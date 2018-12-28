Футбол

Иностранные футболисты ЦСКА попробовали новогодние блюда россиян
Известия
01:12

Иностранные футболисты ЦСКА отведали традиционные для россиян новогодние блюда. Ролик опубликован на канале армейского клуба на YouTube.
Известия01:12

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Легионеров ЦСКА накормили холодцом и селёдкой под шубой

Евро-футбол.рувчера в 12:20

Исландцы и бразильцы ЦСКА оценили вкус холодца, красной икры и селёдки под шубой

Чемпионатвчера в 11:38

Видео дня: легионеры ЦСКА попробовали российские новогодние блюда

Советский спортвчера в 11:24

Бекао о кабачковой икре: «Поначалу еще вкусно, но последний букет вкуса все разрушает»

Sports.ruвчера в 14:08

«Вечерний Гинер». Холодец, икра и маринованные грибы для бразильцев и исландцев ЦСКА

Спорт-Экспрессвчера в 10:44

«Немножко водочки было бы хорошо». Легионеры ЦСКА попробовали холодец и селедку под шубой

Sport24.ruвчера в 11:44

«Немножко водочки было бы хорошо». Легионеры ЦСКА попробовали русские новогодние блюда

Бомбардир.рувчера в 11:41
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Футбол

Штоффельсхаус может стать спортивным директором «МЮ»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус может занять аналогичный пост в «Манчестер Юнайтед».
Обновлено вчера в 23:44
Футбол

УЕФА осудил расистские оскорбления фанатов «Интера» в адрес Кулибали

УЕФА осудил расистские оскорбления болельщиков "Интера" в адрес защитника "Наполи" Калиду Кулибали во время матча 18-го тура чемпионата Италии между этими командами (1:0). В концовке встречи 27-летний сенегалец получил две желтые карточки за одну минуту и был удален с поля.
Обновлено вчера в 13:13
Футбол

Туктамышева пожелала «Зениту» выиграть Лигу Европы

Хочется пожелать "Зениту" в следующем году выиграть Лигу Европы, чемпионат России и достичь больших успехов.
Обновлено в 01:34
Футбол

Пулишич перейдет в «Челси» летом за 50 млн евро

«Боруссия», в свою очередь, пообещала ему, что отпустит летом в «Челси» за 50 миллионов евро, а не за 70 млн, как предполагалось ранее.
Обновлено вчера в 22:16
Футбол

Кокорину запретили играть в футбол в СИЗО

Обновлено вчера в 21:50
Футбол

Клуб РПЛ интересуется двумя игроками «Генка»

Бельгийский агент Сантуш Верхулст в беседе с корреспондентом Sport24.ru Алиной Матинян рассказал, что двумя футболистами «Генка» Алехандро Посуэло и Зиньо Гано интересуется неназванный московский клуб из РПЛ.
Обновлено вчера в 10:25
Футбол

Эмилиано Ригони может досрочно вернуться в «Зенит»

Обновлено вчера в 15:24
Футбол

Сульшер: «Хотим построить команду вокруг Погба»

Обновлено вчера в 10:56
Футбол

Эмери: «Могли купить Салаха в „ПСЖ“, но тогда у нас возникли сомнения»

Менеджер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что хотел приобрести форварда "Ливерпуля" Мохамед Салаха в "ПСЖ".
Обновлено вчера в 15:51
Футбол

Леонид Слуцкий: «У „Витесса“ есть шансы быть третьим в Голландии»

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий считает, что его команде по силам в перспективе бороться за третье место в чемпионате Голландии.
Обновлено в 01:18
Футбол

Алаев не претендует на пост главы РФС и поддерживает Дюкова

Как сообщает телеканал «360», Алаев поддерживает председателя совета директоров петербургского «Зенита» Александра Дюкова, который является претендентом на пост главы РФС.
Обновлено вчера в 10:14
Футбол

Леонардо: «Милан» не собирается увольнять Гаттузо

Спортивный директор «Милана» Леонардо опроверг информацию, что клуб собирается уволить главного тренера Дженнаро Гаттузо после матча 19-го тура чемпионата Италии со СПАЛом, который состоится 29 декабря.
Обновлено вчера в 13:15
Футбол

Маурицио Сарри: «Чемпионство в АПЛ разыграют „Ман Сити“ и „Ливерпуль“»

Думаю, титул разыграют «Ман Сити» и «Ливерпуль», – сказал Сарри.
Обновлено вчера в 13:54
Футбол

Марадона несколько дней отсутствует на предсезонке «Дорадос»

Аргентинский специалист Диего Марадона, являющийся главным тренером мексиканского "Дорадос", несколько дней отсутствует в расположении клуба.
Обновлено в 01:48
Футбол

Куадрадо успешно перенес операцию

Полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо перенес операцию на левом колене, хотя вначале сообщалось, что хирургическое вмешательство не понадобится.
Обновлено вчера в 11:52
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Российский и бразильский футболист, защитник московского клуба ЦСКА и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Исландский футболист, защитник клуба ЦСКА и сборной Исландии.
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