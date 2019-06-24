Экономика

Экономисты предупредили о новом финансовом кризисе в РоссииБИЗНЕС Online вчера в 02:46

Распространение дешевых кредитов и рост имущественного расслоения населения может привести к финансовому кризису в России.
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с чего всё началось

Неравенство не лечится в кредит

Ученые предостерегают власти РФ от политики, ведущей к финансовому кризису В исследовании экономистов, опубликованном Центром финансовой стабильности и развития Университета Хэнаня (КНР), на примере РФ впервые показана прямая зависимость между ростом доходного неравенства и частного кредитования в крупных развивающихся экономиках.
Коммерсантъ23 июня в 18:42

Подробнее о событии

Китайские экономисты выяснили, что приведет Россию к финансовому кризису

Накануне.Ruвчера в 04:23

Ученые установили, что рост потребкредитования в России может привести к масштабному кризису

Вести.Финансвчера в 07:26

Экономисты предупредили о новом финансовом кризисе в России

БИЗНЕС Onlineвчера в 02:46

Китайские экономисты предсказали новый финансовый кризис в России

ФедералПрессвчера в 07:27

Исследование: рост неравенства доходов добьет Россию

Infox.ruвчера в 04:06

Неравенство доходов в России превращается в угрозу финансового кризиса: исследование

Деловой квартал (Екатеринбург)вчера в 04:04

Неравенство не лечится в кредит

Коммерсантъ23 июня в 18:42
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:28, Вашингтон
Политика

Зеленский не захотел встречаться с делегацией Украины в ПАСЕ

Как передавало ИА REGNUM, ранее члены ПАСЕ на заседании в Страсбурге отклонили все 226 поправок к проекту резолюции о возвращении России в ассамблею, которые были внесены украинской стороной, и официально пригласили российскую делегацию к участию в июньской сессии.
Обновлено вчера в 22:22
Политика

Грузинские вина оказались под угрозой запрета в России

Если дело, как и 13 лет назад, дойдет до запрета на ввоз вина в Россию, это сильно ударит и по грузинским виноделам, и по российским дистрибьюторам, не говоря уже о любителях виноградного напитка из Грузии.
Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие

ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР

Обновлено вчера в 15:59
Футбол

Адвокат Мамаева рассчитывает, что его подзащитный выйдет по УДО

Обновлено вчера в 13:54
Экономика

Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт

Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Политика

В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено в 00:00
Политика

США могут выйти из договора с Японией о гарантиях безопасности

Американская сторона может покинуть Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с Японией, подписанный в 1960 году.
Обновлено в 01:16
Футбол

Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции игроков

Ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к России после недавних событий в Тбилиси.
Обновлено вчера в 15:23
Армия и оружие

Корабли Каспийской флотилии проверят на боеготовность

В рамках внезапной проверки боеготовности корабли Каспийской флотилии проведут ряд обстрелов морских, береговых и воздушных целей, рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 23:49
Финансы

Трамп может принять решение о девальвации доллара

Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.
Обновлено вчера в 06:41
Политика

Трамп встретится с Путиным на саммите G20

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" 28-29 июня в японской Осаке, также в программе встречи с другими мировыми лидерами, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия

Число погибших при взрывах боеприпасов в Казахстане возросло до двух

Обновлено в 01:21
Гаджеты

Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма

Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено 23 июня в 11:11
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Энергетика

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Футбол

Бузова предложила работу футболисту Глушакову

Обновлено вчера в 23:24
Экономика

Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомлений

Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде.
Обновлено вчера в 12:44
Общество

Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к месту выпуска на волю

Косатки и белухи из "китовой тюрьмы" доставлены на мыс Перовского в Хабаровском крае, где их выпустят на волю после процедуры адаптации, сообщил РИА Новости во вторник представитель администрации поселка Иннокентьевка.
Обновлено вчера в 23:18
Спорт

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Италии

Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Обновлено вчера в 12:37
Наука

Ученые приблизились к разгадке рисунков в пустыне Наска

Ученые использовали новый подход, чтобы идентифицировать огромных птиц, которые появились в пустыне Наска на равнинах южного Перу примерно 2000 лет назад.
Обновлено 23 июня в 07:24
Экономика

Минфин заложил рост военных пенсий на 600 млрд руб. за три года

Осенью прошлого года правительство объявило, что денежное довольствие военнослужащих будет проиндексировано с 1 октября 2019 года на прогнозный уровень инфляции — 4,3% (соответственно так же вырастут и военные пенсии).
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

ЦСКА готовит предложение «Васко да Гама» по Лукасу Сантосу

Атакующий полузащитник бразильской команды «Васко да Гама» Лукас Сантос привлёк внимание московского ЦСКА.
Обновлено в 00:07
Футбол

Определились все пары четвертьфинала Кубка Америки

На Кубке Америки-2019 завершились игры группового турнира и стали известны все пары четвертьфинала турнира.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

В центре Москвы преступник травит людей газировкой

В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено вчера в 17:36
Политика

ЦИК Украины отказала блогеру Шарию в регистрации на выборы

Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты на досрочных выборах в Верховную раду, сообщил канал NewsOne со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Обновлено вчера в 21:34
Экономика

Акционер банка «Восточный» требует от Аветисяна 1,66 млрд рублей

Ушакова подала иск с требованием возместить причиненные банку убытки на сумму в почти 1,66 млрд руб. В заявлении отмечается, что "Юниаструм" незадолго до присоединения к "Восточному" в январе 2017 года заключил несколько убыточных сделок на эту сумму.
Обновлено вчера в 20:14
Культура

Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции «Говорит Москва»

Тележурналист Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 07:53
Здоровье

Врач назвала внешние признаки онкологии

Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
Обновлено вчера в 04:36
Общество

В Петербурге прошел праздник выпускников «Алые паруса»

Выпускников и гостей праздника приветствовали врио губернатора Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.
Обновлено вчера в 05:00
Общество

«Прямая линия» с Владимиром Путиным стала самой непопулярной за 8 лет

«Прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году посмотрели по телевидению 5,3 миллиона человек, говорится в исследовании Mediascope.
Обновлено вчера в 23:54
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