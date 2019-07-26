Политика
Иностранцам хотят запретить владеть значимыми IT-компаниямиВести.Ru 12:39
Новый законопроект, который призван запретить иностранным гражданам владеть так называемыми "значимыми информационными ресурсами" в России, внесен в Госдуму, сообщает агентство РИА Новости.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:05, Вашингтон
Шоу-бизнес
Сергей Безруков впервые показал семимесячного сына
Обновлено в 10:00
Политика
Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.
Обновлено в 14:48
Армия и оружие
Полковник США обвинила генерала в домогательствах, он это отрицает
Высокопоставленного американского генерала Джона Хайтена обвиняют в сексуальных домогательствах, он отрицает какие-либо неподобающие действия.
Обновлено в 15:33
Политика
Трамп отказался винить Турцию за покупку С-400
Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение Турции о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 17:14
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
Обновлено в 09:49
Футбол
Мирзов и Баду прилетели со «Спартаком» в Саранск на матч с «Тамбовом»
Московский «Спартак» прилетел в Саранск на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом», сообщает пресс-служба красно-белых.
Обновлено в 16:36
Экономика
Акции «Яндекса» упали на американской бирже на 3,6% на фоне нового законопроекта
Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на американской бирже Nasdaq на 3,57% - до $37,04 за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 23:12 мск.
Обновлено в 16:44
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено в 15:20
Общество
Роскачество дало советы по сбору грибов
Обновлено в 01:56
Экономика
«Газпром» продал почти 3% акций одному покупателю
Заявка была поставлена на весь размер продаваемого пакета по принципу "все или ничего" Пакет акций "Газпрома" в 2,93% продан в рамках одной заявки, пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя правления холдинга Фамиля Садыгова.
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес
Марго Овсянникова: «Я не гонюсь за деньгами»
Обновлено в 11:30
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Футбол
Тиль сообщил АЗ о желании перейти в «Спартак»
Нидерландский полузащитник Гус Тиль заявил руководству «АЗ Алкмаар» о желании перейти в «Спартак».
Обновлено в 10:26
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла на чемпионат мира
Обновлено в 14:39
Политика
ЦИК Украины нашел нарушения у партии Саакашвили
Центральная избирательная комиссия Украины нашла нарушения в промежуточных финансовых отчетах четырех политических партий, в числе которых партия Михаила Саакашвили, и обратилась в национальное агентство по предотвращению коррупции, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
Обновлено в 16:55
Общество
Известные артисты выступят на «Бургерфесте» в Парке Горького 27 июля
Известные диджеи и артисты выступят перед гостями «Бургерфеста» в Парке Горького 27 июля. Об этом сообщили в пресс-службе парка.
Обновлено в 09:43
Наука
В Новой Зеландии неумирающий пень выжил благодаря соседним деревьям
Ученые выяснили, что потоки воды в пне и соседних деревьях составляли целую систему, а распределение ресурсов зависело от времени суток.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Легкоатлетка попалась с 50 кг наркотиков
Обновлено в 03:01
Футбол
«Реал» передумал продавать Хамеса
«Реал» принял решение сохранить Хамеса Родригеса в команде на следующий сезон, сообщает El Chiringuito.
Обновлено в 16:58
Политика
Лавров выступил на встрече глав МИД БРИКС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие во встрече глав МИД стран БРИКС в Рио-де-Жанейро.
Обновлено в 10:51
Экономика
Российские аграрии стали лучше удобрять почву
В 2018 г. потребление минеральных удобрений в России составило 3,1 млн т в действующем веществе, что стало рекордом за последние 25 лет.
Обновлено в 11:19
Футбол
«Динамо» обыграло «Урал» и одержало первую победу в сезоне РПЛ
Обновлено в 15:03
Авто
В России растут продажи дизельных автомобилей с пробегом
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом, оснащенных дизельными двигателями, по итогам 5 месяцев 2019 года составил почти 120 тыс. единиц.
Обновлено в 04:33
Политика
Трамп возмутился из-за второго места в опросе о будущем президенте США
Президент США Дональд Трамп занял второе место в опросе телеканала Fox News о следующем главе государства.
Обновлено в 16:03
Происшествия
Драка с поножовщиной произошла в центре Москвы
В центре Москвы произошла драка с поножовщиной, ранены два человека. Об этом 26 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 16:09
Общество
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы.
Обновлено в 03:29
Политика
К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ
Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.
Обновлено в 11:40
Политика
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено в 12:26