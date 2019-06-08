Экономика
Иностранцы вывели из России $1 млрд с начала годаNews.ru 03:26
Иностранные инвесторы вывели с российского рынка акций свыше $1 млрд за пять месяцев текущего года. Согласно отчёту инвестбанка BofA Merrill Lynch, учитывающего сведения EPFR, худшей была неделя, завершившаяся 5 июня. За этот период из страны вывели $153 млн, а в предыдущие семь дней — $86 млн.
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с чего всё началось
Российские инвесторы замещают нерезидентов и поднимают индексы За пять месяцев 2019 года международные инвесторы вывели с российского рынка акций свыше $1 млрд.Коммерсантъвчера в 19:03
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Обновлено в 07:07
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Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
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Президент Молдавии обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, если в течение трех месяцев после утверждения результатов выборов парламент не смог сформировать новое правительство.
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Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
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Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
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В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
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На плакате написан вопрос о том, реальный Путин или сказочный.
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Председатель госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов заявил, что в настоящий момент ведётся работа по превращению футбольной команды ЦСКА в суперклуб.
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На Филиппинах обнаружены два новых вида прыгающих крыс
Исследователи надеются, что открытие двух новых видов прыгающих крыс с клювом-пинцетом послужит аргументом для защиты горных лесов.
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