Актриса Инна Чурикова, упавшая во время спектакля со сцены, находится в хирургической реанимации, сообщил источник «360».

с чего всё началось

Инна Михайловна споткнулась на сцене и упала. Мы сумели закончить спектакль. Дай бог, чтобы у Инны Михайловны ребра были целы, надеюсь, у нее все будет хорошо. Сейчас Чурикова госпитализирована.

Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии

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