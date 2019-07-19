Немного позже супруг актрисы Глеб Панфилов сообщил прессе об улучшении состояния здоровья Инны Чуриковой.

с чего всё началось

Актриса Инна Чурикова находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, сообщает ТАСС. Состояние народной артистки врачи оценивают как тяжелое.

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