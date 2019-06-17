Финансы
Иностранные инвестиции в ценные бумаги России в мае достигли рекордаRT на русском 12:07
«В целом за месяц нерезиденты на биржевом и внебиржевом рынках приобрели бумаги на 217 млрд рублей, а их вложения обновили исторический максимум, составив почти 2,5 трлн рублей», — отметил регулятор.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 14:51, Вашингтон
Политика
Супруга Зеленского пригласила жену Макрона посетить Украину
Обновлено в 13:17
Религия
РПЦ выселяет музей имени Андрея Рублева из Спасо-Андроникова монастыря
Церковь настаивает на полной передаче Спасо-Андроникова монастыря, делить территорию, выделить часть зданий под экспозицию там не хотят, об этом «Эху» рассказала ученый секретарь музея Наталья Комашко.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Союз журналистов просит СК разобраться с делами по «сценарию Голунова»
В открытом обращении говорится, что журналист и студент стали фигурантами дел, аналогичных ситуации с Иваном Голуновым На сайте Союза журналистов России опубликовано открытое письмо, адресованное председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.
Обновлено в 13:17
Армия и оружие
Под Мурманском нашли останки немецкого солдата
«В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.
Обновлено в 11:08
Интернет
Появился Telegram-бот, который выдает пароли по адресу почты
Основатель компании Nitro-Team и специалист по информационной безопасности из Казахстана Батыржан Тютеев запустил Telegram-бота, с помощью которого пользователь может проверить, утекали ли пароли от его электронной почты в какие-либо базы.
Обновлено в 14:30
Хоккей
Карлссон и «Сан-Хосе» заключили новый контракт
Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон подписал с командой новый восьмилетний контракт.
Обновлено в 13:11
Происшествия
Учёные: В небе над Чернобыльской АЭС перед катастрофой появлялась «жуткая птица»
Обновлено в 01:08
Экономика
Российские молокозаводы подадут иск на китайскую компанию
Несколько российских молочных заводов, которым разрешено поставлять в Китай их продукцию, хотят подать коллективный иск на одну из китайских фирм за регистрацию их торговых марок.
Обновлено в 05:02
Политика
В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам
Памятник погибшим в Донбассе журналистам открыли в Луганске в пятую годовщину гибели корреспондента "Вестей" Игоря Корнелюка и видеоинженера Антона Волошина, передает корреспондент РИА Новости из парка возле Дома правительства в Луганске, где установлен памятный знак.
Обновлено в 09:31
Политика
Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".
Обновлено в 14:45
Политика
Дания может изменить свою позицию по «Северному потоку -2»
Известное англоязычное финансовое издание Bloomberg заявило, что Дания в ближайшее время может пересмотреть свою позицию по поводу строительства газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщает ФАН.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Обновлено в 12:31
Происшествия
Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Скончался бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, который был фигурантом в деле о коррупции.
Обновлено в 12:46
Армия и оружие
Су-27 перехватили бомбардировщики США над Черным морем
Несколько дней назад российский истребитель Су-27 срочно вылетел для того, чтобы перехватить самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и Швеции у границ России.
Обновлено в 13:36
Происшествия
В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России
Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.
Обновлено в 10:21
Гаджеты
Дождались. Xiaomi привезла в Россию умные телевизоры Mi TV
Умные телевизоры Xiaomi успешно продаются в других странах, но в России официально представлены пока не были.
Обновлено в 13:47
Экономика
Кудрин не исключил «социального взрыва» при дальнейшем росте бедности
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин обеспокоен тем, что в России может произойти «социальный взрыв», если уровень бедности вырастет.
Обновлено в 14:11
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено 14 июня в 12:46
Происшествия
На челябинского полицейского завели дело о домогательствах
На полицейского завели уловное дело о домогательствах к подчиненным в Челябинске, передают РИА "Новости".
Обновлено в 09:33
Политика
Описан процесс изоляции рунета в случае «внешней угрозы»
Роскомнадзор обнародовал проект с описанием правил изоляции российского сегмента интернета в случае «внешних угроз».
Обновлено в 14:24
Энергетика
Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:51
Происшествия
В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова
Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Политика
Азербайджанский газ впервые поступил в Европу
Азербайджанский газ по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) поступил в Европу, сообщает азербайджанская нефтегазовая компания Socar.
Обновлено в 07:42
Экономика
Еврокомиссия пожаловалась на российские меры импортозамещения
Еврокомиссия включила РФ в список стран, которые, по мнению еврочиновников, создали наибольшее число "торговых барьеров" для европейских компаний, говорится в обнародованном в понедельник докладе за 2018 год.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Обманувший Алибасовых с котом мошенник вернул часть украденных денег
Мошенник, обманувший семью Бари Алибасова, вернул большую часть украденных им денег.
Обновлено в 13:17
Экономика
Беглов озвучил размеры сниженных с 1 июля тарифов ЖКХ в Петербурге
В новом выпуске радипередачи «Губернаторский эфир», который вышел в понедельник, 17 июня, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о проведенной правительством города работе по снижению роста тарифов на коммунальные услуги, сообщают «Невские новости».
Обновлено в 14:40
Футбол
Игнатьев, Уткин и Голубев присоединились к «Краснодару» на сборе
Очередное внушительное прибавление в рядах команды 💪🏻 В расположение клуба прямиком из отпуска вернулись Игнатьев, Уткин и Голубев 🙌🏻https://t.co/4xK1fi4Jw2 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 17 июня 2019 г. Напомним, в минувшем сезоне "Краснодар" занял 3-е место в премьер-лиге.
Обновлено в 13:36
Происшествия
Юрий Ошеров находится в больнице в тяжелом состоянии
Состояние художественного руководителя Саратовского театра юного зрителя имени Ю.П. Киселева Юрия Ошерова оценивается как тяжелое.
Обновлено в 09:02
Экономика
Лондонский арбитраж поддержал Аветисяна в споре с Baring Vostok
Трибунал Лондонского международного третейского суда признал за Finvision Артема Аветисяна право на исполнение колл-опциона на 10% банка «Восточный», сообщил РБК со ссылкой на документ с решением.
Обновлено в 10:05