Общество
Иностранцы автоматически получат возврат НДС по системе tax freeАБН 14:20
За купленные в России товары иностранцы будут автоматически получать возврат НДС по системе tax free. Единственное условие – расплачиваться они должны картой, а не наличными.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 23:12, Ашберн
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала о трагедии в семье
Обновлено в 22:53
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено 25 апреля в 23:00
Происшествия
Неизвестный открыл огонь у церкви в Балтиморе
По меньшей мере один человек погиб и шестеро получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в городе Балтимор.
Обновлено в 20:04
Политика
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено в 20:53
Политика
Осипов назвал причины проблем в сельском хозяйстве Забайкалья
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов на встрече с первым замглавы Минсельхоза РФ назвал основные проблемы сельского хозяйства региона и их причины.
Обновлено в 22:02
Музыка
Дочь Алсу победила в шестом сезоне проекта «Голос. Дети»
За 10-летнюю Микеллу Абрамову, наставником которой была Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено 26 апреля в 17:12
Армия и оружие
Эсминцы США прошли через Тайваньский пролив
Эсминцы ВМС США William P. Lawrence и Stethem пересекли Тайваньский пролив, который находится между материковой частью Китая и островом Тайвань, передает Reuters.
Обновлено в 21:52
Происшествия
Акцию «Эскадрилья героев» в Хабаровске отменили из-за гибели пилотов
Акцию "Эскадрилья героев", запланированную к проведению 9 мая в Хабаровске, отменили в связи с гибелью начальника посадочной площадки Калинка Владимира Левшина, который являлся организатором этой акции.
Обновлено в 21:25
Общество
В конце апреля Красноярск завалило снегом
Сегодня, 29 апреля, Красноярск засыпало снегом.
Обновлено в 21:20
Экономика
Кому нужны квартиры за миллиарды рублей и почему их продают тайно
Согласно проведенному для «Ленты.ру» исследованию компании «Метриум Премиум», в 2018 году в продажу в закрытом режиме поступили 46 процентов всех новых элитных проектов.
Обновлено в 17:06
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено в 01:58
Политика
Филиппинские СМИ увидели крах политики США в отношении Венесуэлы
Очередной пакет санкций в отношении Венесуэлы предусматривает запрет на импорт ее «черного золота» как американскими компаниями, так и корпорациями других стран.
Обновлено в 12:21
Общество
Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе
В Федеральной службе по труду и занятости России (Роструд) напомнили, что наступающая рабочая неделя продлится только два дня — с понедельника, 29 апреля, по вторник, 30 апреля.
Обновлено вчера в 14:40
Наука
Ученые рассказали, к чему приведут недосып и стресс на работе
Обновлено в 13:03
Культура
Названы возможные способы накрутки голосов в шоу «Голос. Дети»
Как известно, победу в шоу одержала Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. За 10-летнюю девочку проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Пожар произошел на алюминиевом заводе в Красноярске
Обновлено в 21:57
Транспорт
Пассажиры обвинили «Уральские авиалинии» в мошенничестве
Пассажиры, летевшие рейсом «Уральских авиалиний» из Москвы в Париж, не смогли добраться до столицы Франции без пересадок из-за ограничения полетов.
Обновлено в 12:19
Происшествия
На набережной в Петербурге прогремел взрыв
На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон
В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 12:07
Здоровье
Жители отдаленных районов должны проходить медобследование в Южно-Сахалинске за одну поездку
Человеку приходится уезжать обратно или искать место для проживания в Южно-Сахалинске, чтобы пройти обследование.
Обновлено в 21:31
Недвижимость
Съемные квартиры выросли в цене
Стоимость аренды в Перми за месяц, напротив, снизилась на 6%, до 15,3 тыс. руб. Однокомнатные квартиры в Челябинске подешевели на 5%, до 11,1 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 03:16
Общество
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 18:07
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено в 17:29
Наука
Ученые назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти
Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50%.
Обновлено вчера в 10:30
Культура
Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 08:28
Религия
В России более 4,3 млн человек приняли участие в праздновании Пасхи
Сотрудники правоохранительных органов обеспечили безопасность празднования Пасхи в России, сообщила ТАСС в воскресенье официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Экономика
Государство выделит на развитие Камчатки 4,7 млрд рублей
Всего в регионе выделено 57 центров экономического роста. В них проживает около 80% населения края или 6,6 млн человек.
Обновлено в 22:27