулятор.
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Иностранные инвестиции в российские ценные бумаги в мае достигли рекордных 2,5 трлн рублей
Реальное времявчера в 12:23
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