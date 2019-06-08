Экономика

Иностранцы вывели из России $1 млрд с начала годаNews.ru 03:26

Иностранные инвесторы вывели с российского рынка акций свыше $1 млрд за пять месяцев текущего года. Согласно отчёту инвестбанка BofA Merrill Lynch, учитывающего сведения EPFR, худшей была неделя, завершившаяся 5 июня. За этот период из страны вывели $153 млн, а в предыдущие семь дней — $86 млн.
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с чего всё началось

$1 млрд покинул Россию

Российские инвесторы замещают нерезидентов и поднимают индексы За пять месяцев 2019 года международные инвесторы вывели с российского рынка акций свыше $1 млрд.
Коммерсантъвчера в 19:03

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Инвесторы вывели 1 млрд долларов из России за 2019 год

Агентство Телеграф05:02

Иностранцы вывели из России $1 млрд с начала года

News.ru03:26

Международные инвесторы вывели из России с начала года более 1 миллиарда долларов

Эхо Москвы02:30

Инвесторы бегут с российского рынка. С начала года иностранцы вывели акций на миллиард долларов, российский бизнес и того больше

Аргументы недели03:47

СМИ: иностранные инвесторы за 5 месяцев вывели из России более 1 млрд долларов

Pravda.Ru04:33

СМИ сообщили о выводе иностранцами $1 млрд из России за пять месяцев

РБКвчера в 20:39

$1 млрд покинул Россию

Коммерсантъвчера в 19:03
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 05:29, Ашберн
Политика

Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами

Обновлено в 04:19
Происшествия

Водитель выстрелил в чиновника из-за замечания

По данным СМИ, мужчина получил ранение в ногу в ответ на замечание, сделанное водителю. Пострадавшего Андрея Тышко отвезли в больницу.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Обновлено вчера в 09:50
Футбол

Сарри возглавит «Ювентус» на следующей неделе

«Челси» согласился отпустить главного тренера команды Маурицио Сарри в «Ювентус».
Обновлено в 02:35
Авто

Ford повышает спрос к кроссоверу Territory

С начала 2019 года появился в продаже обновленный кроссовер Ford Territory, однако уже к началу весны модель получила звание самого продаваемого автомобиля на китайском рынке.
Обновлено в 04:02
Политика

Зеленский убедился в правильности решения распустить Раду

Президент Украины Владимир Зеленский убедился в правильности решения о роспуске Рады, поскольку депутаты продолжают "заниматься кнопкодавством" и "прогуливать".
Обновлено в 03:15
Политика

Президент Молдавии отложил подписание указа о роспуске парламента

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не будет в субботу подписывать указ о роспуске парламента, потому что депутаты еще могут договориться.
Обновлено в 03:34
Происшествия

Мужчина в Ленобласти скончался после наезда на животное

Около 22:55 35-летний водитель легкового автомобиля Volkswagen Polo, двигаясь со стороны деревни Будагаш до деревни Смолино, совершил наезд на дикое животное.
Обновлено вчера в 19:59
Политика

Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Обновлено вчера в 18:41
Происшествия

Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что нет никаких подтверждений того, что авиакатастрофа с лайнером SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево произошла по вине самолета.
Обновлено в 03:27
Гаджеты

Аркадий Волож назвал ошибочным позиционирование «Яндекс.Телефона»

Глава «Яндекса» Аркадий Волож назвал ошибочным позиционирование «Яндекс.Телефона», сообщает vc.ru.
Обновлено вчера в 11:57
Общество

Для повторения образа Барби студентка решилась на 15 процедур

К 21 – году студентка стала делать различные процедуры и уколы красоты, чтобы повторить образ любимицы всех маленьких девочек.
Обновлено в 00:09
Политика

Мадуро открыл границу Венесуэлы с Колумбией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро открыл границу страны с Колумбией, закрытую в феврале из-за «угрозы суверенитета».
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия

В Москве задержали участников пикета в поддержку журналиста Голунова

Обновлено в 03:57
Происшествия

Исправительная колония загорелась в Свердловской области

В Свердловской области начался пожар на площади 2 тыс.кв.метров в исправительной колонии.
Обновлено в 02:51
Экономика

В морском порту Петербурга реконструируют нефтяной терминал

В Большом порту «Санкт-Петербург» реконструируют существующие и создадут новые мощности по перевалке и хранению нефтепродуктов.
Обновлено в 03:26
Происшествия

«Дождь» рассказал об условиях содержания Голунова в изоляторе

Задержанный корреспондент «Медузы» Иван Голунов находится в изоляторе временного содержания.
Обновлено в 05:11
Наука

Найден способ понизить артериальное давление

Ранее сообщалось, что ученые нашли способ защитить сердце от болезней.
Обновлено в 05:15
Политика

Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты

Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес

Принцесса Монако тайно крестила сына

Принцесса Монако Шарлотта Казираги тайно крестила сына, сообщает StarHit.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие

Командование «ООС» не планирует мира на Донбассе

«Командиры подразделений объединенных сил имеют и постоянно используют право применять оружие по противнику по своему решению в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению, а также возникновения угрозы потери нашей территории», — говорится в коммюнике.
Обновлено в 03:48
Путешествия

Тамара Благодаткова: Екатеринбург может похвастать количеством зелёных насаждений

В крупных городах России осталось только десять дендрологических парков.
Обновлено в 00:56
Футбол

Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов

Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Задержан ещё один участник драки, в которой погиб спецназовец ГРУ

Обновлено вчера в 22:24
Общество

В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за жары

Синоптики объявили в Москве и Подмосковье "оранжевый" уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды, следует из прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра.
Обновлено в 04:45
Политика

Венесуэла создала механизм для расчета с Россией в рублях

Каракас создал механизм для расчета в рублях с Россией, заявил РИА Новости вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов, министр промышленности и национального производства Тарек Эль-Айссами.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие

Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля

Обновлено вчера в 11:55
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Обновлено в 04:46
Авто

Назван топ-10 популярных иномарок с пробегом в России

Обновлено в 01:00
Политика

Вакарчук заявил, что шоумен Сергей Притула идет в Раду с его партией

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что украинский шоумен Сергей Притула идет на внеочередные выборы в Верховную раду от его партии.
Обновлено в 04:19
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