Финансы

Иностранные инвестиции в ценные бумаги России в мае достигли рекордаRT на русском вчера в 12:07

«В целом за месяц нерезиденты на биржевом и внебиржевом рынках приобрели бумаги на 217 млрд рублей, а их вложения обновили исторический максимум, составив почти 2,5 трлн рублей», — отметил регулятор.
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Иностранные инвестиции в российские ценные бумаги в мае достигли рекордных 2,5 трлн рублей

Реальное времявчера в 12:23

Иностранные инвесторы вложили рекордный объем средств в ОФЗ России

Вести.Финансвчера в 16:14

Иностранные инвесторы вложили в ценные бумаги России 2,5 триллиона рублей

ГЛАС.RUвчера в 14:15

ЦБ: Вложения иностранцев в госдолг России побили рекорд

Российская газетавчера в 12:23

Вложения нерезидентов в ОФЗ обновили исторический максимум

ПРАЙМ03:52

Иностранные инвестиции в ценные бумаги России в мае достигли рекорда

RT на русскомвчера в 12:07

Иностранные инвестиции в ценные бумаги России в мае достигли рекордных 2,5 трлн рублей

ТАССвчера в 11:51
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 04:44, Вашингтон
Экономика

В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек

В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Гаджеты

Huawei обновит до Android 10 сразу 11 смартфонов

Производитель решил обновить сразу 11 моделей смартфонов из четырех линеек: P30, Mate 20, P Smart и P20.
Обновлено вчера в 16:46
Общество

МЧС предупредило петербуржцев об усилении ветра

МЧС предупредило жителей Петербурга об усилении ветра во вторник, 18 июня. Такие данные содержатся в прогнозе ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Обновлено в 03:21
Гаджеты

Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфонов

Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.
Обновлено в 01:00
Политика

СВР знает о новых планах кибератак на Россию

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что СВР располагает данными о готовящихся против России кибератаках и информирует об этом коллег.
Обновлено в 03:10
Политика

Зеленский рассказал, что скажет Путину при встрече

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при встрече с президентом России Владимиром Путиным первым делом напомнит, что Крым является частью Украины.
Обновлено в 01:12
Происшествия

Путину доложили про ситуацию в Чемодановке

Обновлено вчера в 07:05
Общество

В КС России предостерегли власти от злоупотребления законом о митингах

Конституционный суд (КС) России предостерёг органы власти от злоупотребления законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
Обновлено в 04:42
Футбол

Во Франции арестовали бывшего президента УЕФА Мишеля Платини

Во Франции по подозрению в коррупции арестовали бывшего президента Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, сообщает 18 июня Mediapart.
Обновлено в 04:37
Политика

Роскомнадзор подготовил правила изоляции рунета

Роскомнадзор на портале проектов правовых актов опубликовал правила изоляции российского сегмента интернета.
Обновлено вчера в 14:25
Кино

Стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019

Ночью 18 июня стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019.
Обновлено в 04:38
Авто

Опубликован тизер Rezvani Tank 2020

После первого дебюта Rezvani Tank в 2017 году, калифорнийский бренд теперь дразнит совершенно новой версией своего бронированного внедорожника 2020 модельного года.
Обновлено в 00:53
Авто

Nissan поделится с Авто.ру данными о подержанных автомобилях

Обновлено в 04:33
Происшествия

Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров

Обновлено в 00:31
Политика

В России предложили сажать в тюрьму за домогательства

Обновлено в 04:36
Политика

Бывший продюсер Зеленского предрек ему страшные годы

Основатель телеканала «1+1» и бывший продюсер шоу «95 квартал» Александр Роднянский считает, что Владимира Зеленского ждут трудные годы на президентском посту.
Обновлено в 04:27
Космос

Москвичи смогут увидеть тесное сближение Марса и Меркурия 18 июня

Москвичи смогут наблюдать сближение Марса и Меркурия вечером во вторник, 18 июня. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено вчера в 07:36
Политика

Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
Обновлено в 00:40
Общество

Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Гаджеты

Xiaomi объявила о старте продаж своих смарт-телевизоров в России

Обновлено в 01:35
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России

Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Экономика

Экономисты Fitch ухудшили прогнозы роста ВВП России

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста российского ВВП в текущем году с 1,5 до 1,2%. Эксперты пересмотрели прогноз, исходя из данных за первый квартал года.
Обновлено в 01:44
Финансы

Курс евро опустился ниже 72 рублей

По данным на 11:30, курс евро упал на 19 копеек — до 71,97 руб. Курс доллара снизился на 1 копейку — до 64,32 руб. Ранее экономист Владислав Жуковский в разговоре с НСН дал прогноз по курсу рубля на 2019 год.
Обновлено в 04:33
Общество

«Магнит» начнет принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки

Обновлено вчера в 09:05
Происшествия

Куйвашев прокомментировал смерть экс-главы СвЖД Миронова

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал смерть начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес

Умерла известный дизайнер Глория Вандербилт

Обновлено вчера в 11:49
Шоу-бизнес

Алибасова отравили Шукшины, заявила его сестра

Бари Алибасова отравил кто-то из семейства Шукшиных, заявила сестра продюсера Зоя.
Обновлено вчера в 23:04
Музыка

У популярной певицы треснул костюм во время выступления

У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.
Обновлено вчера в 07:27
Политика

Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено вчера в 23:00
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