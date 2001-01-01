Армия и оружие

ИноСМИ сообщили о подготовке России к «большой войне»Pravda.Ru 01:57

Российская Федерация ведет целенаправленную подготовку к большой и затяжной войне. Об этом, ссылаясь на данные Института Тотальной обороны Швеции, сообщает шведская общественная телевещательная организация SVT.
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«К большой войне с маленькой Швецией»: Новый доклад «об опасных учениях» России назвали заказным

Царьград03:09

ИноСМИ сообщили о подготовке России к «большой войне»

Pravda.Ru01:57
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Происшествия

Суд освободил экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания

Зубово-Полянский суд Мордовии освободил бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания за экстремизм, сообщила РИА Новости его адвокат Оксана Михалкина.
Обновлено в 03:24
Общество

Стали известны первые результаты проверок качества бензина в России

Специалисты изучили качество бензина на шестидесяти АЗС в Ставропольском крае, говорится в совместном исследовании Роскачества, Минпромторга и Росстандарта.
Обновлено в 00:29
Происшествия

ФСБ задержала 30 членов банды фальшивомонетчиков

Федеральная служба безопасности провела задержание 30 членов банды фальшивомонетчиков, которые действовали в 20 регионах России.
Обновлено в 01:58
Политика

The Telegraph: третий отравитель Скрипалей остался в Великобритании

Ранее The Telegraph сообщала, что Скрипали после отравления по-прежнему живут на юге Англии.
Обновлено в 01:37
Происшествия

Описана реакция Кокорина и Мамаева на второе продление ареста

Заседание состоялось в среду, 6 февраля. Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста Кокорину и Мамаеву до 8 апреля.
Обновлено вчера в 08:33
Авто

BMW отзывает в России 28,6 тысячи автомобилей

Обновлено вчера в 15:23
Авто

Hyundai Creta занял первое место в России по итогам январских продаж

Обновлено вчера в 23:41
Шоу-бизнес

35-летняя Виктория Лопырева впервые стала матерью

Сегодня стало известно, что 35-летняя модель и телеведущая Виктория Лопырева впервые стала мамой.
Обновлено вчера в 15:49
Армия и оружие

Аналитики из Швеции: Россия готовится к полномасштабной войне

Обновлено вчера в 20:54
Шоу-бизнес

«Прощай, немытая Россия»: Панин намекнул на эмиграцию в США

Российский актер Алексей Панин разместил в инстаграгме фотографию американской визы с подписью "билет в один конец".
Обновлено в 00:16
Здоровье

Скворцова назвала алкоголь главной причиной смертности мужчин в России

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире радиостанции «Вести FM» заявила, что 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано с употреблением алкогольных напитков.
Обновлено в 02:28
Политика

Волкер оценил ситуацию с наблюдателями из России на выборах на Украине

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что наблюдателей из России можно допустить к работе на выборах украинского президента, если они войдут в состав миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.
Обновлено в 02:45
Кино

Режиссера «Богемской рапсодии» исключили из номинантов на премию BAFTA

Британская академия кино- и телевизионных искусств BAFTA исключила режиссера картины «Богемская рапсодия» Брайана Сингера из списка претендентов на получение премии.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде

Более 20 человек пострадали при столкновении автобуса с грузовым автомобилем в Нижнем Новгороде, сообщает областной главк МЧС.
Обновлено в 01:36
Происшествия

Кладка аварийного дома в Саратове обрушилась под тяжестью снега

Кирпичная кладка частично обрушилась 7 февраля из-под кровли аварийного жилого двухэтажного дома в центре Саратова.
Обновлено в 02:02
Технологии

Google начал удалять из поиска запрещенные в России сайты

Американский поисковик Google начал удалять из результатов поиска ссылки на сайты, запрещенные в России, заметил и рассказал «Ведомостям» сотрудник крупной интернет-компании.
Обновлено вчера в 15:22
Транспорт

Аксенов открыл новый участок объездной дороги Симферополя

Девятикилометровый участок объездной трассы Симферополя между селами Дубки и Левадки, стоимость строительства которого составила 6,141 млрд рублей, открыт для транспорта.
Обновлено в 02:16
Происшествия

В Югре задержали организатора ячейки «Свидетелей Иеговы»

В Югре полицейские вместе с представителями тюменского управления ФСБ и Следственного комитета задержали организатора запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы".
Обновлено в 03:29
Космос

Испробованы все способы связи с орбитальным телескопом «Спектр-Р»

Обновлено вчера в 20:59
Происшествия

В бассейне Нижнего Новгорода произошло массовое отравление хлором

Причину массового отравления парами хлора людей в бассейне ищут в Нижнем Новгороде. Происшествие случилось 6 февраля.
Обновлено в 03:13
Общество

В Хабаровском крае зарегистрировали 50-градусные морозы

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края в ночь на четверг синоптики зарегистрировали 50-градусные морозы.
Обновлено в 00:26
Спорт

Российская легкоатлетка Кирдяпкина дисквалифицирована на три года

Спортивный арбитражный суд признал российскую легкоатлетку Анисю Кирдяпкину виновной в нарушении антидопинговых правил.
Обновлено в 01:55
Происшествия

В Екатеринбурге сотрудники ЧОП избили директора мебельного центра

Обновлено в 01:14
Общество

В Москве найден клад серебряных монет XIX века

В Москве на Долгоруковской улице при раскопах археологи нашли клад серебряных и медных монет конца XIX — начала XX века, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

Из обломков затонувшего самолёта извлекли тело

Спасателям удалось извлечь тело из обломков легкомоторного самолёта, который потерпел крушение и затонул в Ла-Манше.
Обновлено вчера в 21:19
Гаджеты

Немецкий хакер нашел способ украсть пароль любого юзера macOS

Уязвимость в «яблочной» операционной системе нашел немецкий хакер Линус Хенце (Linus Henze).
Обновлено в 02:47
Культура

«Симпсонов» продлили на два сезона

Американская телесеть Fox продлила мультипликационный сериал "Симпсоны" на 31-й и 32-й сезоны, пишет Variety.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

Обрушение шестиэтажного здания в Стамбуле попало на видео

В сети появилось видео с моментом обрушения шестиэтажного здания в Стамбуле. Ролик размещен на видеохостинге YouTube.
Обновлено вчера в 18:16
Авто

Мировая премьера лимузина Aurus состоится в Арабских Эмиратах

Уже в феврале этого года на выставке вооружения IDEX в Объединенных Арабских Эмиратах пройдет мировая премьера лимузина Aurus (проект "Кортеж").
Обновлено вчера в 10:17
Происшествия

В Подмосковье задержали опекунов погибшего трехлетнего ребенка

Следователи задержали опекунов трехлетнего ребенка, погибшего в Подольске.
Обновлено в 03:23
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