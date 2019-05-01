Экономика
Иногда они возвращаются: торговые сети обяжут принимать бутылкиИзвестия 17:02
Поручили — сдай тару Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 11 апреля поручил Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития проработать вопрос о том, чтобы обязать торговые сети принимать у населения потребительскую тару, в частности, полимерную и стеклянную.
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Происшествия
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Политика
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Авто
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Обновлено в 07:56
Хоккей
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Авто
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Музыка
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Общество
Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе
В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.
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Авто
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Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
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