Культура
Инна Чурикова госпитализирована в МосквеRT на русском 16:18
Актриса Инна Чурикова доставлена в одну из московских больниц после того, как получила травму, играя в спектакле на сцене театра «Русская песня». Об этом рассказал народный артист РСФСР Александр Михайлов.
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Это случилось во время спектакля. Ее отвезли на скорой, чтобы сделать рентген. Но так - на первый взгляд - нет никаких ни переломов, ни сотрясения мозга, может быть ушиб какой-нибудь. Надеемся, что все хорошо.
— Екатерина Васильева, актрисаГазета.Ru 17:23
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 19:32, Вашингтон
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Армия и оружие
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