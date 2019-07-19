Культура
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянииТАСС 01:26
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
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Инна Михайловна споткнулась на сцене и упала. Мы сумели закончить спектакль. Дай бог, чтобы у Инны Михайловны ребра были целы, надеюсь, у нее все будет хорошо. Сейчас Чурикова госпитализирована.
с чего всё началось
Актриса Инна Чурикова, упавшая во время спектакля со сцены, находится в хирургической реанимации, сообщил источник «360».Телеканал 360°вчера в 16:17
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