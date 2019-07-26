Политика
Иностранцам хотят запретить владеть значимыми IT-компаниямиВести.Ru 12:39
Новый законопроект, который призван запретить иностранным гражданам владеть так называемыми "значимыми информационными ресурсами" в России, внесен в Госдуму, сообщает агентство РИА Новости.
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Политика
Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму
Накануне рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не отменять решение окружного избиркома, который отказал Соболь в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 12:31
Политика
Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21
Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов.
Обновлено в 13:28
Футбол
Тарасов прокомментировал новость о запрете на выезд из РФ
Обновлено в 14:10
Музыка
Певицу Аниту Цой увезли в больницу с фестиваля «Жара»
Певицу Аниту Цой госпитализировали с фестиваля «Жара». По словам очевидцев, лежащую на полу исполнительницу забрали на носилках из VIP-зоны.
Обновлено в 14:07
Политика
Зеленский прилетел в Одессу в эконом-классе
Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался билетом эконом-класса украинской авиакомпании для полета из Киева в Одессу.
Обновлено в 12:25
Политика
В предвыборном штабе Яшина проходят обыски
Экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин сообщил в Twitter, что в его предвыборный штаб пришли с обыском.
Обновлено в 14:05
Общество
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ на 2020 год
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов для прохождения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году.
Обновлено в 04:55
Футбол
Шалимов: хорошо, что Кононов не пожелал Черенкову долгих лет жизни
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов объяснил свои высказывания в адрес главного тренера «Спартака» Олега Кононова, который поздравил фанатов и близких легендарного футболиста команды Фёдора Черенкова в день 60-летия со дня его рождения.
Обновлено в 02:33
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Общество
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева
Обновлено в 13:06
Политика
Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.
Обновлено в 12:59
Общество
Фестиваль «Бургерфест» пройдёт 27 июля в парке Горького
Обновлено вчера в 06:04
Политика
Зеленский представил кандидатов на место Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке.
Обновлено в 12:10
Политика
Польша пригласит Путина на 75-летие освобождения Освенцима
Российскому президенту Владимиру Путину направят приглашение на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес
Состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 14:39
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:56
Теннис
Посольство США подготовило визу для Кузнецовой
Посольство США в России объявило о том, что для российской теннисистки Светланы Кузнецовой готова виза, которую она может забрать.
Обновлено в 11:37
Происшествия
В Петербурге двое туристов из Китая избили россиянку в очереди в музей
Двое туристов из Китая избили девушку, стоявшую в очереди в музее-заповеднике "Царское Село", сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе управления вневедомственной охраны войск (УВО) национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 11:12
Финансы
Рубль отреагировал на снижение Банком России ключевой ставки
Риски для рубля никуда не делись О возможности второго подряд снижения ставки в этом году — на опорном заседании в июне ЦБ снизил ее на 25 б.п.
Обновлено в 08:17
Транспорт
Собянин осмотрел строительство станции метро «Шереметьевская»
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел в пятницу ход строительства станции "Шереметьевская" Большой кольцевой линии метро: одной из самых сложных станций столичной подземки, на некоторых участках которой строителям приходится работать вручную.
Обновлено в 08:53
Политика
Посол Украины в БиГ предложил «хорватский сценарий» по Донбассу
Посол Украины в Боснии и Герцеговине и Хорватии Александр Левченко предложил Киеву реализовать "хорватский сценарий" для "возвращения" Донбасса, предполагающий ввод иностранных войск на территорию ДНР и ЛНР.
Обновлено в 01:24
Политика
Посольство США похвалило Киев после захвата российского танкера
Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил в четверг, 25 июля.
Обновлено в 09:15
Политика
МИД назвал скандал с русскими шпионами в Австрии «исчерпанным»
«Весьма сожалеем, что находятся желающие реанимировать вброшенный в ноябре прошлого года "острый сюжет" о русских шпионах в альпийской республике, который в с австрийскими партнерами — в нашем понимании — закрыли»,— сообщили в МИДе (цитата по ТАСС).
Обновлено в 13:35
Экономика
Акции «Газпрома» подорожали на 7%
Обыкновенные акции «Газпрома» увеличились в цене на Московской бирже на 7%, до 226,83 рубля за бумагу.
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия
В Германии 150 полицейских ищут пропавших россиянок
Обновлено в 06:29
Общество
Мусульмане Екатеринбурга требуют новую мечеть в центре
Обновлено в 12:45
Политика
Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 10:33
Спорт
Чупков стал чемпионом мира в заплыве на 200 м брассом
Российский пловец Антон Чупков завоевал золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 08:32