Экономика
Иностранцам облегчат доступ к российскому госзаказуURA.Ru вчера в 22:36
В России могут отменить прямой запрет на участие иностранных компаний в госзаказе. С таким предложением выступил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. Между тем Минэкономразвития напротив хочет ужесточить процесс импортозамещения.
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с чего всё началось
Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и ФАС заменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе на другие способы поддержки отечественного производителя.Ведомостивчера в 17:27
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В правительстве хотят отменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе
ФедералПрессвчера в 23:07
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 19:42, Вашингтон
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Хант пригрозил Ирану усилением военного присутствия у его берегов
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В Астрахань прибыла министр здравоохранения России Вероника Скворцова
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Обновлено в 04:58
Общество
В России в состав колбасы могут включить панцирь саранчи
Биотехнологи из Университета ИТМО начали разработку пищевой добавки на основе хитина, полученного из панциря саранчи, сообщают "Известия" со ссылкой на профессора факультета пищевых биотехнологий и инженерии Александра Ишевского.
Обновлено вчера в 23:30
Музыка
Организатор объяснил исполнение Metallica песни «Группа крови»
Организатор концерта Metallica в Москве, глава группы компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу — Центр» Владимир Зубицкий объяснил, почему группа исполнила на концерте в российской столице песню «Группа крови».
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Общество
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Министерство природы России планирует ужесточить процедуру получения охотничьего билета, позволяющего владеть оружием.
Обновлено вчера в 23:31
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В Норвегии задержали осквернивших памятник жертвам Брейвика
В Норвегии полиция задержала двух человек по подозрению в осквернении памятника жертвам терактов 22 июля 2011 года, совершённых Андерсом Брейвиком.
Обновлено в 19:35
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Обновлено в 09:00
Авто
Названы российские цены на семиместный кроссовер Mitsubishi Outlander
Компания Mitsubishi объявила российские цены на семиместную версию кроссовера Outlander.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Мотузная отсудила 100 тысяч рублей за дело о картинках во «ВКонтакте»
Мария Мотузная получит компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
Обновлено в 08:16
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Турчинов заявил, что пятая часть украинцев хочет стать рабами
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Происшествия
Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов
Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов.
Обновлено в 15:28
Гаджеты
Redmi выпустит первый в мире смартфон с камерой на 64 Мп
Некоторые предполагают, что название будет Redmi K30 или Redmi Note 8. Впрочем, новинка может называться как-нибудь еще.
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Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено в 07:56
Транспорт
Счетная палата заявила об угрозе перебоев в авиасообщении над Москвой
Аудиторы Счетной палаты зафиксировали срыв сроков и порядка реконструкции объектов аэропорта "Домодедово", что может привести к перебоям в работе воздушной гавани, а также всего Московского авиаузла, сообщает "Российская газета" со ссылкой на отчет ведомства.
Обновлено в 19:37
Авто
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Европейская Toyota Prius Plug-in Hybrid до сих пор предлагается с четырьмя местами, поскольку центр заднего дивана занимает неподвижный бокс с подстаканниками.
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Политика
Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев
Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
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Путешествия
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Полузащитник сборной Польши перешёл в «Урал»
Полузащитник «Легии» Михал Кухарчик продолжит карьеру в чемпионате России. О переходе 28-летнего польского хавбека объявил «Урал».
Обновлено в 11:42