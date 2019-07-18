Культура

Инна Чурикова госпитализирована в МосквеRT на русском 16:18

Актриса Инна Чурикова доставлена в одну из московских больниц после того, как получила травму, играя в спектакле на сцене театра «Русская песня». Об этом рассказал народный артист РСФСР Александр Михайлов.
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Екатерина Васильева
Это случилось во время спектакля. Ее отвезли на скорой, чтобы сделать рентген. Но так - на первый взгляд - нет никаких ни переломов, ни сотрясения мозга, может быть ушиб какой-нибудь. Надеемся, что все хорошо.
— Екатерина Васильева, актрисаГазета.Ru 17:23

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Инна Чурикова
Актриса
Советская и российская актриса. Народная артистка СССР. Лауреат двух Государственных премий РФ, Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых, Премии Ленинского Комсомола. Полный Кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством».
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