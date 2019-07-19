Происшествия
Инну Чурикову перевели в реанимациюГазета.Ru 01:55
Актриса Инна Чурикова находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, сообщает ТАСС. Состояние народной артистки врачи оценивают как тяжелое.
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с чего всё началось
Немного позже супруг актрисы Глеб Панфилов сообщил прессе об улучшении состояния здоровья Инны Чуриковой.ТК Звезда01:06
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Напомним, ранее сегодня стало известно, что Россия увеличит темпы паспортизации Донбасса до 4-5 тыс. документов в сутки.
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Что касается советника президента Потураева, то в 2014 году он призывал к массовым публичным казням жителей Донбасса, не поддержавших государственный переворот.
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Акции украинской «дочки» ВЭБа выставили на аукцион
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Обновлено вчера в 23:26
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В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
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Обновлено вчера в 23:47