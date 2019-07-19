Первую помощь пострадавшей от падения со сцены Инне Чуриковой оказали зрители, пришедшие на спектакль. Об этом «Звезде» рассказала Анна Душутина, которая сидела в первом ряду. По словам девушки, все произошла в считаные секунды, и сама народная артистка СССР не успела ничего понять.

с чего всё началось

Она играла в спектакле, и почти в самом его конце при темной сцене упала, Инну Михайловну доставили в НИИ имени Склифосовского, врачи занимаются её состоянием. Результаты обследования будут известны позже.

Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации в институте Склифосовского. Об этом агентству ТАСС сообщили в справочной службе больницы. Уточняется, что она лежит в хирургической реанимации в тяжелом состоянии.

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