Экономика

Иностранцев хотят допустить к госзакупкамСекрет фирмы 12:57

Вице-премьер России Дмитрий Козак поручил пяти ведомствам разработать способ снять запрет на участие в госзакупках иностранных инвесторов.
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с чего всё началось

Правительство хочет сильно облегчить иностранцам доступ к госзаказу

Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и ФАС заменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе на другие способы поддержки отечественного производителя.
Ведомостивчера в 17:27

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Хазин предложил жёсткое решение на желание Козака смягчить импортозамещение

News.ru10:38

«Ведомости»: пять ведомств займутся снятием запрета на госзакупки у иностранцев

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Иностранцам хотят упростить доступ к госзаказам в России. Систему импортозамещения предлагают пересмотреть

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Иностранцам облегчат доступ к российскому госзаказу

URA.Ruвчера в 22:36

В правительстве хотят отменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе

ФедералПрессвчера в 23:07

В правительстве предложили пересмотреть импортозамещение в госзаказе

РБКвчера в 20:04

Правительство хочет сильно облегчить иностранцам доступ к госзаказу

Ведомостивчера в 17:27
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Происшествия

Названа причина пожара в детском лагере в Хабаровском крае

Обновлено в 22:43
Общество

В США придумали самый короткий IQ-тест

Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено в 20:19
Кино

Венецианский кинофестиваль закроет фильм с Миком Джаггером

Обновлено в 09:15
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят»

Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Найдено тело таксиста, пропавшего в Корсакове

Как стало известно ИА Sakh.com, в районе села Чапаево в Корсаковском районе нашли машину, а позже тело пропавшего в ночь на воскресенье таксиста Азатбека Алимбека уулу.
Обновлено в 16:37
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено в 19:41
Экономика

Счетная палата воспротивилась тратам ФНБ на экспортные кредиты

Счетная палата РФ предупредила о необходимости повременить с принятием поправки в Бюджетный кодекс, которая позволяет правительству направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на экспортные кредиты.
Обновлено в 07:26
Происшествия

На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт

Обновлено в 10:51
Политика

Опровергнуты планы продажи Карелии Финляндии

Бывший государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис заявил, что российская сторона не собиралась продавать Финляндии граничащую с ней Карелию.
Обновлено в 22:02
Политика

Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено в 22:43
Политика

В Госдуме предложили узаконить общероссийскую минуту молчания 22 июня

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести общефедеральную минуту молчания 22 июня – день начала Великой Отечественной войны.
Обновлено в 04:51
Футбол

Защитник «Милана» может перейти в «Зенит»

Обновлено в 20:15
Транспорт

В Росстандарте предложили сузить парковочные места на улицах

В российских городах могут значительно сократить минимальные габариты парковочных мест для легковых автомобилей, пишет газета "Известия" со ссылкой на руководителя проектно-технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александра Шумского.
Обновлено в 21:28
Армия и оружие

Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря, заявила пресс-служба Комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.
Обновлено в 22:49
Футбол

«Краснодар» сыграет с «Порту» в Лиге Чемпионов

Матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 6−7 и 13-14 августа. «Краснодар» впервые участвует в розыгрыше турнира.
Обновлено в 06:26
Политика

Партия Зеленского лидирует по итогам обработки более 90% протоколов

Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 43,10% голосов.
Обновлено в 20:38
Политика

В Германии тревожатся из-за выборов в Раду

Предварительные итоги выборов в Верховную раду свидетельствуют о намерении изрядной части украинцев улучшить отношений с Россией, сообщает Die Welt.
Обновлено в 21:54
Происшествия

СМИ выяснили, как экипаж подлодки «Лошарик» мог выжить

Российские моряки с секретной подводной станции АС-31 «Лошарик» могли эвакуироваться на лодку-носитель и выжить, сообщили СМИ со ссылкой на источники, близкие к расследованию аварии.
Обновлено в 22:33
Политика

Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России

Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.
Обновлено в 22:05
Музыка

Организатор концерта Metallica объяснил исполнение «Группы крови»

Обновлено в 19:38
Происшествия

В Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву

Обновлено в 12:03
Наука

Купание за 1-2 часа до сна улучшает его качество

Обновлено в 02:58
Армия и оружие

Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку

Северокорейский лидер Ким Чен Ын осмотрел недавно построенную подводную лодку, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновлено в 21:54
Происшествия

В Уфе идут слушания по делу о групповом изнасиловании дознавательницы

Сегодня в Уфе начался суд над тремя бывшими начальниками полиции, которых обвинили в изнасиловании дознавательницы.
Обновлено в 03:26
Музыка

Витас принял участие в бельгийском фестивале Tomorrowland

Обновлено в 09:41
Футбол

«Бавария» не продаст Алабу в «Барселону»

Трансфер защитника «Баварии» Давида Алабы в «Барселону» не состоится.
Обновлено в 20:23
Общество

В России ужесточили правила провоза цветов и фруктов в багаже

В свою очередь Газета.ру уточняет, что без фитосанитарных сертификатов можно будет провезти до пяти килограммов фруктов и овощей, а также не больше трех букетов, в каждом из которых должно быть не более 15 цветков.
Обновлено в 00:25
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Адвокат короля Малайзии подтвердил развод с Воеводиной

Судья дал добро на развод 1 июля, так что Воеводина и король Малайзии официально больше не пара.
Обновлено в 15:48
Общество

Нашествие змей началось после наводнения в Иркутской области

Обновлено в 20:31
Экономика

Производители повседневных товаров сократили размер упаковок до 20%

С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.
Обновлено в 14:59
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