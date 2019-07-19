Происшествия

Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палатуТАСС 08:13

Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", переведена из реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в отделение лечения острых эндотоксикозов и сейчас находится в палате, ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.
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с чего всё началось

Очевидец падения Чуриковой со сцены рассказала подробности инцидента

Первую помощь пострадавшей от падения со сцены Инне Чуриковой оказали зрители, пришедшие на спектакль. Об этом «Звезде» рассказала Анна Душутина, которая сидела в первом ряду. По словам девушки, все произошла в считаные секунды, и сама народная артистка СССР не успела ничего понять.
ТК Звезда01:06

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СМИ: Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату

Телеканал 360°09:31
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Инна Чурикова
Актриса
Советская и российская актриса. Народная артистка СССР. Лауреат двух Государственных премий РФ, Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых, Премии Ленинского Комсомола. Полный Кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством».
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