Футбол
Иностранные футболисты ЦСКА попробовали новогодние блюда россиян
Иностранные футболисты ЦСКА попробовали новогодние блюда россиянИзвестия01:12
Иностранные футболисты ЦСКА отведали традиционные для россиян новогодние блюда. Ролик опубликован на канале армейского клуба на YouTube.
Известия01:12
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