Экономика

Иностранцы вывели из России $1 млрд с начала годаNews.ru 03:26

Иностранные инвесторы вывели с российского рынка акций свыше $1 млрд за пять месяцев текущего года. Согласно отчёту инвестбанка BofA Merrill Lynch, учитывающего сведения EPFR, худшей была неделя, завершившаяся 5 июня. За этот период из страны вывели $153 млн, а в предыдущие семь дней — $86 млн.
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с чего всё началось

$1 млрд покинул Россию

Российские инвесторы замещают нерезидентов и поднимают индексы За пять месяцев 2019 года международные инвесторы вывели с российского рынка акций свыше $1 млрд.
Коммерсантъвчера в 19:03

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Бегство капиталов

Полит.ру07:58

Инвесторы бегут с российского рынка. С начала года иностранцы вывели акций на миллиард долларов, российский бизнес и того больше

Аргументы недели03:47

$1 млрд покинул Россию

Коммерсантъвчера в 19:03

Международные инвесторы вывели из России с начала года более 1 миллиарда долларов

Эхо Москвы02:30

СМИ: иностранные инвесторы за 5 месяцев вывели из России более 1 млрд долларов

Pravda.Ru04:33

СМИ сообщили о выводе иностранцами $1 млрд из России за пять месяцев

РБКвчера в 20:39

Иностранцы вывели из России $1 млрд с начала года

News.ru03:26
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Политика

Парламент объявил Молдавию «захваченным государством»

"Парламент Республики Молдова, будучи высшим законодательным органом республики, с сожалением констатирует, что государственные и правовые учреждения и ведомства были захвачены и поражены тотальной коррупцией", - говорится в декларации, принятой парламентом.
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Происшествия

Поезд метро сошел с рельсов в Бостоне

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В редакции «Медузы» пообещали продолжить расследование Голунова

В заявлении редакции «Медузы» после решения суда сотрудники издания пообещали продолжить последнее расследование Ивана Голунова.
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Происшествия

СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края

СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие

Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ

В Сети появилось видео опасного сближения американского ракетного крейсера Chancellorsvill и российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море.
Обновлено вчера в 10:35
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВСУ

В ведомстве подчеркнули, что ополченцы ДНР открыли ответный огонь и уничтожили противника минометным расчетом и БМП-2.
Обновлено в 16:46
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Роналду остановил автобус ради больного ребенка

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«Соллерс»: авторынок России может «просесть» без пролонгации программ господдержки

Российскому авторынку может грозить падение, если программы господдержки продаж автомобилей не будут пролонгированы.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие

Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса

Обновлено в 15:21
Политика

Борис Джонсон пообещал не платить ЕС $50 млрд без удовлетворяющей Лондон сделки по Brexit

Бывший глава МИД Соединенного Королевства и главный кандидат на пост премьер-министра Борис Джонсон пообещал не выплачивать Брюсселю отступные в размере £39 млрд ($50 млрд) за выход страны из Евросоюза, пока Лондон не согласует новое, удовлетворяющее Великобританию соглашение об условиях Brexit.
Обновлено в 18:39
Футбол

Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0

Встреча прошла 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске и завершилась со счетом 9:0.
Обновлено в 14:46
Происшествия

Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб

Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.
Обновлено в 09:58
Общество

15 важных текстов Ивана Голунова

Как Голунов отменил тендер на 2,2 миллиарда рублей на разработку концепции благоустройства Москвы (" Медуза") 6.
Обновлено в 07:20
Происшествия

СМИ опубликовали фото подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

Обновлено в 20:04
Общество

День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне традиционным парадом

Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:48
Армия и оружие

Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы

Сирийские войска отразили атаку боевиков на вертолетную базу в провинции Хама.
Обновлено 06 июня в 21:53
Единоборства

Роллс оказался тяжелее Головкина

Обновлено вчера в 16:53
Происшествия

Делом Голунова занялось главное управление МВД по Москве

Уголовное дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова передали в Главное следственное управление МВД по Москве, сообщил РБК начальник пресс-службы столичного главка МВД Юрий Титов.
Обновлено в 17:24
Происшествия

Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково

В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено в 17:15
Экономика

Озвучены причины снижения рождаемости в России

Снижение рождаемости первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко связал с низкими зарплатами населения.
Обновлено в 11:30
Общество

От кого ждать неприятностей: два знака Зодиака, которые подведут

Читая гороскопы, люди привыкли видеть только похвалы в отношении своего знака.
Обновлено вчера в 15:11
Наука

Медики назвали простой способ понизить артериальное давление

Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие

В Литве стартовали крупные учения НАТО

Манёвры Gelezinis Vilkas ("Железный волк") — 2019 начались на полигонах Литвы.
Обновлено в 15:10
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган официально развелись

Телеведущая Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 16:00
Автоспорт

Гонщик «Феррари» Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады

Немецкий пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в квалификации Гран-при Канады.
Обновлено в 15:37
Происшествия

Парусное судно столкнулось с контейнеровозом в Германии

Обновлено в 14:28
Происшествия

В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте

Тело офицера полиции нашли в отделе полиции на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 14:01
Здоровье

Новый закон пустил родственников в реанимацию

Сегодня, 9 июня, вступает в силу федеральный закон, который открывает двери реанимационных отделений и отделений интенсивной терапии для родственников находящихся там пациентов.
Обновлено в 18:14
Спорт

Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии

Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 11:42
Происшествия

Журналист Голунов попал в больницу

Задержанного ранее в Москве журналиста «Медузы» Ивана Голунова доставили в 71-ю городскую клиническую больницу.
Обновлено в 10:51
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