Происшествия

Инну Чурикову перевели из реанимацииГазета.Ru 08:46

Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму во время спектакля на сцене театра в Москве, переведена из реанимации в обычную палату.
Читать в источнике
Обсудить25
с чего всё началось

Очевидец падения Чуриковой со сцены рассказала подробности инцидента

Первую помощь пострадавшей от падения со сцены Инне Чуриковой оказали зрители, пришедшие на спектакль. Об этом «Звезде» рассказала Анна Душутина, которая сидела в первом ряду. По словам девушки, все произошла в считаные секунды, и сама народная артистка СССР не успела ничего понять.
ТК Звезда01:06

Подробнее о событии

Инну Чурикову перевели из реанимации в больничную палату

Интерфакс08:43

Появились подробности о состоянии Инны Чуриковой

Lenta.ru06:14

СМИ: Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату

Телеканал 360°09:31

Очевидица падения Чуриковой со сцены рассказала подробности инцидента

РИА Новости05:15

Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату

ТАСС08:13

Инну Чурикову перевели из реанимации

ТК Звезда08:59

Врачи рассказали о тяжелом состоянии Инны Чуриковой

РЕН ТВ01:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:45, Ашберн
Армия и оружие

Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57

Обновлено в 01:36
Политика

В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17

Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
Обновлено в 08:18
Происшествия

СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье

Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие

Замглавы МИД Ирана не исключил, что США сбили собственный беспилотник

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие

Советник Зеленского спрогнозировал судьбу ВСУ при атаке на Донбасс и Крым

Никита Потураев, советник украинского лидера Владимира Зеленского, в интервью изданию «Цензор.нет» заявил, что в случае нападения на Донбасс и Крым вооруженные силы Украины (ВСУ) будут полностью разбиты.
Обновлено в 10:25
Общество

Гибель пчел зафиксирована в 20 регионах России

Гибель пчел зафиксирована в 20 регионах России, сообщил в пятницу президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов.
Обновлено в 05:03
Спорт

Черчесов опубликовал фото с Загитовой

Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов опубликовал фото с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.
Обновлено в 06:14
Политика

Захарова отреагировала на продление ареста Вышинскому

Обновлено в 09:27
Происшествия

Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице

Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Политика

Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы

Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Авто

Chery привезет в Россию автомобили премиального суббренда Exeed

Китайский автопроизводитель Chery выводит на международный рынок свой суббренд премиального класса Exeed.
Обновлено в 09:37
Политика

Дана Борисова разгневала украинских националистов

Обновлено в 09:17
Футбол

В «Ростове» отреагировали на факт переговоров «Арсенала» с Мирзовым

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» заявил, что не был осведомлён о предварительной договорённости тульского «Арсенала» с игроком Резиуаном Мирзовым.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Под Калининградом столкнулись микроавтобус и бензовоз

Обновлено в 08:00
Армия и оружие

Минобороны РФ назвало фейком сообщения о сухопутных войсках в Идлибе

В ведомстве напомнили, что в Сирии размещены только наблюдательные посты российской военной полиции Минобороны России назвало сообщение Reuters об участии российских "сухопутных войск" и "специальных подразделений" в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб фейком.
Обновлено вчера в 08:01
Политика

Путин подписал указ об электронных визах для Петербурга

Президент России Владимир Путин подписал указ об электронных визах для туристов, желающих посетить Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
Обновлено в 10:08
Общество

Москва переходит к раздельному сбору твердых коммунальных отходов

Первый этап Программы по раздельному сбору и накоплению отходов стартует уже 1 января 2020 года.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес

41-летняя Анфиса Чехова заявила о намерении временно уйти из Instagram

За микроблогом Анфисы Чеховой в Instagram следят более полутора миллионов пользователей.
Обновлено в 07:13
Транспорт

На Большой кольцевой линии метро произошел сбой

В утренний час пик сегодня в московском метро произошел сбой на Большой кольцевой линии.
Обновлено в 01:46
Политика

Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Политика

«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»

Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
Обновлено в 09:09
Гаджеты

Микрокод AMD AGESA 1.0.0.3ABA отозван из-за ошибки

Версия AGESA ComboAM4 1.0.0.3ABA (не путать с 1.0.0.3AB) изначально была выпущена для исправления сбоя, замеченного в игре Destiny 2. Однако микрокод непреднамеренно дестабилизирует работу шины PCIe — это уже заметили пользователи плат производства Asus и Gigabyte, на которые установлены обновления BIOS, включающие AGESA ComboAM4 1.0.0.3ABA.
Обновлено в 04:02
Технологии

Депутаты запретят продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО

Создатели законопроекта указывают, что запрет продажи гаджетов без предустановленного российского ПО никак не затронет их права потребителей – дополнительно устанавливать на устройствах зарубежное программное обеспечение никто не собирается запрещать.
Обновлено в 03:23
Политика

В МИД Украины назвали «Северный поток — 2» невыгодным для России

В декабре 2018 года глава МИД Украины Павел Климкин назвал «лучшей санкцией» против России возможную остановку реализации проекта «Северный поток — 2».
Обновлено в 06:27
Политика

Глава Чувашии попал в больницу в Санкт-Петербурге

Известно, что глава Чувашии прибыл на форум регионов России и Белоруссии, который прошел в Таврическом дворце.
Обновлено в 06:55
Общество

Greenpeace через FaceApp состарил Петербург, Байкал и ледники Арктики

Специалисты российского отделения Greanpeace воспользовались приложением FaceApp, чтобы показать, как будут выглядеть через несколько лет Петербург, Байкал и ледники Арктики.
Обновлено в 10:11
Политика

В Дрездене хотят проводить экскурсии по «путинским местам»

Экскурсии по "местам Владимира Путина" в Дрездене могут быть интересны российским туристам, потому что он президент РФ, другие гости города сосредоточены на архитектуре и искусстве, считает управляющий директор департамента по туризму Дрездена доктор Юрген Аманн.
Обновлено в 10:09
Футбол

«Сочи» арендовал у «Зенита» Мостового

"Сочи" взял в аренду у петербургского "Зенита-2" полузащитника Андрея Мостового до конца сезона-2019/20, сообщается на сайте сочинского футбольного клуба.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Два участника нападения Басаева на Дагестан получили по 15 лет колонии

Двое членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавшие в нападении на Ботлихский район Дагестана в 1999 году, приговорены к 15 годам колонии строгого режима каждый, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Обновлено в 09:08
Интернет

«ВКонтакте» анонсировала запуск приложения для знакомств Lovina

Социальная сеть «ВКонтакте» анонсировала приложение для знакомств Lovina.
Обновлено в 09:48
ещё по теме
Инна Чурикова
Актриса
Советская и российская актриса. Народная артистка СССР. Лауреат двух Государственных премий РФ, Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых, Премии Ленинского Комсомола. Полный Кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное