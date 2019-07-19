По данным источника, у актрисы диагностирован перелом ребер с левой стороны. Ранее коллега Чуриковой Екатерина Васильева сообщила, что артистка играла в спектакле «Старая дева» на сцене театра «Русская песня», когда произошло ЧП.

с чего всё началось

Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Накануне вечером Народная артистка СССР упала со сцены московского театра "Русская песня" в ходе второго акта спектакля "Старая дева". Зрители помогли ей подняться и дойти до лестницы на сцену.

Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации

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