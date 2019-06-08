Экономика

Иностранцы вывели из России $1 млрд с начала годаNews.ru 03:26

Иностранные инвесторы вывели с российского рынка акций свыше $1 млрд за пять месяцев текущего года. Согласно отчёту инвестбанка BofA Merrill Lynch, учитывающего сведения EPFR, худшей была неделя, завершившаяся 5 июня. За этот период из страны вывели $153 млн, а в предыдущие семь дней — $86 млн.
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с чего всё началось

$1 млрд покинул Россию

Российские инвесторы замещают нерезидентов и поднимают индексы За пять месяцев 2019 года международные инвесторы вывели с российского рынка акций свыше $1 млрд.
Коммерсантъвчера в 19:03

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Бегство капиталов

Полит.ру07:58

Инвесторы бегут с российского рынка. С начала года иностранцы вывели акций на миллиард долларов, российский бизнес и того больше

Аргументы недели03:47

$1 млрд покинул Россию

Коммерсантъвчера в 19:03

Инвесторы вывели 1 млрд долларов из России за 2019 год

Агентство Телеграф05:02

СМИ: иностранные инвесторы за 5 месяцев вывели из России более 1 млрд долларов

Pravda.Ru04:33

СМИ сообщили о выводе иностранцами $1 млрд из России за пять месяцев

РБКвчера в 20:39

Иностранцы вывели из России $1 млрд с начала года

News.ru03:26
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Музыка

Загитова продемонстрировала выступление под новую песню

Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес

Глюкоза показала голую грудь прямо на красной дорожке премии МУЗ-ТВ

Отпраздновавшая 7 июня свое 33-летие певица Глюкоза (Наталья Ионова) вышла на красную дорожку с оголенной грудью.
Обновлено в 06:21
Происшествия

В Испании 28 человек пострадали из-за поломки аттракциона

Ранее 26 мая сообщалось, что три человека, в том числе 10-летний ребенок, пострадали в результате поломки в работе аттракциона «Водные горки» в парке отдыха и развлечений в Риверсайде в американском штате Калифорния.
Обновлено в 08:24
Общество

МЧС предупредило москвичей о кратковременном дожде с грозой

Обновлено в 09:40
Происшествия

Вице-премьер Борисов заявил, что претензий к SSJ-100 нет

Причиной крушения российского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево, при котором погиб 41 человек, не была техническая неисправность лайнера – он был в исправном состоянии, об этом рассказал заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Журналиста Голунова доставили в больницу

Обновлено в 08:42
Транспорт

В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны

Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.
Обновлено в 00:30
Футбол

Футболист «Челси» Азар перешел в «Реал»

Мадридский «Реал» объявил подписании соглашения с бельгийским футболистом «Челси» Эденом Азаром.
Обновлено вчера в 18:36
Футбол

Андрей Тихонов: «Есть предложения о возобновлении тренерской карьеры»

Андрей Тихонов сообщил, что ему поступают предложения о возобновлении тренерской карьеры.
Обновлено в 09:17
Наука

Томатный сок способствует снижению давления и «плохого» холестерина

В результате у 94 испытуемых с нелеченой предгипертензией и гипертензией было зафиксировано снижение кровяного давления.
Обновлено 05 июня в 10:25
Армия и оружие

В США прокомментировали инцидент с российским военным кораблем

Действия российских военнослужащих в Восточно-Китайском море были якобы непрофессиональными и поставили под угрозу безопасность экипажа американского корабля, об этом 7 июня сообщает Reuters со ссылкой на заявление 7-го флота ВМС.
Обновлено вчера в 08:04
Происшествия

В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе

Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
Обновлено в 07:07
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.
Обновлено в 08:27
Здоровье

Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей

Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.
Обновлено в 05:58
Политика

Конституционный суд Молдавии обязал Додона распустить парламент

Президент Молдавии обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, если в течение трех месяцев после утверждения результатов выборов парламент не смог сформировать новое правительство.
Обновлено вчера в 12:29
Политика

Калви не вернут деньги за участие в ПМЭФ

Основателю и старшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, видимо, не станут возвращать деньги, уплаченные за участие в Петербургском международном экономическом форуме, следует из слов советника президента РФ Антона Кобякова.
Обновлено в 08:55
Спорт

Медведева рассказала об угрозах в ее адрес во время турне по Японии

Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 07:23
Наука

Медики назвали простой способ понизить артериальное давление

Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Обновлено в 04:46
Общество

В Петербурге появился огромный плакат про «сказочного» Путина

На плакате написан вопрос о том, реальный Путин или сказочный.
Обновлено в 06:32
Политика

Кудрин назвал рецепт борьбы с «триллионной» коррупцией в России

Справиться с "триллионной" коррупцией в России как минимум наполовину позволит внедрение лучших практик по открытости органов государственной власти, для этого надо сделать три шага, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на ПМЭФ.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Голунова доставили в изолятор временного содержания

Журналисту Ивану Голунову вменяют производство и сбыт наркотиков.
Обновлено в 00:49
Политика

Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата из-за конфликта интересов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:36
Экономика

Костин: Тендер на строительство ВСД в Петербурге может состояться до конца года

Тендер на строительство Восточного скоростного диаметра (ВСД) в Санкт-Петербурге может состояться до конца 2019 года, проект оценивается примерно в 200 миллиардов рублей, рассказал журналистам глава ВТБ Андрей Костин.
Обновлено в 09:17
Футбол

Шувалов хочет сделать из ЦСКА суперклуб

Председатель госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов заявил, что в настоящий момент ведётся работа по превращению футбольной команды ЦСКА в суперклуб.
Обновлено в 09:45
Политика

Советник президента Кобяков пообещал изучить дело журналиста Голунова

Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, и выразил уверенность, что за ситуацией будет обеспечен надлежащий надзор.
Обновлено в 09:21
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Политика

МИД прокомментировал иск Украины против России

Российский МИД прокомментировал слушания по делу Украины против России, которые прошли накануне в Международном суде ООН в Гааге.
Обновлено в 08:56
Происшествия

23 человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Германии

Обновлено вчера в 20:43
Наука

На Филиппинах обнаружены два новых вида прыгающих крыс

Исследователи надеются, что открытие двух новых видов прыгающих крыс с клювом-пинцетом послужит аргументом для защиты горных лесов.
Обновлено 06 июня в 12:34
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