Происшествия

Инна Чурикова находится в тяжелом состоянииГазета.Ru вчера в 16:54

Актриса Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии, сообщает телеграм-канал Mash. Чурикова упала со сцены во время спектакля. Сообщается что она оступилась в темноте.
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с чего всё началось

Источник: Чуриковой поставили диагноз

Актриса Инна Чурикова, упавшая во время спектакля со сцены, находится в хирургической реанимации, сообщил источник «360».
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Появились подробности о состоянии Инны Чуриковой

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Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии после падения со сцены

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Инна Чурикова
Актриса
Советская и российская актриса. Народная артистка СССР. Лауреат двух Государственных премий РФ, Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых, Премии Ленинского Комсомола. Полный Кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством».
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