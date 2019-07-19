Первую помощь пострадавшей от падения со сцены Инне Чуриковой оказали зрители, пришедшие на спектакль. Об этом «Звезде» рассказала Анна Душутина, которая сидела в первом ряду. По словам девушки, все произошла в считаные секунды, и сама народная артистка СССР не успела ничего понять.

с чего всё началось

Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму во время спектакля на сцене театра в Москве, переведена из реанимации в обычную палату.

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