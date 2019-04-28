Общество

Иностранцы автоматически получат возврат НДС по системе tax freeАБН 14:20

За купленные в России товары иностранцы будут автоматически получать возврат НДС по системе tax free. Единственное условие – расплачиваться они должны картой, а не наличными.
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Система tax free для иностранцев будет запущена в 2020 году

Невские Новости22:20

Таможня дает tax free: интуристам вернут налог автоматом

Известия17:01

Возврат НДС в системе tax free станет в России автоматическим

Телеканал 360°17:25

Налоги по tax free вернут иностранцам в автоматическом режиме

Накануне.Ru19:09

Иностранцы автоматически получат возврат НДС по системе tax free

АБН14:20

Иностранцы в России будут автоматически получать возврат НДС по системе tax free

Говорит Москва13:13

Определен порядок передачи в ФТС чеков для tax-free

Современный Предприниматель26 апреля в 06:30
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева рассказала о трагедии в семье

Обновлено в 22:53
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено 25 апреля в 23:00
Происшествия

Неизвестный открыл огонь у церкви в Балтиморе

По меньшей мере один человек погиб и шестеро получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в городе Балтимор.
Обновлено в 20:04
Политика

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено в 20:53
Политика

Осипов назвал причины проблем в сельском хозяйстве Забайкалья

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов на встрече с первым замглавы Минсельхоза РФ назвал основные проблемы сельского хозяйства региона и их причины.
Обновлено в 22:02
Музыка

Дочь Алсу победила в шестом сезоне проекта «Голос. Дети»

За 10-летнюю Микеллу Абрамову, наставником которой была Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено 26 апреля в 17:12
Армия и оружие

Эсминцы США прошли через Тайваньский пролив

Эсминцы ВМС США William P. Lawrence и Stethem пересекли Тайваньский пролив, который находится между материковой частью Китая и островом Тайвань, передает Reuters.
Обновлено в 21:52
Происшествия

Акцию «Эскадрилья героев» в Хабаровске отменили из-за гибели пилотов

Акцию "Эскадрилья героев", запланированную к проведению 9 мая в Хабаровске, отменили в связи с гибелью начальника посадочной площадки Калинка Владимира Левшина, который являлся организатором этой акции.
Обновлено в 21:25
Общество

В конце апреля Красноярск завалило снегом

Сегодня, 29 апреля, Красноярск засыпало снегом.
Обновлено в 21:20
Экономика

Кому нужны квартиры за миллиарды рублей и почему их продают тайно

Согласно проведенному для «Ленты.ру» исследованию компании «Метриум Премиум», в 2018 году в продажу в закрытом режиме поступили 46 процентов всех новых элитных проектов.
Обновлено в 17:06
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено в 01:58
Политика

Филиппинские СМИ увидели крах политики США в отношении Венесуэлы

Очередной пакет санкций в отношении Венесуэлы предусматривает запрет на импорт ее «черного золота» как американскими компаниями, так и корпорациями других стран.
Обновлено в 12:21
Общество

Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе

В Федеральной службе по труду и занятости России (Роструд) напомнили, что наступающая рабочая неделя продлится только два дня — с понедельника, 29 апреля, по вторник, 30 апреля.
Обновлено вчера в 14:40
Наука

Ученые рассказали, к чему приведут недосып и стресс на работе

Обновлено в 13:03
Культура

Названы возможные способы накрутки голосов в шоу «Голос. Дети»

Как известно, победу в шоу одержала Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. За 10-летнюю девочку проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Пожар произошел на алюминиевом заводе в Красноярске

Обновлено в 21:57
Транспорт

Пассажиры обвинили «Уральские авиалинии» в мошенничестве

Пассажиры, летевшие рейсом «Уральских авиалиний» из Москвы в Париж, не смогли добраться до столицы Франции без пересадок из-за ограничения полетов.
Обновлено в 12:19
Происшествия

На набережной в Петербурге прогремел взрыв

На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
Обновлено в 09:58
Происшествия

Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон

В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 12:07
Здоровье

Жители отдаленных районов должны проходить медобследование в Южно-Сахалинске за одну поездку

Человеку приходится уезжать обратно или искать место для проживания в Южно-Сахалинске, чтобы пройти обследование.
Обновлено в 21:31
Недвижимость

Съемные квартиры выросли в цене

Стоимость аренды в Перми за месяц, напротив, снизилась на 6%, до 15,3 тыс. руб. Однокомнатные квартиры в Челябинске подешевели на 5%, до 11,1 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 03:16
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

Обновлено в 16:39
Общество

Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу

Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 18:07
Политика

Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено в 17:29
Наука

Ученые назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти

Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50%.
Обновлено вчера в 10:30
Культура

Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 08:28
Шоу-бизнес

Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»

Обновлено в 22:36
Религия

В России более 4,3 млн человек приняли участие в праздновании Пасхи

Сотрудники правоохранительных органов обеспечили безопасность празднования Пасхи в России, сообщила ТАСС в воскресенье официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 05:38
Происшествия

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Экономика

Государство выделит на развитие Камчатки 4,7 млрд рублей

Всего в регионе выделено 57 центров экономического роста. В них проживает около 80% населения края или 6,6 млн человек.
Обновлено в 22:27
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