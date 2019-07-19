Культура

Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянииТАСС 01:26

Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
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Александр Михайлов
Инна Михайловна споткнулась на сцене и упала. Мы сумели закончить спектакль. Дай бог, чтобы у Инны Михайловны ребра были целы, надеюсь, у нее все будет хорошо. Сейчас Чурикова госпитализирована.
— Александр Михайлов, актёрВокруг ТВ вчера в 16:44
с чего всё началось

Источник: Чуриковой поставили диагноз

Актриса Инна Чурикова, упавшая во время спектакля со сцены, находится в хирургической реанимации, сообщил источник «360».
Телеканал 360°вчера в 16:17

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Инна Чурикова осталась в реанимации

Интерфакс01:54

Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии

ТАСС01:26

Инна Чурикова находится в реанимации в тяжёлом состоянии

RT на русском01:32

Стали известны подробности падения Чуриковой со сцены

Телеканал 360°02:36

В больнице сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой

РБК01:45

Госпитализированная Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии

ТК Звезда02:07

Чурикова попала в реанимацию после падения со сцены, сообщили СМИ

РИА Новостивчера в 18:43
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Инна Чурикова
Актриса
Советская и российская актриса. Народная артистка СССР. Лауреат двух Государственных премий РФ, Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых, Премии Ленинского Комсомола. Полный Кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством».
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