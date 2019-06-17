Финансы

Иностранные инвестиции в ценные бумаги России в мае достигли рекордаRT на русском вчера в 12:07

«В целом за месяц нерезиденты на биржевом и внебиржевом рынках приобрели бумаги на 217 млрд рублей, а их вложения обновили исторический максимум, составив почти 2,5 трлн рублей», — отметил регулятор.
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Иностранные инвесторы вложили рекордный объем средств в ОФЗ России

Вести.Финансвчера в 16:14

Иностранные инвесторы вложили в ценные бумаги России 2,5 триллиона рублей

ГЛАС.RUвчера в 14:15

ЦБ: Вложения иностранцев в госдолг России побили рекорд

Российская газетавчера в 12:23

Иностранные инвестиции в российские ценные бумаги в мае достигли рекордных 2,5 трлн рублей

Реальное времявчера в 12:23

Иностранные инвестиции в ценные бумаги России в мае достигли рекорда

RT на русскомвчера в 12:07

Вложения нерезидентов в ОФЗ в мае обновили исторический максимум

ПРАЙМвчера в 11:56

Иностранные инвестиции в ценные бумаги России в мае достигли рекордных 2,5 трлн рублей

ТАССвчера в 11:51
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:10, Вашингтон
Политика

Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
Обновлено в 00:40
Политика

Зеленский выступил за ужесточение санкций против России

Украинский лидер Владимир Зеленский считает необходимым сохранять и ужесточать санкции в отношении России до тех пор, пока они не приведут к перемирию на юго-востоке Украины и восстановлению территориальной целостности страны.
Обновлено вчера в 23:32
Общество

Соратник Навального Леонид Волков вышел на свободу

Тверской районный суд 10 июня признал Волкова виновным в нарушении правил организации митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября в Санкт-Петербурге и арестовал его на 15 суток.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Устранен сбой на четвертой линии петербургского метро

Из-за неисправности одного состава произошла задержка в движении поездов по четвертой (оранжевой) линии метрополитена от станции «Площадь Алексадра Невского» до станции «Улица Дыбенко».
Обновлено в 02:03
Общество

На въезде в Екатеринбург установили новый знак «Город храбрых»

Обновлено в 02:42
Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыгане

Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия

Жительницу Кузбасса заставили вернуть материнский капитал

Районный прокурор через суд заставил женщину вернуть деньги.
Обновлено вчера в 23:19
Гаджеты

Роскачество назвало лучшие смартфоны

Российская система качества назвала лучшие смартфоны.
Обновлено в 01:18
Происшествия

Житель Нижнего Тагила незаконно прописал 10 тысяч мигрантов

В отношении жителя Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело за незаконную регистрацию свыше 10 тысяч мигрантов, сообщает прокуратура Свердловской области.
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес

Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя

Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
Обновлено вчера в 06:36
Политика

Рекордное число россиян считают службу в армии долгом мужчины

Рекордное количество россиян считает службу в армии по призыву обязательной для мужчины и уверено, что вооруженные силы защитят страну в случае конфликтов.
Обновлено в 02:17
Кино

Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым

Обновлено вчера в 09:51
Происшествия

В Испании обнаружена убитой 13-летняя девочка из России

В испанском населенном пункте Матаро обнаружено тело 13-летней девочки, являющейся уроженкой России.
Обновлено вчера в 10:58
Финансы

РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США

Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд — до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.
Обновлено вчера в 21:04
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова подтвердил выписку продюсера из больницы

Обновлено вчера в 07:49
Общество

Нарушения обнаружили на бывшей площадке Круглогорского ГОКа

Напомним, что в начале марта состоялось расширенное заседание Общественной палаты, на котором было принято окончательное решение: Круглогорского ГОКа в Миассе не будет.
Обновлено в 02:45
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Экономика

Ripple объявила о сотрудничестве с MoneyGram. Токен XRP резко подорожал

После объявления о сотрудничестве курс монеты резко вырос на 7%, до $0,459. Затем он снизился, сейчас XRP торгуется на уровне в $0,442.
Обновлено в 02:59
Происшествия

В результате землетрясения в Китае пострадали более 100 человек

На юго-западе Китая на границе между провинциями Сычуань и Гуйчжоу произошло землетрясение магнитудой 5,9. В результате происшествия погибли 11 человек и 122 человека пострадали.
Обновлено вчера в 20:53
Авто

Обманутые покупатели уже год ждут обещанных автомобилей Volkswagen

В январе «Гаус» лишился статуса официального дилера Volkswagen, а в феврале главное управление МВД по региону возбудило уголовное дело по факту присвоения средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).
Обновлено вчера в 12:46
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Армия и оружие

Пушилин заявил об угрозе срыва урегулирования конфликта в Донбассе

Мирное урегулирование в зоне конфликта на востоке Украины оказалось под угрозой срыва.
Обновлено вчера в 07:10
Гаджеты

Huawei обновит до Android 10 сразу 11 смартфонов

Производитель решил обновить сразу 11 моделей смартфонов из четырех линеек: P30, Mate 20, P Smart и P20.
Обновлено вчера в 16:46
Гаджеты

Xiaomi объявила о старте продаж своих смарт-телевизоров в России

Обновлено в 01:35
Происшествия

В Ростове-на-Дону произошёл крупный пожар на складе

Обновлено вчера в 21:35
Политика

Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на Россию

Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета The New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева

Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".
Обновлено вчера в 04:23
Происшествия

На исполнительного директора Фонда кино совершено нападение

Неизвестными злоумышленниками избит исполнительный директор Фонда кино, продюсер Вячеслав Тельнов.
Обновлено вчера в 18:28
Здоровье

Российским поликлиникам начнут присваивать «звезды», как отелям

Минздрав намерен присваивать российским поликлиникам «звезды» для оценки их работы.
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия

В Новосибирске топ-менеджер Росавиации пойдет под суд за взятки

По версии следствия, 120 тысяч рублей высокопоставленный служащий федерального ведомства получил в виде взятки от подчиненного в ноябре прошлого года.
Обновлено в 01:10
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