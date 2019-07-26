Политика

Иностранцам хотят запретить владеть значимыми IT-компаниямиВести.Ru 12:39

Новый законопроект, который призван запретить иностранным гражданам владеть так называемыми "значимыми информационными ресурсами" в России, внесен в Госдуму, сообщает агентство РИА Новости.
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