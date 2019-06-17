Финансы
Иностранные инвестиции в ценные бумаги России в мае достигли рекордаRT на русском вчера в 12:07
«В целом за месяц нерезиденты на биржевом и внебиржевом рынках приобрели бумаги на 217 млрд рублей, а их вложения обновили исторический максимум, составив почти 2,5 трлн рублей», — отметил регулятор.
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Иностранные инвестиции в российские ценные бумаги в мае достигли рекордных 2,5 трлн рублей
Реальное времявчера в 12:23
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:10, Вашингтон
Политика
Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
Обновлено в 00:40
Политика
Зеленский выступил за ужесточение санкций против России
Украинский лидер Владимир Зеленский считает необходимым сохранять и ужесточать санкции в отношении России до тех пор, пока они не приведут к перемирию на юго-востоке Украины и восстановлению территориальной целостности страны.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Соратник Навального Леонид Волков вышел на свободу
Тверской районный суд 10 июня признал Волкова виновным в нарушении правил организации митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября в Санкт-Петербурге и арестовал его на 15 суток.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Устранен сбой на четвертой линии петербургского метро
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Происшествия
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Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
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Происшествия
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Обновлено вчера в 23:19
Гаджеты
Роскачество назвало лучшие смартфоны
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Обновлено в 01:18
Происшествия
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В отношении жителя Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело за незаконную регистрацию свыше 10 тысяч мигрантов, сообщает прокуратура Свердловской области.
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес
Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя
Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
Обновлено вчера в 06:36
Политика
Рекордное число россиян считают службу в армии долгом мужчины
Рекордное количество россиян считает службу в армии по призыву обязательной для мужчины и уверено, что вооруженные силы защитят страну в случае конфликтов.
Обновлено в 02:17
Кино
Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия
В Испании обнаружена убитой 13-летняя девочка из России
В испанском населенном пункте Матаро обнаружено тело 13-летней девочки, являющейся уроженкой России.
Обновлено вчера в 10:58
Финансы
РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США
Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд — до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.
Обновлено вчера в 21:04
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова подтвердил выписку продюсера из больницы
Обновлено вчера в 07:49
Общество
Нарушения обнаружили на бывшей площадке Круглогорского ГОКа
Напомним, что в начале марта состоялось расширенное заседание Общественной палаты, на котором было принято окончательное решение: Круглогорского ГОКа в Миассе не будет.
Обновлено в 02:45
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Экономика
Ripple объявила о сотрудничестве с MoneyGram. Токен XRP резко подорожал
После объявления о сотрудничестве курс монеты резко вырос на 7%, до $0,459. Затем он снизился, сейчас XRP торгуется на уровне в $0,442.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В результате землетрясения в Китае пострадали более 100 человек
На юго-западе Китая на границе между провинциями Сычуань и Гуйчжоу произошло землетрясение магнитудой 5,9. В результате происшествия погибли 11 человек и 122 человека пострадали.
Обновлено вчера в 20:53
Авто
Обманутые покупатели уже год ждут обещанных автомобилей Volkswagen
В январе «Гаус» лишился статуса официального дилера Volkswagen, а в феврале главное управление МВД по региону возбудило уголовное дело по факту присвоения средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).
Обновлено вчера в 12:46
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27
Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Армия и оружие
Пушилин заявил об угрозе срыва урегулирования конфликта в Донбассе
Мирное урегулирование в зоне конфликта на востоке Украины оказалось под угрозой срыва.
Обновлено вчера в 07:10
Гаджеты
Huawei обновит до Android 10 сразу 11 смартфонов
Производитель решил обновить сразу 11 моделей смартфонов из четырех линеек: P30, Mate 20, P Smart и P20.
Обновлено вчера в 16:46
Происшествия
В Ростове-на-Дону произошёл крупный пожар на складе
Обновлено вчера в 21:35
Политика
Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на Россию
Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета The New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.
Обновлено вчера в 22:53
Политика
В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева
Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".
Обновлено вчера в 04:23
Происшествия
На исполнительного директора Фонда кино совершено нападение
Неизвестными злоумышленниками избит исполнительный директор Фонда кино, продюсер Вячеслав Тельнов.
Обновлено вчера в 18:28
Здоровье
Российским поликлиникам начнут присваивать «звезды», как отелям
Минздрав намерен присваивать российским поликлиникам «звезды» для оценки их работы.
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия
В Новосибирске топ-менеджер Росавиации пойдет под суд за взятки
По версии следствия, 120 тысяч рублей высокопоставленный служащий федерального ведомства получил в виде взятки от подчиненного в ноябре прошлого года.
Обновлено в 01:10