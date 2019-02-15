Иностранцы впервые за полгода нарастили долю вложений в ОФЗЭкономика сегодня 09:01

Нерезиденты увеличили вложения в российские ОФЗ до 1796 млрд рублей в январе. Их доля выросла впервые с июля 2018 года. Соответствующую информацию приводят «Ведомости» со ссылкой на Центробанк.

Иностранцы впервые за полгода нарастили долю вложений в ОФЗ

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