Экономика
Экономисты предупредили о новом финансовом кризисе в РоссииБИЗНЕС Online вчера в 02:46
Распространение дешевых кредитов и рост имущественного расслоения населения может привести к финансовому кризису в России.
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с чего всё началось
Ученые предостерегают власти РФ от политики, ведущей к финансовому кризису В исследовании экономистов, опубликованном Центром финансовой стабильности и развития Университета Хэнаня (КНР), на примере РФ впервые показана прямая зависимость между ростом доходного неравенства и частного кредитования в крупных развивающихся экономиках.Коммерсантъ23 июня в 18:42
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Ученые установили, что рост потребкредитования в России может привести к масштабному кризису
Вести.Финансвчера в 07:26
Неравенство доходов в России превращается в угрозу финансового кризиса: исследование
Деловой квартал (Екатеринбург)вчера в 04:04
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:28, Вашингтон
Политика
Зеленский не захотел встречаться с делегацией Украины в ПАСЕ
Как передавало ИА REGNUM, ранее члены ПАСЕ на заседании в Страсбурге отклонили все 226 поправок к проекту резолюции о возвращении России в ассамблею, которые были внесены украинской стороной, и официально пригласили российскую делегацию к участию в июньской сессии.
Обновлено вчера в 22:22
Политика
Грузинские вина оказались под угрозой запрета в России
Если дело, как и 13 лет назад, дойдет до запрета на ввоз вина в Россию, это сильно ударит и по грузинским виноделам, и по российским дистрибьюторам, не говоря уже о любителях виноградного напитка из Грузии.
Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
Обновлено вчера в 15:59
Футбол
Адвокат Мамаева рассчитывает, что его подзащитный выйдет по УДО
Обновлено вчера в 13:54
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Политика
В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено в 00:00
Политика
США могут выйти из договора с Японией о гарантиях безопасности
Американская сторона может покинуть Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с Японией, подписанный в 1960 году.
Обновлено в 01:16
Футбол
Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции игроков
Ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к России после недавних событий в Тбилиси.
Обновлено вчера в 15:23
Армия и оружие
Корабли Каспийской флотилии проверят на боеготовность
В рамках внезапной проверки боеготовности корабли Каспийской флотилии проведут ряд обстрелов морских, береговых и воздушных целей, рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 23:49
Финансы
Трамп может принять решение о девальвации доллара
Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.
Обновлено вчера в 06:41
Политика
Трамп встретится с Путиным на саммите G20
Президент США Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" 28-29 июня в японской Осаке, также в программе встречи с другими мировыми лидерами, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
Обновлено вчера в 19:10
Гаджеты
Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма
Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено 23 июня в 11:11
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Футбол
Бузова предложила работу футболисту Глушакову
Обновлено вчера в 23:24
Экономика
Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомлений
Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде.
Обновлено вчера в 12:44
Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к месту выпуска на волю
Косатки и белухи из "китовой тюрьмы" доставлены на мыс Перовского в Хабаровском крае, где их выпустят на волю после процедуры адаптации, сообщил РИА Новости во вторник представитель администрации поселка Иннокентьевка.
Обновлено вчера в 23:18
Спорт
Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Италии
Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Обновлено вчера в 12:37
Наука
Ученые приблизились к разгадке рисунков в пустыне Наска
Ученые использовали новый подход, чтобы идентифицировать огромных птиц, которые появились в пустыне Наска на равнинах южного Перу примерно 2000 лет назад.
Обновлено 23 июня в 07:24
Экономика
Минфин заложил рост военных пенсий на 600 млрд руб. за три года
Осенью прошлого года правительство объявило, что денежное довольствие военнослужащих будет проиндексировано с 1 октября 2019 года на прогнозный уровень инфляции — 4,3% (соответственно так же вырастут и военные пенсии).
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
ЦСКА готовит предложение «Васко да Гама» по Лукасу Сантосу
Атакующий полузащитник бразильской команды «Васко да Гама» Лукас Сантос привлёк внимание московского ЦСКА.
Обновлено в 00:07
Футбол
Определились все пары четвертьфинала Кубка Америки
На Кубке Америки-2019 завершились игры группового турнира и стали известны все пары четвертьфинала турнира.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено вчера в 17:36
Политика
ЦИК Украины отказала блогеру Шарию в регистрации на выборы
Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты на досрочных выборах в Верховную раду, сообщил канал NewsOne со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Обновлено вчера в 21:34
Экономика
Акционер банка «Восточный» требует от Аветисяна 1,66 млрд рублей
Ушакова подала иск с требованием возместить причиненные банку убытки на сумму в почти 1,66 млрд руб. В заявлении отмечается, что "Юниаструм" незадолго до присоединения к "Восточному" в январе 2017 года заключил несколько убыточных сделок на эту сумму.
Обновлено вчера в 20:14
Культура
Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции «Говорит Москва»
Тележурналист Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 07:53
Здоровье
Врач назвала внешние признаки онкологии
Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
Обновлено вчера в 04:36
Общество
В Петербурге прошел праздник выпускников «Алые паруса»
Выпускников и гостей праздника приветствовали врио губернатора Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.
Обновлено вчера в 05:00
Общество
«Прямая линия» с Владимиром Путиным стала самой непопулярной за 8 лет
«Прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году посмотрели по телевидению 5,3 миллиона человек, говорится в исследовании Mediascope.
Обновлено вчера в 23:54