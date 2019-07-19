Происшествия
Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимацииРоссийская газета 03:54
Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Накануне вечером Народная артистка СССР упала со сцены московского театра "Русская песня" в ходе второго акта спектакля "Старая дева". Зрители помогли ей подняться и дойти до лестницы на сцену.
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с чего всё началось
По данным источника, у актрисы диагностирован перелом ребер с левой стороны. Ранее коллега Чуриковой Екатерина Васильева сообщила, что артистка играла в спектакле «Старая дева» на сцене театра «Русская песня», когда произошло ЧП.Телеканал 360°вчера в 16:17
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 15:16, Вашингтон
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