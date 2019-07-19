Происшествия

Инну Чурикову перевели в реанимациюГазета.Ru 01:55

Актриса Инна Чурикова находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, сообщает ТАСС. Состояние народной артистки врачи оценивают как тяжелое.
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с чего всё началось

Очевидец падения Чуриковой со сцены рассказала подробности инцидента

Немного позже супруг актрисы Глеб Панфилов сообщил прессе об улучшении состояния здоровья Инны Чуриковой.
ТК Звезда01:06

Подробнее о событии

Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату

ТАСС08:13

Состояние Инны Чуриковой улучшилось

Говорит Москва08:44

Видео: муж и сын Чуриковой приехали навестить ее в больнице

РЕН ТВвчера в 17:49

Инну Чурикову перевели из реанимации

ТК Звезда08:59

Очевидица падения Чуриковой со сцены рассказала подробности инцидента

РИА Новости05:15

Появились подробности о состоянии Инны Чуриковой

Lenta.ru06:14

СМИ: Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату

Телеканал 360°09:31
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Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
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Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн

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Взорвавшийся на «Лошарике» аккумулятор могли сделать в Петербурге

Аккумулятор, который загорелся на атомной глубоководной станции проекта 10831 «Лошарик», могли сделать в Петербурге.
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Детективы НАБУ проводят обыски в двух компаниях, которые связывают с Петром Порошенко.
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Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара

Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.
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Стартовали продажи обновленного Datsun redi-GO за 250 тысяч рублей

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Обновлено вчера в 12:31
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Премьер Косово подал в отставку

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Минтруд предложил варианты пособий по безработице на 2020 год

Отмечается, что данным документом предлагается «установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тыс. рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8 тыс. рублей — для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста».
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Климкин назвал паспортизацию Донбасса посланием Путина Западу

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Россия увеличит темпы паспортизации Донбасса до 4-5 тыс. документов в сутки.
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Политика

Советники Зеленского заговорили о наступлении на Донбасс

Что касается советника президента Потураева, то в 2014 году он призывал к массовым публичным казням жителей Донбасса, не поддержавших государственный переворот.
Обновлено в 11:10
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Акции украинской «дочки» ВЭБа выставили на аукцион

В конце января Верховный суд (ВС) Украины отклонил апелляционные жалобы на арест активов украинских «дочек» ВЭБа, Сбербанка и ВТБ.
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В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17

Переговоры носят закрытый характер, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:34
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Путин потребовал от чиновников не хамить гражданам

Президент России Владимир Путин потребовал от властей не допускать хамства при общении с гражданами и относиться к ним с уважением.
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В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях

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Обновлено вчера в 23:47
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Инна Чурикова
Актриса
Советская и российская актриса. Народная артистка СССР. Лауреат двух Государственных премий РФ, Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых, Премии Ленинского Комсомола. Полный Кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством».
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